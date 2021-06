Ion Crăciunescu s-a contrat în direct cu Mihai Stoichiță: „Am văzut că aveți rezultate...” / „Din păcate pentru dumneavoastră chiar am!”

Ion Crăciunescu a luat „foc” când a auzit explicațiile directorului tehnic al Federației Române de Fotbal, care susține că UEFA a dat biletele pentru meciul dintre Austria și Macedonia de Nord, fără să aibă vreo legătură cu FRF.

Mihai Stoichiță s-a supărat din cauza ironiilor fostului arbitru, care încerca să clarifice situația pe un ton mai ridicat, dicuția ajungând și într-un punct în care s-au discutat performanțele României din ultima perioadă.

Dialog aspru între Ion Crăciunescu și Mihai Stoichiță în direct la TV

Ion Crăciunescu și Mihai Stochiță au avut un dialog aspru în direct la emisiunea „DigiSport Special”, pe tema biletelor de la meciul dintre Austria și Macedonia de Nord, primul din istorie pe care România l-a organizat la un Campionat European, însă la care foste legende .

Mihai Stoichiță – Nu trebuie să ironizăm această situație, e puțin exagerat, e până la urmă un meci, nimeni nu a contestat valoarea foștilor jucători.

Ne jigniți tot timpul, seară de seară și dacă vom continua cu persiflări, nu mai discut cu dumneavoastră.

Ion Crăciunescu – Nici mie nu îmi face mare plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră!

Mihai Stoichiță – Așa cum unii s-au înscris în partide, așa m-am înscris și eu în FRF. Mie mi se pare că îmi fac treaba corect și cinstit acolo.

Ion Crăciunescu – Am văzut, că aveți și rezultate foarte bune…

Mihai Stoichiță – Din păcate pentru dumneavoastră, pot să vorbesc de rezultate. Pot să vorbesc despre rezultate. Eu am moștenit rezultatele, pe care alții din păcate, n-au fost în stare să le păstorească. Sunt generații întregi de fotbaliști care au dispărut fără să joace, am și contraargumente logige, dar nu vă interesează, probabil.

Ion Crăciunescu – Mi se pare interesant tot ce e constructiv!

Mihai Stoichiță – Mi s-ar părea mai interesant să nu fiți ironic tot timpul și să spuneți ce vedeți cu adevărat!

Ion Crăciunescu – Nu mai departe de ieri, spuneați că îi felicitați pe cei de la Federație pentru felul cum au organizat primul meci la noi, așa că nu puneți vorbe în vânt să le legați că așa faceți dumneavoastră.

Mihai Stochiță – Nu mai devreme de ieri m-am întâlnit cu Gică Popescu și mi-a făcut o deosebită plăcere să vorbesc cu el.

Ion Crăciunescu – Foarte frumos! Dar de când ați venit la Federație, ați avut vreodată vreo părere contra?

Mihai Stoichiță – Ironia face parte din viață și oamenii deștepți o apreciază, nu m-ați jignit.

„Nu noi organizăm Campionatul European, nici eu nu am prins bilete!”

„Nu noi organizăm Campionatul European, noi suntem invitați de forul european. Eu am vrut să iau pentru mine niște bilete și nu am putut. Nu știu cum se organizează treaba asta, e un comandament total diferit față de noi, birourile sunt pe National Arena. Nu ne aparține această organizare și noi am fost și ca Gică, Dorinel sau cine a mai fost invitat la acest eveniment.

Vă spun ce știu! E și o situație specială cu pandemia, e mare cererea din străinătate, din ce am auzit. Eu îmi cer scuze dacă vreți, dar nu e vorba de greșeală aici.

Eu cred că FRF ar fi repartizat pe cei menționați în locuri VIP, dacă ar fi avut posibilitatea. La Romexpo, din ce îmi aduc aminte, FRF și-a cerut scuze prin președinte”, a

„Tot ce pot să vă spun e că Roberto Carlos și Luis Figo sunt componenți UEFA, lucrează în cadrul UEFA, sunt în Comisia Tehnică.

FRF a primit o cotă de bilete pe care a trebuit să o repartizeze, eu am vrut să-mi cumpăr bilete și nu am putut, mai mult nu știu. Colegi de-ai mei din Federație nu au fost participanți la meci, pentru că nu au prins bilete.

Nu știu cine a mai fost acolo, dar ei au putut fi invitați de UEFA. Eu am stat într-o parte și am văzut cum a văzut Gică și ceilalți, dacă nu am primit bilete pentru asta, ce era să facem”, a mai spus directorul tehnic al FRF.