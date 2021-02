Ion Cristoiu s-a simțit rău după doza de rapel a vaccinului: ”Abia mai vorbeam”

Jurnalistul Ion Cristoiu a declarat, luni, 8 februarie, că se simte rău după doza de rapel a vaccinului anti-Covid-19. Acestuia i-a fost administrată zilele trecute a doua doză și acuză o stare nu foarte bună.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În ciuda acestui aspect deloc plăcut, ziaristul de 72 de ani nu dorește să creeze o campanie anti-vaccin. El solicită ca autoritățile să facă o serie de recomandări, în cazul în care apar efecte secundare, pentru ca oamenii să știe cum trebuie să acționeze.

Ion Cristoiu se simte rău după doza de rapel a vaccinului

Ion Cristoiu dezvăluie că a avut un weekend destul de complicat din punct de vedere al sănătății. Gazetarul spune că a dormit foarte puțin după rapel, iar duminică a fost ”mort de oboseală”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Am văzut deja pe Facebook că se dramatizează ca un argument împotriva vaccinării. Eu m-am simțit, și am înțeles că nu sunt singurul, cumplit de obosit. Aseară când am înregistrat pastila mea video toți au remarcat faptul că abia vorbeam.

După rapel am dormit vreo oră-două, nu am reușit să mă refac. Aseară eram mort de oboseală. M-am trezit dimineață vioi, dar pe la prânz iar m-am simțit obosit. Eu am reclamat faptul că exist posibilitatea unor reacții adverse și că nimeni nu le previne.

ADVERTISEMENT

Adică vaccinarea are loc într-o voioșie comunistă, adică hai cu toții la Bumbești-Livezeni, totul e frumos, însă nu văd de ce nu s-ar spune”, a spus Cristoiu la Antena 3.

Cristoiu susține în continuarea vaccinarea anti-Covid

În ciuda stării sale de după rapel, Ion Cristoiu afirmă că este în continuare un adept al vaccinării, însă dorește ca această campanie să cuprindă și recomandări, în cazul în care apar reacțiile adverse.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Eu am ridicat o problemă fundamentală și anume: 1. sigur e bine că ne vaccinăm, dar campanie de vaccinare nu trebuie să ia aspectul unei întreceri socialiste, adică să se spună că poți avea, să se facă recomandări – nu am auzit niciun medic să spună dacă vă simțiți obosiți, culcați-vă”

Am înțeles că au fost situații în care persoanele nici nu au putut să conducă. Dar repet, eu nu duc o campanie împotriva vaccinării. Am înțeles că la al doilea vaccin e mai complicat, trebuie să iei și paracetamol. Deci circulă așa și pe Facebook, cu tot felul de medicamente pe care trebuie să le iei”, a adăugat ziaristul.

ADVERTISEMENT