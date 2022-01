Ion Cristoiu, depistat pozitiv cu varianta Omicron. Jurnalistul este vaccinat. Care e starea sa

Cunoscutul jurnalist Ion Cristoiu a anunțat că a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. La fel ca majoritatea celor infectați din această perioadă, acesta are varianta Omicron.

Anunțul a fost făcut chiar de gazetar, pe canalul său de . Cristoiu urmează să stea în izolare pentru următoarele 7 zile, el fiind vaccinat cu schema completă plus doza booster.

Ion Cristoiu, infectat cu varianta Omicron a Covid-19. Care e starea jurnalistului

Până să afle că este infectat cu varianta Omicron a Covid-19, și-a făcut câteva teste rapide la domiciliu. Toate eu ieșit negative.

Întrucât avea unele simptome specifice: răceală și durere de gât, gazetarul a decis să meargă la Institutul ”Matei Balș” pentru efectuarea unui test Real Time PCR, considerat a avea o precizie mai mare.

Ei bine, PCR-ul i-a adus o surpriză neplăcută acestuia: este infectat cu Covid-19, varianta Omicron.

”La început glumeam, speram să nu am Omicron. Joi am făcut un test din acesta cu nasul, dar nu mi-a ieșit că am, eram negativ. Adrian Sîrbu mi-a spus să fac și vineri. Am făcut. Și atunci, negativ.

Mie îmi curge nasul, nu tușesc, mă doare gâtul de o lună. Gust aveam, miros aveam… L-am sunat pe domnul Adrian Marinescu, singurul doctor în care am încredere, m-am dus la Balș și am ieșit pozitiv.

Când am venit acasă mi-am făcut din nou testul, ăla cu nasul, negativ.

M-am vaccinat de 3 ori, printre primii. Booster-ul l-am făcut în septembrie. Respect măsurile de protecție, port mască: pe stradă, la birou. Nu m-am dus la discotecă, nu m-am dus la restaurant, nu m-am dus la demonstrații”, povestește Cristoiu.

Cum i-a explicat medicul Adrian Marinescu lui Ion Cristoiu diferența din rezultatele testelor

Negativ la testele rapide și pozitiv la cel RT-PCR, a vrut să afle care e explicația acestei diferențe radicale în rezultatul testării. Medicul Adrian Marinescu i-a spus că pozitivarea sa la PCR s-a petrecut din cauza încărcăturii virale mai mici.

”Domnul doctor spune că am cantitate virală foarte mică și din această cauză numai PCR-ul o poate identifica. În consecință, sunt 7 zile autoizolat la domiciliu”, mai spune Cristoiu.

Jurnalistul se întreabă acum de când are Covid, dat fiind faptul că simptomele au apărut de o lună.

”Întrebare: de când sunt eu bolnav? Dacă mie îmi curge nasul de o lună? Să am Omicronul de o lună? Totuși, cred că de miercuri aș fi putut să-l am, atunci am avut o durere de gât.

Trebuie să mă duc mâine la Balș pentru că domnul doctor Marinescu mi-a spus că trebuie să-mi fac acele analize să văd dacă îmi sunt afectați plămânii. Chestiunea asta cu Covid-ul este ca o loterie”, a mai adăugat cunoscutul gazetar.