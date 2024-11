Ion Cristoiu la TATULICI la FANAT1K, joi, 28 noiembrie, ora 18:00. Celebrul publicist, invitatul lui Mihai Tatulici

Publicist, scriitor și istoric, Ion Cristoiu este invitatul de joi al lui Mihai Tatulici. În exclusivitate, de la 18.00, la emisiunea TATULICI LA FANAT1K.

Ion Cristoiu, față în față cu Mihai Tatulici

Publicistul va încerca să dea de cap, împreună cu Mihai Tatulici, modului cum s-a ajuns la , de ce nu l-a văzut nimeni venind pe candidatul surpriză Călin Georgescu și ce ne așteaptă la parlamentare.

Luni, Ion Cristoiu se declara stupefiat de eliminarea lui Marcel Ciolacu din finala prezidențială, afirmând că eșecul se datorează atât boicotului pesediștilor din teritoriu, cât și președintelui Klaus Iohannis.

„Principalul eveniment care pe mine m-a stupefiat, şi este o stupefacţie egală cu fuga lui Ceauşescu, e căderea lui Ciolacu. Asta cu victoria lui Călin Georgescu nu mi s-a părut, e chiar explicabilă, dar la el nu mă așteptam.

În primul rând pentru că timp de o lună şi ceva noi nu am discutat decât cum aranjează el să fie cineva în turul doi. Noi nu am discutat un moment că el ar putea să piardă (…) PSD nu este PNL. Este un partid din ăla apropiat de PCR, de la FSN încoace, cu structuri, are peste 30%”, a afirmat publicistul la .

Cu cine votează în turul doi?

Miercuri, că nu o va vota pe Elena Lasconi în finala pentru Cotroceni penrtu că nu o consideră pregătită pentru cea mai înaltă funcție în stat. Publicistul nu a declarat explicit dacă îl va susține pe Călin Georgescu.

„Știi de ce nu o votez eu? Traian Băsescu a spus că trebuie să pună burta pe carte. Ea spune că o să citească mai multe după ce devine președinte.

Cum să spui așa ceva? Este ca și cum eu aș candida la șefia TVR și aș recunoaște că nu știu nimic despre televiziune, dar promit că mă pun cu burta pe carte după ce câștig.

Candidatul la președinție trebuie să fie pregătit, să știe deja ce face. Un candidat la președinție trebuie să știe legile pe de rost, asta e prima condiție. Cum să conduci România când nu știi? Această țară e ca o coajă de nucă, de-aia a și prins Călin Georgescu”, a susținut Ion Cristoiu la .

Despre ce se va întâmpla în cursa pentru Cotroceni sau în cea pentru Parlament, dar și despre multe alte teme vor discuta Ion Cristoiu și Mihai Tatulici, joi, de la ora 18.00, live pe FANATIK.RO.