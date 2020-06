Ion Dichiseanu revine în forță! La cei 86 de ani ai săi, actorul va juca într-un film pentru copii

La cei 86 de ani ai săi, Ion Dichiseanu este într-o formă de invidiat și abia așteaptă să poată reveni la marea sa dragoste, actoria, după cele două luni de pauză provocate de pandemia de coronavirus. Da, ați auzit bine. Maestrul se pregătește să joace într-un film cu totul și cu totul special, primul din cariera sa dedicat celor mici.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ion Dichiseanu renunță la rolurile de „băiat rău”. Va juca într-un film pentru copii

Intitulată „Fabrica de ciocolată”, pelicula poartă semnătura bunului său prieten, cunoscutul cineast Cristian Radu Nema și ni-l readuce pe Dichi într-un rol total diferit de „băieții răi” cu care ne-a obișnuit de-a lungul carierei sale. Cât despre filmări, acestea vor începe cât de curând într-un apartament interbelic din Brașov, locație superbă care nu face decât să se adauge ingredientelor ce vor transforma acest film într-o capodoperă demnă de „Veronica” și aventurile cu care micuța eroină cucerea publicul în anii ’70.

Vrei să citești acasă, în siguranță, TAIFASURI, revista ta preferată? Abonează te ACUM doar la oficiile Poștei Române! Surprize + CD urile preferate doar pentru ABONAŢII TAIFASURI

„Prietenul meu, Cristian Radu Nema, m-a distribuit cu rol prinicipal în filmul pentru copii intitulat „Fabrica de ciocolată”. Va fi un film excepţional, mai ales că la noi nu s-au mai făcut astfel de filme de la „Veronica” încoace, un film pe care să îl vezi la cinema la mall. Filmările vor avea loc la Braşov, într-un apartament interbelic superb, iar eu voi fi directorul acelei fabrici.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La final de iunie vor începe filmările şi mă bucur enorm că am un astfel de rol, pentru că până acum am avut numai roluri de băiat rău, am fost ba Generalul Nuţă, ba procuror, numai roluri în care apar ca om rău. Eu în realitate sunt un om bun, generos, sau cum mai spune fata mea „sunt bleg”, ca să mai zâmbim un pic, din păcate în vremurile noastre bunătatea este confundată cu altceva.

Abia aştept să joc, sunt entuziasmat precum un copil, iar în Radu am mare încredere. Cel mai talentat om! E o poveste frumoasă, veselă, colorată. Un băiat şi o fetiţă fură ciocolată, iar directorul fabricii de ciocolată care e un om aşa mai hâtru, iată că va fi îmbunat de gestul micuţilor, de candoarea lor. Puterea purităţii unui copil asupra unui om ajuns la maturitate. Din distribuţie face parte şi un câine superb, care a stat foarte bine la şedinţele foto. Ca o vedetă!”, le-a dezvăluit Ion Dichiseanu celor de la click.ro.

ADVERTISEMENT

Nepoțica i-a făcut viața frumoasă în izolare: „E o scumpete de copil, o dulceață”

Chiar dacă era de așteptat ca perioada de izolare să fie o adevărată tortură, la cât de activ îl știm, micuța Anastasia, nepoțica sa, a avut grijă ca maestrul să treacă mai ușor peste lunile în care a stat închis în casă. A aruncat, însă, un ochi la televizor și nu a putut să nu se întristeze văzând cât de mult „s-a înrăit și s-a urâțit lumea”.

„Pentru mine, să stau în casă două luni a fost cumplit. Noroc cu Anastasia, e o scumpete de copil, o dulceaţă, iar când o văd cum spune rugăciunea „Tatăl nostru”, mă topesc. De vreo lună a plecat cu părinţii ei undeva în afara Bucureştiului, la părinţii fostei mele soţii, Simona, şi mă sună şi-mi spune „mi-e dor de tine, Dichi, mi-e dor de tine. Hai că vin să te văd”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am avut bucătarul meu care mi-a făcut mancare. A fost doamna de la supermarket căreia îi dădeam lista cu ce aveam nevoie şi îmi aducea toate cumpărăturile. În privinţa curăţeniei nu am avut nevoie de ajutor pentru că eu sunt un om foarte ordonat şi am grijă de aspectul asta.

M-am jucat cu animăluţele mele. Am peştişori, îl am pe bichonul Agapi, mai fac ordine la el, pe terasă. Am şi flori de care am grijă şi pe care le iubesc foarte mult. Chiar glumesc uneori cu ele, am monologurile mele. M-am mai uitat la tv, dar mi-a lăsat aşa un gust amar să văd că s-a înrăit şi s-a urâţit lumea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Îmi este încă frică de acest virus, umblu cu mască. Prietenii m-au invitat la Călăraşi unde sunt cetăţean de onoare, dar nu m am dus. Nu sunt fricos din fire, dar trebuie să am grijă de mine şi de nepoţica mea. Vreau să am conştiinţa împăcată că totul e bine. M-aţi întrebat dacă iau tratament? Eu să iau tratament?! Doamne fereşte, mai beau câte un whisky, iar noaptea, înainte de culcare, chefir sau ceai de noapte bună!”, a povestit maestrul Dichiseanu.