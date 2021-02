Ion Geolgău, „eroul de la Bratislava”, a ajuns la borna 60: „Am fost un fotbalist bun. Mari au fost alții!” Exclusiv

Ion Geolgău, fostul mare jucător al Universității Craiova, a împlinit 60 de ani și a acceptat să vorbească pentru FANATIK despre modul în care se simte la această frumoasă vârstă. Geolgău a afirmat că nu se va dezice niciodată de echipa sa de suflet și a povestit că tatăl său l-a declarat cu o zi întârziere din cauza faptului că s-a născut duminica.

Fostul mare jucător a făcut istorie pentru Craiova și a pus umărul și la calificarea României la Campionatul European din 1984. Ion „Gheorghiță” Geolgău are o mare experiență în departamentele de scouting și a ajuntat la descoperirea mai multor talente în decursul anilor.

Legat de Universitatea Craiova, Geolgău speră ca „alb-albaștrii” să reușească să dea lovitura cu Marinos Ouzounidis pe bancă și să câștige campionatul în acest an.

Ion Geolgău a împlinit 60 de ani. Tatăl său l-a declarat cu o zi întârziere pentru că era închis la Sfat

Ion Geolgău se bucură de faptul că se simte foarte bine și că nu vede nicio diferență între vârsta de 50 de ani și cea pe care o împlinește astăzi: „Cum să fiu? Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine. Trec, probabil, într-o altă perioadă a vieții, dar nu prea văd diferență între cum eram la 50 și acum. Perioada de când jucam fotbal a fost cea mai frumoasă. Acele plăceri pe care ți le dă sportul rege. După aceea, apar alte probleme. Toată viața am făcut doar fotbal,” a spus Geolgău pentru FANATIK.

Cunoscut ca „eroul de la Bratislava”, deoarece a marcat golul calificării la European, Ion Geolgău apare în buletin cu data nașterii pe 20 ianuarie 1961, deoarece Sfatul Popular era închis în ziua de duminică, atunci când s-a născut omul care avea să facă istorie în tricoul Științei: „Mă sună lumea și pe 19 și 20, la fel ca în povestea de Sfântul Gheorghe și Sfântul Ion. S-a întâmplat să fiu născut duminica, iar cei de la Sfat erau liberi și s-a dus tata a doua zi și m-a declarat. Nu el a comandat, asta e.

Am fost jucător, antrenor, conducător și acum lucrez în cadrul Federației Române de Fotbal, mă ocup tot de scouting. Nu m-am îndepărtat de dreptunghiul verde, doar că nu mai sunt pe teren, ci pe margine și mă uit la copii. Eu caut jucători să fie mai buni decât mine. Știți cum e, cu cât înaintezi în vârstă, cu atât te regretă lumea ca jucător. Eu spun că am fost un fotbalist bun, mari au fost alții. Craiova chiar a avut jucători mari. Sunt mândru că am jucat alături de nea Nelu Oblemenco, de Balaci, de Gică Popescu, cu Craioveanu. Am ce să povestesc la nepoți, aștept să apară și ei,” a mai declarat Ion Geolgău pentru FANATIK.

Ion Geolgău: „Am fost acuzat că propun jucători Universității Craiova”. Speră să găsească jucători pentru echipa națională

Aflat în postura de conducător al departamentului de scouting al Federației Române de Fotbal, Ion Geolgău speră să găsească fotbaliști care să devină exponențiali pentru România, însă nu este deloc ușor: „Din păcate, fac de 30 de ani această meserie, nu chiar la modul pe care îl fac acum, dar credeți-mă că nu am găsit niciun copil la nivelul lui Hagi, Dobrin sau Balaci. Sunt câțiva, să zic, dar nu sunt la nivelul acela. Nici măcar la nivelul lui Gică Popescu, Adi Mutu sau Adrian Ilie. Asta este.

În alte vremuri exista un ciclu. La șapte sau opt ani apărea un lider de generație. Din păcate, din ceea ce văd, nu prea apar. Totuși, sunt câțiva din generațiile acestea 98-99 și mai jos, dar sunt prea tineri.”

Geolgău a încercat să ajute Universitatea Craiova mai mereu cu fotbaliști. Dennis Man, cel mai scump transfer din istoria campionatului intern, a fost aproape de echipa din Bănie, însă conducerea clubului nu a fost de acord cu mutarea, deși Ion Geolgău a insistat pentru aducerea sa: „Din păcate, alții nu au vrut să ajungă Man la Craiova. Este diferență între un business man și un om care are un job, o funcție. Omul care are funcția îl recomandă și dacă omul de afaceri nu-l acceptă, că nu vede o afacere, nu poți să obligi acea persoană. Când am fost la Universitatea Craiova, clubul a pierdut mai mulți copii din această cauză. Eu am recomandat jucători Craiovei și când eram la Slatina și când eram în oraș. Am mai discutat și după aceea.

1976-1990 a fost perioada în care Ion Geolgău a evoluat pentru Universitatea Craiova

24 de meciuri a bifat „Gheorghiță” în tricoul echipei naționale

La un moment dat, am fost acuzat, lucrând în cadrul FRF, că propun Craiovei jucători. Pot să spun că în patru ani și jumătate de când sunt aici, niciun jucător pe care eu îl consider foarte bun nu a ajuns la Universitatea. Sunt câteva cluburi care chiar își fac foarte bine meseria, dar sunt puține. Noi, la FRF, ne facem datoria la nivelul de scouting. Facem selecții și încercăm să găsim copii. Apar 4.000 de copii la fiecare generație și termină doar vreo 40.”

Fostul mare fotbalist al Științei nu a putut încă să își contureze o idee asupra lui Marinos Ouzounidis, noul tehnician al oltenilor, însă speră ca Universitatea să ia campionatul în acest an: „Nu mă pot pronunța în legătură cu Universitatea Craiova. Nu l-am cunoscut pe noul antrenor, nu am văzut cum lucrează și nici n-am întrebat pe nimeni. Pot să le urez baftă și mi-aș dori să fie campioni. Nu o să mă dezic niciodată de această echipă, de Universitatea Craiova. Lumea mă percepe ca un fost jucător al Universității.”

