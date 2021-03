Ion Iliescu, 91 de ani, mesaj pentru contestatari! „Nu am avut şi nu am calităţile necesare unui dictator”

Ion Iliescu a împlinit pe 3 martie vârsta de 91 de ani și, în trecut, nu a ezitat să transmită un mesaj puternic pentru contestatari! Primul președinte al României libere spune că nu și-a dorit puterea după momentul decembrie 1989, dar nu a ezitat să-și asume această responsabilitate într-un moment dificil al țării.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mai mult de atât, Ion Iliescu a tras un semnal de alarmă și a precizat că în România anumite lucruri sunt încă departe de normalitate, în ciuda faptului că țara este membră cu drepturi depline în Uniunea Eropeană.

Nu în ultimul rând, fostul lider PSD a ținut să le explice adversarilor politici că nu a fost niciodată un dictator, așa cum aceștia i-au spus. Din contră, Iliescu a declarat că nici măcar nu a folosit puterea pe care a avut-o de-a lungul timpului pentru a face rău oamenilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ion Iliescu, 91 de ani, mesaj puternic pentru contestatari!

„Cei care se asteptau la altceva nu ma cunosc. Nu mi-am dorit puterea, in 1989, ci mi-am asumat o responsabilitate. Era normal sa fiu primul care sa respecte regulile la structurarea carora lucrase.[…]

Formal, suntem o tara cu toate institutiile si mecanismele unei tari europene, membra a Uniunii Europene. In realitate, lucrurile sunt departe de a fi normale. Am fost si sunt constient de faptul ca acestea sunt marile noastre slabiciuni, cele care ne impiedica sa progresam.

ADVERTISEMENT

Nu stiu sa existe o solutie miraculoasa care sa ne vindece de aceste pacate. Cred doar ca libertatea de circulatie si dreptul romanilor de a munci in Europa vor permite, in timp, schimbarea profunda a Romaniei”, a spus Ion Iliescu

Ce spune Ion Iliescu despre cei care l-au numit dictator

Ion Iliescu și-a adus aminte și de scandările din trecut în vremurile în care democrația se scria încă în stradă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Somn uşor, somn uşor, v-aţi ales cu-n dictator!”, scandau adversarii mei politici, în marş prin Bucureşti, în 1991-1992. Ei bine, i-am dezamăgit! Nu am avut şi nu am calităţile necesare unui dictator, şi nici astfel de porniri. Nu m-a interesat puterea în sine şi nu am folosit puterea pe care am avut-o pentru a face rău sau în interes personal.

Puterea devine interesantă doar în momentul în care ai un proiect, şi ea devine un instrument pentru materializarea lui. Nimic nu corupe mai mult decât puterea. Şi trebuie să fii, din punct de vedere moral, extrem de puternic pentru a nu te lăsa corupt de putere.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Îmi place să cred că pe mine puterea nu m-a corupt. Mulţi au fost uimiţi de modul firesc în care s-a făcut transferul de putere în 1996, după ce domnul Emil Constantinescu a câştigat alegerile prezidenţiale. Cei care se aşteptau la altceva nu mă cunosc”, a mai adăugat Ion Iliescu.

Ion Iliescu și partea lui de adevăr

De altfel, Ion Iliescu spune că partea lui de adevăr nu este una pe placul tuturor, mai ales a celor care și-au făcut un obicei „din a ne spune, de la înălțimea necunoașterii lor, ce am trăit noi și cum am trecut prin vremuri grele și contradictorii”, a notat fostul președinte.

ADVERTISEMENT

Ion Iliescu a mai transmis că este un om de stânga și a explicat și motivul pentru care a optat pentru acest pol politic.

„Cu generația mea, istoria nu a fost clementă, indiferent de care parte a baricadei ne-am aflat. Când ești prins în vârtej, nu poți sta cu brațele încrucișate, de dragul obiectivității. Trebuie să alegi. Eu am ales să fiu la stânga.

ADVERTISEMENT

Viața mea nu a fost ușoară. Și nici diferită de aceea a majorității românilor. Am încercat să mă pun, cât de mult am putut, în slujba binelui public. Cei care mă cunosc pot judeca în ce măsură am reușit să fac asta”, nota acesta la lansarea cărții sale Destinul unui om de stânga.