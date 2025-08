Ion Iliescu a trimis-o pe fosta iubită a lui Cristi Chivu să facă liceul în Beverly Hills. Ce legătură a avut cu aceasta

Ion Iliescu a murit ieri, 5 august, la vârsta de 95 de ani. El nu a avut copii, ci doar un fiu adoptiv, care a fost căsătorit cu mama fostei iubite a lui Cristi Chivu. Maria Marinescu are 46 de ani și s-a retras din lumina reflectoarelor. Este creatoare de modă și s-a măritat cu Alin Petrache, preşedintele Federației Române de Rugby și membru în Comitetul Executiv al COSR.

ADVERTISEMENT

Maria Marinescu este nepoata adoptivă a lui Ion Iliescu

Împreună, cei doi au cinci copii, din trei relații: trei fete ale lui Alin, din prima lui căsătorie (Ecaterina, Casiana și Daria), un băiat, Levin, din căsătoria Mariei cu Frank Colin – și mezinul familiei, Iacob, care este rodul iubirii lor.

Maria a bifat, de-a lungul timpului, relații amoroase cu bărbați celebri, precum Cristian Chivu, Tudor Vasile, Bobby Paunescu și omul de afaceri Ovidiu Zegheru, fiind căsătorită o perioadă extrem de scurtă, de câteva săptămâni, și cu Ion Ion Țiriac. Ulterior, aceasta s-a căsătorit cu Frank Colin, un om de afaceri francez, de care a divorțat după ce acesta a intrat în închisoare.

ADVERTISEMENT

Maria Marinescu este nepoata adoptivă a lui Ion Iliescu. Mama ei, actrița Ioana Pavelescu, a fost căsătorită cu Mihai Sion Bujor, considerat copilul de suflet al fostului președinte.

Fostul președinte i-a aranjat să facă liceul la Los Angeles

Iliescu a fost cel care a aranjat ca Maria să facă liceul în Beverly Hills, din Los Angeles. „Soţul mamei mele e, într-un fel, fiul lui adoptiv. Dar eu nu sunt rudă cu el. Ion Iliescu este un om foarte cald şi plăcut. Îl cunosc din copilărie. Datorită lui am ajuns să fac liceul la Beverly Hills High School. Eu nu fac politică, nu mă interesează absolut deloc ce se întâmplă în această ţară”, povestea ea în 2013.

ADVERTISEMENT

Ulterior, chiar anul acesta, vorbind despre relația cu Ion Iliescu, aceasta a dezvăluit în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, că nu l-a mai văzut pe fostul președinte de peste 20 de ani.

ADVERTISEMENT

Nu l-a mai văzut de 20 de ani

„Cred că ultima oară l-am văzut la Los Angeles când eu eram la liceu. Era președinte. Cred că ne-am mai văzut o dată, la New York, dar nu-mi aduc exact aminte. Îmi pare rău că nu ne-am mai văzut. Și el, si doamna Nina sunt niște persoane foarte private. Am mai vrut să merg cu Mihai, i-am tot zis să mă mai ducă, dar Mihai fiind plecat în Filipine ambasador n-a prea avut când, dar mi-ar plăcea să-l mai revăd“, a mai declarat Maria Marinescu.

ADVERTISEMENT

Maria Marinescu este fiica Ioanei Pavelescu și a medicului Ion Marinescu, decedat în 2019. Tatăl ei biologic a fost căsătorit în tinerețe cu actrița Stela Popescu. După despărțirea părinților ei, mama Mariei s-a cuplat cu Mihai Sion Bujor.

Acesta fusese adoptat de soții Iliescu, după ce a rămas orfan de ambii părinți, decedați într-un tragic accident aviatic. Ion și Nina Iliescu nu au avut copii, soția fostului președinte pierzând trei sarcini în anii 1950.

Fiul adoptiv al lui Iliescu, propulsat la Cotroceni

Iliescu și tatăl lui Mihai Sion Bujor erau prieteni buni și de aceea el și soția sa au decis să aibă grijă de copil. După ce Iliescu a devenit președinte al României, l-a adus pe Mihai Bujor Sion la Palatul Cotroceni, unde acesta a ocupat funcții importante: mai întâi șef al Cancelariei Prezidențiale, apoi consilier prezidențial pe probleme economice.

a ocupat funcții importante în diplomație, inclusiv în Thailanda, Dubai și Los Angeles. În ultima perioadă, el a fost însărcinat cu afaceri ad interim la Ambasada României din Manila, Filipine, între 7 septembrie 2013 și 5 decembrie 2021.

Fiul lui Iliescu și mama Mariei Marinescu nu mai sunt împreună, dar creatoarea de modă a rămas în relații bune cu acesta. Pe vremea când era cu Cristi Chivu, cei doi au mers de câteva ori în vacanță Ioana Pavelescu și Mihai Sion Bujor, care stăteau în străinătate.

Cristi Chivu a vrut copii cu Maria Marinescu

Chivu și Maria Marinescu s-au cunoscut în vara lui 2004 şi s-au logodit la sfârşitul aceluiaşi an, însă relaţia lor nu s-a finalizat printr-o căsătorie.

“El voia copii. A fost, la un moment dat, ocazia să se întâmple asta și nu am vrut. Era fix în perioada când fratele meu era în Viena la spital, într-o stare foarte gravă. El a vrut să ne căsătorim atunci și nu am putut și am spus că nu și atunci s-a rupt ceva și după nu a mai mers.Mie nu mi-a părut rău în general de nimic, dar pot să zic că a fost greu. Ne-am mai împăcat și după, dar tot nu a mers.

El își dorea altceva, o altfel de soție, de mamă. Își dorea pe cineva care să fie alături de el mereu, pentru că viața de soție de fotbalist e dificilă. Nu era pentru mine asta. Eram mult mai superficială atunci și mai egoistă”, a declarat, anul acesta, Maria Marinescu, la Kanal D.