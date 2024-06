Ion Iliescu, decizie neașteptată la alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie 2024. Fostul președinte refuză să voteze

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, care locuiește într-o vilă de protocol în cartierul Primăverii, nu va vota la alegerile locale și europarlamentare care au loc duminică, 9 iunie. Ion Iliescu, care a împlinit în acest an vârsta de 94 de ani, nu a solicitat urna mobilă.

Ion Iliescu nu votează la alegerile locale și europarlamentare

Ion Iliescu, fostul președinte al României dar și al social-democraților, nu votează la mobilă.

ADVERTISEMENT

Nu este pentru prima oară când fostul președinte, care apărea întotdeauna la braț cu soția acestuia, Nina Iliescu, nu votează la alegeri. S-a întâmplat și în urmă cu patru ani când, la fel, fostul președinte nu a solicitat urna mobilă. Iliescu votase însă cu un an înainte, în 2019.

Reamintim că alegerile din 2020 s-au desfășurat în timpul pandemiei Covid-19, iar soția acestuia avea să precizeze că acesta a fost și motivul pentru care fostul președinte, atunci în vârstă de 90 de ani, a ales să nu voteze.

ADVERTISEMENT

„Suntem acasă, suntem în ordine. Vineri a și ieșit din casă de trei ori că a mers la stomatolog. Nu avem coronavirus, am făcut testul și nu avem. Nu am cerut urna mobila de data asta. Și după aia am constatat că șefa secției respective a avut coronavirus și de regulă șefa venea cu urna”, avea să declare Nina Iliescu, la postul Realitatea Plus, unde a precizat că în casa celor doi nu mai avea acces decât personalul de curățenie.

Absența fostului președinte vine în contextul în care, la ora 14.00, . Aproape 4,8 milioane de români își exprimaseră deja votul, potrivit datelor la ora de al AEP. La această oră, numărul votanților din mediul rural era încă mai mare, cu 2,5 milioane, față de cei circa 2,3 milioane de votanți din mediul rural.

ADVERTISEMENT

Ion Iliescu, absență din spațiul public

Ion Iliescu a dispărut în ultimii ani din spațiul public. Totuși, în luna martie a acestui an, când a împlinit 94 de ani, acesta a acordat un interviu fostului său consilier, Ionuț Vulpescu. În acest interviu, fostul președinte a vorbit și despre cum înțelege el politica, cu o serie de critici voalate către anumiți politicieni actuali.

„Mulți cred că politica e un exercițiu de imaginație. Dar imaginația e compusă din fantezii și din amintiri: cu niciuna dintre ele, în mod exclusiv, nu poți face politică. Alții cred că politica e reductibilă la putere. Cu o asemenea mentalitate, poți deveni cel mult politruc. Așa se explică de ce, în politica ultimelor decenii, unii au preferat să schimbe partidele din care fac parte, doar pentru a fi oameni potriviți, la locul potrivit.

ADVERTISEMENT

Constat că ecranele televiziunilor sunt o portavoce a mesianismului: „să ne salveze cineva!” Politica înseamnă arta de a convinge majorități, punând interesul național și statul mai înainte de bunăstarea propriului partid sau a propriei echipe. Nu mă îndoiesc, prin urmare, că politica e domeniul realismului.

Faptul că a devenit pentru unii politicieni sursa unui hedonism personal n-are nimic de a face cu definiția școlărească, by the book, a politicii, ci cu eroarea unor actori politici de a personaliza excesiv mediul politic, care trebuie să fie tratat, pentru a funcționa normal, impersonal. Politica înseamnă și o putere sufletească: de a fi la conducere sau în opoziție, de a accepta cu demnitate pierderile și cu decență câștigurile, de a ști când să renunți. Nu mi s-a părut ceva mai ridicol decât încăpățânarea de a rămâne la putere atunci când nimeni nu te mai vrea”, a spus fostul președinte al României.

Fostul președinte a mai avut postări recente pe blogul său personal cu ocazia decesului actorului Costel Constantin, cu ocazia zilei SPP și după decesul criticului literar Nicolae Manolescu. Această ultimă postare a fost la finalul lunii martie, iar în luna următoare, Ion Iliescu avea să-l primească acasă pe procurorul care , atunci când a trebuit să semneze actele de învinuire în acest dosar.