Ion Iliescu, despre viitorul președinte al României. „Cotroceniul e și un loc al amneziilor, nu numai al beției de putere”

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a criticat ideea de „președinte-jucător”, susținând că șeful statului trebuie să-și păstreze rolul de mediator în societate și nu să facă jocurile partidelor politice sau ale grupurilor de interese. Fostul lider PSD a rememorat și celebra dezbatere electorală cu Emil Constantinescu în care a fost întrebat dacă crede în Dumnezeu.

Iliescu, despre președintele jucător și președintele mediator

Fostul președinte al României a fost întrebat în cadrul , despre calitățile pe care ar trebui să le aibă un președinte al țării. Iliescu a subliniat că cel mai important aspect rămâne ca acesta să rămână în .

„România are nevoie de cineva care să fie deasupra partidelor. Un președinte e un mediator. Cumva, e și ciudat câte etichete și sloganuri, apropo de publicitatea politică, au rezultat în ultimii ani. Unii au vrut să fie „președinte-jucător”. Asta înseamnă democrație? Să joci, ca Președinte, cot la cot cu partidele, cu grupurile de interese? Sau să reprezinți interesul societății și al statului Român deopotrivă, fără a deveni clientul unor relații de putere?

De ce nu alege nimeni să se prezinte electoratului ca ceea ce ar trebui să fie, un președinte-mediator? Președintele e un arbitru al unui joc în care nimeni altcineva, în afară de societate, în întregul ei, nu are voie să câștige. Desigur, Președintele vine susținut de un partid sau din partea unui partid.

Dar un președinte trebuie să nu mai fie un individ de partid, ci un om de stat; asta nu înseamnă însă că Președintele trebuie să aibă o amnezie ideologică, să uite de valorile și principiile lui, odată ajuns la Cotroceni. Să știți că Palatul Cotroceni e și un loc al amneziilor, pentru unii, nu numai al beției de putere. Nu poți face ca Președinte ceea ce ai promis că nu vei face în campanie”, a declarat Ion Iliescu.

Fostul președinte a susținut că ceea ce îi lipsește României este un președinte „care să facă din umanism un aliat al său, mai mult decât partidele din opoziție sau de la putere”, subliniind că este nevoie de un om politic cu un important bagaj cultural, dar care să fie gata să învețe de la toți din jurul său.

Fostul lider PSD a comparat și modul în care și-au exercitat mandatele ultimii doi președinți, susținând că a existat o lipsă în ambele abordări.

„Am un mesaj și pentru oameni: să nu creadă că cei care tac, nu fac. România a avut în ultimii ani președinți care fie au făcut microfonie, fie au tăcut. Nu poți să transmiți de la Cotroceni ca în serile cu karaoke, constant, pentru că începi să falsezi niște principii democratice, nici să te ascunzi ca și când Cotroceni e un spațiu monahal.

Dialogul cu societatea trebuie și el să aibă, dinspre Președinte spre oameni, o justă măsură, iar dinspre oameni spre Președinte, o justă înțelegere”, a mai spus Ion Iliescu.

Dezbaterea cu Emil Constantinescu

În lumina actualei curse pentru Cotroceni, , Ion Iliescu a fost întrebat despre celebrul moment în dezbaterea cu Emil Constantinescu în care a fost întrebat dacă crede în Dumnezeu.

„Într-o dezbatere pentru cursa prezidențială, dacă astăzi un candidat își întreabă rivalul ce orientare religioasă are, e sinucidere curată. Criteriile progresiste ar spune că nu ai ce să cauți în intimitatea celuilalt. Dacă aș fi avut dezbaterea aceasta în 2024, câștigam doar lăsându-mi contracandidatul să adreseze această întrebare, fără să schițez un gest.

E simpatic cum noi am fost în 1996 mai progresiști decât sunt unii în 2024, nu? Noua generație caută, dar nu prea mai are unde să găsească, un Președinte care crede genuin că știința și religia trebuie să se afle într-un dialog. Așadar, ce aș răspunde astăzi la acea întrebare? Exact ce am răspuns și atunci, cu deplină sinceritate.

Aș fi putut să îi spun dlui Emil Constantinescu un adevăr esențial: nu am făcut și nu voi face niciodată paradă de nimic. Scriptura însăși îți recomandă: când te vei ruga, intră în casa ta și în cămara ta. Pe de altă parte, nu știu de ce, unii au sentimentul că dacă îl interpelează pe Dumnezeu au și dobândit împărăția cerului. Unele chestiuni trebuie să fie și să rămână intime: credința, iubirea, bucuriile de familie”, a mai spus Ion Iliescu.