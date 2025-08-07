Ion Iliescu, interviu neașteptat pentru revista Playboy. „Și eu am fost un player. Nu știu de ce și-au închipuit unii că sunt vreun pudibond”

Ion Iliescu a vorbit liber despre subiectele abordate în celebra revistă Playboy. Numărul care îl are protagonist pe fostul șef de stat a apărut în decembrie 2007, după Crăciun.

Ion Iliescu, interviu neașteptat pentru revista Playboy

În cadrul interviului cu Ionuț Vulpescu, Ion Iliescu a explicat de ce a acceptat să ofere acest interviu care, la prima vedere, poate părea oricum dar nepotrivit pentru un șef de stat. Fostul înalt demnitar a spus, însă, că întrebările au fost foarte inocente, mai ales că nici tematica revistei nu era atât de indecentă precum se credea.

„O întrebare ludică… vedeți, a existat un timp în România în care până și publicațiile acestea, siropoase, cum li se spune, aveau publicul lor și erau în print. Era o revistă dedicată sexului frumos, dar nu făcea rabat de producție culturală în jurul unui anumit tip de imaginar vizual, specific profilului revistei.

Pare ciudat, dar în paginile acelei reviste erau și idei, și nu erau deloc goale de conținut. Era o publicație despre Eros în multiplele lui forme, și fără să fim ipocriți, face parte din viață. În plus, și eu am fost un player, adică un jucător, boy nu prea mai eram, și poate și asta a făcut experiența să fie interesantă pentru public”, a răspuns că a avut un consilier care i-a recomandat să acorde acest interviu, numind-o „o mișcare inspirată”.

Ce subiecte a abordat fostul președinte în revista erotică

Iliescu a rememorat și un moment amuzant din timpul interviului acordat revistei Playboy. El și-a amintit cum a fost folosită o poză cu el în papuci, fiind vorba despre o condiția de acces în incinta muzeului.

„Îmi amintesc și acum că printre fotografiile selectate pentru interviu era o poză cu mine în papuci, așa cum era condiționat accesul vizitei la muzeu, lângă portretul lui Marilyn Monroe. Două zâmbete iconice, pentru cârcotași”, a spus amuzat Iliescu.

El a mai notat faptul că nu înțelege de ce lumea credea despre el că este „pudibond”, pentru că el știa despre publicație. El a apreciat întrebările, mai ales că au fost din toate domeniile de interes.

„Acum nu știu de ce și-au închipuit unii că sunt vreun pudibond, sau mai rău, că habar nu am de Playboy, am zis-o și atunci, știam de Playboy cum știam de capitalism… Întrebările au fost mai mult decât decente, au fost provocatoare în sensul bun politic.

Numărul cu pricina a apărut după Crăciun, în 2007, și întrebările variau de la Crăciunul revoluționar la cel postdecembrist, de la meciurile de fotbal favorite la cele politice incomode, de la secretele mele culinare la crapul la carton… Am zis de ce nu?”, a mai spus Ion Iliescu în dialogul cu Ionuț Vulpescu.