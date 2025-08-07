Ion Iliescu, monitorizat de CIA încă din timpul regimului Ceaușescu. Documentele declasificate: a fost sau nu omul Rusiei?

Ion Iliescu a fost obiectul mai multor informări ale CIA în timpul regimului comunist, fiind văzut drept posibil succesor al lui Nicolae Ceaușescu încă de la începutul anilor ’80.

Ion Iliescu, în vizorul CIA încă din anii ’80

Ion Iliescu era pe lista scurtă a americanilor pentru preluarea puterii în România, în cazul în care . Mai multe documente desecretizate de CIA (Central Inteligence Agency) îl indicau pe Iliescu drept succesorul dictatorului încă de la începutul și mijlocul anilor ’80.

Un astfel de document transmis la data de 8 aprilie 1986 către directorul CIA de către un ofițer aflat în Europa vorbește despre ”amestecul lui Gorbaciov” în procesul de preluare a puterii la București.

”Esența acestor zvonuri este că Gorbaciov (ultimul lider al URSS) încearcă să sponsorizeze oficiali – cum ar fi fostul ministru al apărării Olteanu și Ion Iliescu, odinioară un popular lider al tineretului, căzut acum în dizgrație – care ar putea deveni competitori pentru preluarea puterii după Ceaușescu”, se arată în raportul clasificat Top Secret în 1986.

Americanii de la CIA îl vedeau pe Ion Iliescu drept un posibil succesor al lui Ceaușescu

Documentul indică mai mulți factori potențiali care să indice sursele unor astfel de speculații în România.

Americanii indică posibilitatea ca mulți români să înceapă să creadă că liderul de la Kremlin este singura lor speranță de a pune capăt unui regim comunist care devenea din ce în ce mai strict. De asemenea, .

Pe de altă parte, ofițerul CIA care a analizat informațiile a luat în calcul și faptul că zvonurile ar putea fi lansate chiar de apropiații lui Ceaușescu, din dorința de a-și discredita rivalii.

”Zvonurile ar putea fi lansate sau folosite chiar de Ceaușescu pentru a se victimiza, în speranța că va beneficia de ajutor din Vest pentru regimul său. (Știm, de exemplu că România are din nou probleme de cash flow și încearcă să obțină un împrumut de la FMI fără să fie nevoie să accepte noile condiții impuse. Bucureștiul are, de asemenea, de dus o luptă grea pentru a păstra statutul de Națiune cea mai Favorizată din cauza criticilor legate de protejarea drepturilor omului)”, se mai arată în raportul americanilor.

Relațiile tensionate dintre Ceaușescu și Gorbaciov, semnalele din Est

CIA îl considera pe Iliescu drept un viitor partener mai pe placul Kremlinului decât Nicolae Ceaușescu, mai ales că liderul de la București devenise incomod din cauza relațiilor bune cu puterile occidentale.

În anii ’80, când România a început să sufere din cauza problemelor economice, Ceaușescu încercase să-și îmbunătățească relația cu URSS, fără prea mare succes.

”Gorbaciov i-a oferit lui Ceaușescu o primire călduță la recepția de la congresul CPSU (Partidul Comunist al Uniunii Sovietice) – un tratament obișnuit pentru un independent aflat la o întâlnire a aliaților sovieticilor. Dar Gorbaciov a ignorat eforturile lui Ceaușescu de a introduce negocierile economice în discuțiile bilaterale”, a mai arătat trimisul agenției americane în Europa.

După 1990: o conducere „mai prietenoasă” cu Moscova. Rolul lui Ion Iliescu

În context istoric, Ion Iliescu a fost considerat un tânăr lider carismatic, lucru care a deranjat regimul acelor vremuri. În anii ’70-’80, Ion Iliescu a fost marginalizat de Ceaușescu din cauza ideilor considerate ”prea liberale”.

În cercurile apropiate, Ion Iliescu a fost văzut ca un admirator al lui Mihail Gorbaciov, mai ales pentru reformele de tip perestroika și glasnost. Speculații despre un sprijin tacit sau indirect al Moscovei pentru Iliescu în momentul Revoluției din 1989 au existat tot timpul, fără apariția unor dovezi concrete în acest sens.

După 1990, Ion Iliescu a devenit un lider apropiat de Moscova, fără o poziție fermă împotriva URSS, spre deosebire de alte țări din fostul bloc sovietic, precum Polonia sau Cehoslovacia.

Ion Iliescu l-a întâlnit de mai multe ori pe Mihai Gorbaciov în cadrul reuniunilor internaționale până în 1991, anul destrămării URSS. Ulterior, Gorbaciov a pierdut complet puterea, în timp ce Iliescu a rămas în funcție până în 1996 (și apoi între 2000 și 2004).