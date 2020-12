De ce nu votează Ion Iliescu la alegerile parlamentare 2020. Soţia sa, Nina, a dezvăluit motivul în direct

Ion Iliescu nu votează la alegerile parlamentare 2020, după ce în luna septembrie a zis pas localelor. Motivul invocat de fostul președinte a fost dezvăluit chiar de soția sa, Nina, într-o intervenție telefonică la un post de televiziune.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Este pentru a treia oară când politicianul refuză să voteze și nici măcar nu solicită urna mobilă. Așadar, fostul șef de stat nu participă la procesul electoral, fiind absent și în 2019, la alegerile europarlamentare când a declarat că nu merge la vot pentru are o singură secție deschisă în zona în care locuiește.

De data aceasta Ion Iliescu nu merge la secția de vot și nu cere nici urna mobilă de teama virusului din China.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ion Iliescu nu votează la parlamentare. Virusul COVID 19 l-a speriat teribil

Fostului președinte și soției sale, Nina, le este teamă să nu se infecteze, mai ales că au aflat că șefa secției unde obișnuiau să meargă a avut COVID-19.

Opțiunea fostului președinte de a nu se prezenta la secțiile de votare a fost relatată de soția acestuia, Nina, care a mărturisit că starea de sănătate a politicianului este una foarte bună. Ion Iliescu și soția sa evită să intre în contact cu mulți oameni, preferând să stea acasă.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, Nina Iliescu a mai precizat că perioada aceasta beneficiază de un mic ajutor în gospodărie, o femeie care face curățenie și mâncare, în felul acesta fiindu-le mult mai ușor, mai ales că au o vârstă destul de înaintată.

„Suntem acasă, suntem în ordine. Vineri a și ieșit din casă de trei ori că a mers la stomatolog. Nu avem coronavirus, am făcut testul și nu avem. Nu am cerut urna mobila de data asta. Și după aia am constatat că șefa secției respective a avut coronavirus și de regulă șefa venea cu urna.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Și am zis să ne învățăm minte, nu mai cerem. În general nu am ieșit, nu am ieșit, dar am avut… avem și un ajutor în gospodărie.

De 4 ori pe săptămână, o zi pe săptămână facem curățenie generală cu ajutorul unei firme care trimite 2 doamne, nici ele nu au, nici noi nu avem (n.r. coronavirus).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Băieții de la SPP întotdeauna intră cu mască și se dezinfectează pe mâini”, a declarat soția lui Ion Iliescu pentru Realitatea Plus, notează cotidianul.ro.