Ce le-a zis Ion Iliescu rușilor despre Revoluția din 1989! De ce au fost uciși soții Ceaușescu în ziua de Crăciun

Ion Iliescu a acceptat să vorbească în presa din Rusia despre Revoluția din 1989. A făcut-o în urmă cu mai bine de zece ani de zile și le-a transmis acestora că încă nu se știe cine a tras și cine sunt vinovații. A acceptat să vorbească însă despre momentul care a dus la izbucnirea Revoluției.

Fostul șef de stat consideră că totul a plecat de la nemulțumirea oamenilor, nemulțumire care a declanșat mai multe proteste spontane și că nu s-a aflat nimeni în spatele acestor mișcări.

Ce le-a zis Iliescu rușilor despre Revoluția din 1989!

Jurnaliștii de la „Vremia novostei” au fost cei care l-au intervievat pe . „Revoluția română a fost parte a unui amplu proces de prăbușire a întregului sistem al socialismului de stat. El s-a prăvălit nu din cauza unor factori externi și din cauza atacurilor forțelor imperialiste. A fost o erodare internă, care a început încă de la congresul al XX-lea al PCUS, în 1956, odată cu condamnarea stalinismului, care a compromis ideea socialismului.

Liderul de atunci al URSS, Mihail Gorbaciov, a înteles că sistemul cade, că nu mai este competitiv în condițiile evoluțiilor dinamice din lume și a noilor realități. Președintele SUA, Ronald Reagan, a lansat programul „războiul stelelor” și URSS nu mai putea face față cursei înarmării. În acest context, Gorbaciov și echipa lui au demarat dezbateri vizând adaptarea sistemului la noile provocări.

Perestroica în economie și glasnosti ca sisteme de democratizare au fost procese complexe. Au intrat în mișcare și alte țări socialiste. Numai România rămăsese bastion al conservatorismului. Toate tentativele de a aborda critic socialismul erau imediat anihilate.

Deși în anii 1960, spre sfârșitul mandatului lui Gheorghe Gheorghiu-Dej și în primii ani ai conducerii lui Nicolae Ceaușescu, România devenise cea mai deschisă dintre țările lagărului socialist. Fuseseră eliberați deținuții politici, în cultură și artă domnea o astmosferă de libertate, fusese anulată cenzura. La acea dată, mulți intelectuali au intrat în Partidul comunist”, a explicat Ion Iliescu despre coordonatele pe care s-a format Revoluția din 1989.

Cum vede Ion Iliescu impactul lui Nicolae Ceaușescu în lume

a acceptat să vorbească și despre popularitatea în creștere a lui Nicolae Ceaușescu în lume. Refuzul invaziei Cehoslovaciei a fost momentul cheie pentru acesta.

„Condamnarea de către România a intervenției sovietice în Cehoslovacia, în 1968, a ridicat considerabil popularitatea lui Ceaușescu. El a refuzat să rupă relațiile diplomatice cu Israel. România a fost prima dintre țările socialiste care a stabilit relații cu RFG, care a continuat să întrețină relații de prietenie cu China. La București soseau liderii occidentali: Willi Brandt, Charles de Gaulle, Richard Nixon. În țară a început să vină capital străin: Renault a început să fabrice Dacia, la Pitești, Citroen făcea Oltcit, la Craiova. Americanii au venit cu sisteme de calcul, italienii au venit cu tractoare….

Apoi Ceaușescu a îndrăgit modelele chinezesc și corean, a început să întrețină cultul personalitatii. De la începutul anilor ’80, când a decis s ăachite toate datoriile străine, situația din țară s-a înrăutățit brusc. Au fost sistate importurile și au fost sporite exporturile – de energie electrică, de produse alimentare. În case, oamenii tremurau de frig, iar cozile la alimentele de primă necesitate, inclusiv la pâine, au intrat în peisajul cotidian al României.

Pe acest fundal, Ceaușescu a hotărât să adopte o poziție de forță. În noiembrie 1989 el a convocat congresul al XIV-a al Partidului comunist. Zidul Berlinului căzuse deja, în Cehoslovacia avusese loc „revoluția de catifea”, iar în Polonia „masa rotundă”, a mai spus Ion Iliescu

De ce crede fostul lider PSD că Revoluția a fost sângeroasă

Ion Iliescu a avut un răspuns sec atunci când a fost întrebat de ce revoluția din România a fost una sângeroasă și nu s-a desfășurat pe coordonate normale, la fel ca în alte țări.

„Pentru că nu am avut altă șansă. Se spune că ar fi avut loc un complot. Ar fi fost bine să fie așa. Dar toți eventualii complotiști, inclusiv eu, ne aflam sub supravegherea strictă a Securității. Generalii Nicolae Militaru și Ioan Ioniță au încercat să intre în contact cu statul major general al armatei, dar au fost denunțați a doua zi. Generalul Ioniță a murit subit în iunie 1987.

Au existat niște scrisori, proteste împotriva încălcării drepturilor omului, dar toate au fost înăbușite din fașă. În 1987, la Brasov a avut loc o manifestație politică a muncitorilor, dar a fost înăbușită cu brutalitate. Pentru 14 decembrie fusese pregatită o acțiune de protest la Iași, în 1989, dar organizatorii au fost arestați.

Prin urmare, a fost necesară o singură scânteie pentru ca explozia urii populare să se producă. Iar această scânteie s-a aprins la Timișoara, unde totul a început cu proteste împotriva exilării pastorului reformat Laszlo Tokes. Solidaritatea cu Tokes s-a transformat în protest popular împotriva regimului. Nicolae Ceaușescu a ordonat stoparea acestor manifestații cu folosirea forței militare: la 17 decembrie s-a tras în oameni. Iar la 20 decembrie, masele de muncitori au ieșit în stradă, armata a fost obligată să se retragă în cazărmi, iar timișorenii au proclamat orașul primul oraș liber.

La 21-22 decembrie, totul s-a repetat la București. Nemulțumirea oamenilor a fost atât de puternică, încât a determinat o explozie spontană a manifestațiilor de protest.

A fost cu adevărat o revoltă populară, când coloane organizate de muncitori din întreprinderi s-au revărsat spre centrul orașului, când au început ciocnirile cu armata. În aceeași zi, la șase și jumătate seara, când noi, un grup de revoluționari, întocmeam în fosta clădire a Comitetului Central un program de acțiuni pentru intervalul imediat de timp, au răsunat primele împușcături și tiruri de mitralieră. S-a tras inclusiv asupra biroului unde ne aflam. Numai către miezul nopții, în sediul televiziunii, aflat și el sub un intens foc, am terminat și am dat citirii mesajul către țară al consiliului Frontului de Salvare Națională”, a mai spus Ion Iliescu.

Ce a răspuns Ion Iliescu în privința celor care au tras la Revoluție

Fostul președinte spune că nu știe cine a tras la Revoluție. Ion Iliescu a transmis doar că e posibil să fi fost un grup de oameni devotați lui Nicolae Ceaușescu.

„Este încă o enigmă. Cred că a fost vorba de o structură pregătită de Ceaușescu pentru vremuri tulburi, pentru lupta de gherilă în condiții urbane în cazul în care țara ar fi fost ocupată. Adică de un grup de oameni extrem de devotați lui Ceaușescu. Posibil, ei nu au făcut parte din Securitate.

În speranța că vărsarea de sânge va înceta, am recurs la un proces revoluționar și extraordinar împotriva cuplului Ceaușescu. Într-adevăr, după executarea lor, la 25 decembrie, tirurile au încetat imediat.

Firește, ideal ar fi fost un proces normal împotriva dictatorului. Dar atunci acest lucru a fost imposibil”, a mai spus fostul lider PSD.