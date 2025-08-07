Ion Iliescu va fi condus astăzi pe ultimul drum. A fost decretată zi de doliu național. Video

Ion Iliescu va avea parte de o slujbă de înmormântare la biserica Cotroceni, urmând ca acesta să fie dus la Cimitirul Ghencea III pentru înhumare.

Ion Iliescu va fi condus astăzi pe ultimul drum

Întreg procesul a fost stabilit pe baza unui program bine pus la punct și unui protocol special pentru a se ridica la nivelul unui șef de stat. Ceremoniile de astăzi vor fi restrânse, publicul nemaiavând voie să participe. De asemenea, în timpul zilei de doliu național, drapelul României de pe toate instituțiile vor fi arborate în bernă, în semn de respect și solemnitate față de decesul președintelui.

Începând cu ora 9.00, la Palatul Cotroceni vor veni . În jurul prânzului va avea loc ceremonia religioasă de la biserica Cotroceni, iar după cesta, Garda de Onoare, constituită din militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, va prezenta ultimul onor pe Platoul Marinescu. Se va intona Imnul național, iar cortegiul va trece prin fața Gărzii.

La ora 13.00 sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte ar urma să ajungă la Cimitirul Ghencea 3. Aici va fi înmormântat pe Aleea președinților. Cortegiul funerar se va deplasa pe următorul traseu: Bulevardul Gheorghe Marinescu – Bulevardul Eroii Sanitari – Bulevardul Eroilor – Strada Bagdasar – Șoseaua Panduri – Bulevardul Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bulevardul Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Ghencea III.

Cine și-a luat rămas-bun de la Ion Iliescu

Odată ajuns la cimitir, sicriul cu trupul lui Ion Iliescu va fi amplasat pe un afet de tun și va fi prezentat ultimul onor militar. Înmormântarea va avea loc doar în prezența familiei și a apropiaților.

Ieri, la Cotroceni, românești să își prezinte omagiile la căpătâiul fostului președinte Ion Iliescu. Printre cei mai importanți participanți s-au numărat Emil Constantinescu și Traian Băsescu, ambii foști șefi de stat ai țării, dar și Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Victor Ponta și mulți alții.

Marii absenți de la eveniment au fost actualul președinte Nicușor Dan – dar care a transmis că va fi prezent la evenimentul de astăzi – și Klaus Iohannis, care doar a transmis un mesaj de condoleanțe pe internet.

Ion Iliescu a murit marți la Spitalul „Agrippa Ionescu” din Capitală, la vârsta de 95 de ani, după un diagnostic crunt de cancer pulmonar.