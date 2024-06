Ion Manu a dezvăluit cele două porecle cu care „trăiește” de mulți ani. „Nici nu purtam mănuși”

Ion Manu a vorbit la emisiunea „Suflet de rapidist” despre cele mai frumoase amintiri din perioada în care a jucat la Rapid, . Noi povești antologice ale legendei „alb-vișinii”.

Ion Manu, amintiri prețioase de la Rapid: „Jumătate de campionat am apărat fără mănuși”

în vremea în care juca să obțină un lucru extrem de banal și care astăzi pare ceva de neconceput: „’Mănușă’ mi s-a spus la Rapid. În ’83-84′ am ieșit portarul campionatului și jumătate de sezon am apărat fără mănuși pentru că nu găseam.

‘Mănușă’ mi-a spus Dumnezeu să-l odihnească Liviu Bartales, colegul meu de echipă. El mi-a pus această poreclă. De unde și până unde? De la Manu a zis: ‘Ce Manu?! Lasă bă, e prea serios. ‘Mănușă’ e mai bine că și-așa n-ai tu mănuși’ și nu știu ce…

Fostul mare portar a dezvăluit cum a reușit în cele din urmă să intre și el rând cu portarii de afară: „’Manolo’ mi-au spus colegii de la Sportul Studențesc. Dar până la urmă m-am rugat de Rică. Era antrenorul meu: ‘Fă și tu ceva, ‘Babicule’. Ia de la echipa națională, cere-i lui Țețe Moraru’. Avea un geamantăn de mănuși dar nu dădea la nimeni. N-avea nicio treabă el.

Și mi-a adus până la urmă o pereche. Țin minte că mi-a adus o pereche de mănuși Adidas. Nu se găseau în România. Dar chinul de pe lume până m-am învățat cu ele. Eram obișnuit ca la pian”.

Ion Manu s-a chinuit să se acomodeze cu noile accesorii: „Dădeam pe limbă ca să am aderență”

Ion Manu însă s-a lovit apoi de o altă problemă: „Vai de mine. Dădeam pe limbă ca să am aderență la minge. Problemă mare era când venea ploaia, când începuse zăpada.

Îți dai seama… Dar conta? Nu. Când știai că ieși pe teren în fața la 15.000 sau pe stadionul Republicii plin cu 30.000 de spectatori”, a mai spus fostul jucător la „Suflet de rapidist”, .

Ce a pățit „Mănușă” la revenirea pe Giulești: „Te-ai lepădat de Satana?!”

Ion Manu și-a adus aminte ce a pățit la primul meci pe Giulești după ce s-a întors la Rapid de la Dinamo: „Când am trecut și m-a solicitat Bergodi am ieșit la încălzire la primul joc pe Giulești. Am ieșit cu 45 de minute înainte de a începe jocul. Mergem ușor, îi spun lui Dani Coman ce să fac pentru încălzirea premergătoare exercițiilor specifice și la un moment între peluză și tribuna 1 mă strigă un suporter: ‘Mănușă! Mănușă! Ce-ai bă, nu mai auzi?!’.

Dani Coman zice: ‘Vezi că te omoară ăla, strigă la matale’. ‘Ce vrei mă?!’. ‘Bă, spune-ne și nouă: Te-ai lepădat de Satana?’. Îți dai seama că m-a bufnit un râs… ‘Bă, nu ești sănătos. Da mă, m-am lepădat, nu vezi că sunt aici pe verde?’.

Erau vorba aia, giuleșteni de-ai mei din cartier, care mă cunoșteau. De-aia tot țipau la mine: ‘Mănușă, Mănușă’. ‘Da mă, stați liniștiți că m-am lepădat, că de-aia sunt aici’”.

