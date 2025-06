Ion Marin a scăpat un reproș printre mulțumiri după Olanda U19 – România U19 3-1: „Am luat penibil primul gol”

. Micii „tricolori” au părăsit turneul final în semifinale, iar Ion Marin a oferit o primă reacție după eșecul suferit.

Cum a comentat Ion Marin eliminarea României U19 de la EURO 2025

Batavii s-au dovedit mult prea puternici pentru micii „tricolori”. Olandezii au marcat două goluri în prima repriză prin Don-Angelo Konadu (min. 35) și Smit (min. 42), având astfel un avantaj consistent la pauză și

Tot echipa adversă a lovit prima și în repriza secundă, când Sliti a finalizat cu succes un contraatac fulger. Golul lui Barbu din minutul 68 a trezit o mică urmă de speranță, însă a fost insuficient pentru a schimba soarta calificării. Ion Marin a reacționat după rezultatul final.

„Am un regret că nu am dat golul doi”

„Vă mulțumesc că ați venit, le mulțumesc și spectatorilor, le mulțumesc și jucătorilor și îi felicit pentru că sunt între primii patru în Europa. Le mulțumesc pentru comportamentul din ultimii trei ani în care am lucrat.

Se pare că am reușit ceva, am avut trei meciuri foarte bune în care am reușit să luăm puncte. Din păcate, am pierdut în semifinale. Am un regret că nu am dat golul doi, parcă era mai frumos.

„Se putea mai mult. Am luat penibil primul gol!”

Nu vreau să intru într-o zonă în care să înșiruim și defecte, și altele. Se putea mai mult. Am luat penibil primul gol, dar a fost o echipă care a pasat foarte repede, au fost reactivi. Așa este fotbalul.

Rămânem cu locul 4 în Europa și cu un lot care poate accede spre U20, U21 și poate, spre viitor, la echipa națională mare a României”, a declarat Ion Marin la flash-interviu.

