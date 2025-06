Ion Marin, dezlănțuit după victoria cu Muntenegru U19: „Vrem să câștigăm meciul cu Spania”

România U19 – Muntenegru U19 a fost primul meci al „tricolorilor” mici de la Campionatul European U19. Băieții trimiși pe teren de Ion Marin s-au impus cu scorul de 2-1, iar selecționerul a oferit primele reacții.

Ion Marin, dezlănțuit după victoria cu Muntenegru U19

, „tricolorii” mici ai lui Ion Marin reușind o adevărată .

La conferința de presă de după meci, Ion Marin a transmis că elevii săi au făcut un meci foarte bun, iar acesta se așteaptă ca jucătorii să fie mai deciși în fața porții. Cât despre duelul cu Spania, de etapa viitoare, selecționerul a recunoscut că îi cunoaște foarte bine pe iberici și că România U19 are un singur obiectiv, anume victoria!

„Sigur că sunt emoții, însă consider că a fost un joc bun pentru băieții noștri. În meciul viitor trebuie să fim mult mai concentrați pe ceea ce facem la finalizare.

Am muncit foarte mult, a fost un joc, după părerea mea, la discreția noastră, chiar dacă am fost conduși cu 1-0. Am luat gol dintr-o greșeală, se poate întâmpla. Important este că băieții noștri nu au cedat, au crezut în șansa lor și chiar au jucat bine.

„Vrem să câștigăm meciul cu Spania”

I-am certat în prima repriză, au fost niște condiții în care puteam să finalizăm, când puteam să încheiem acțiunea cu un șut la poartă, doar că au ezitat. Au continuat să paseze în lateral, ocolind careul, dar pe viitor se va rezolva.

Era normal să fac 3 schimbări, să aleg niște jucători care au viteză. Fondul de oboseală pe care îl acumulase adversarul trebuia exploatat. Cel puțin, pe cei doi fundași centrali, au intrat două vârfuri care și-au creat, prin viteză, multe ocazii.

La pauză am discutat cu băieții și am căutat să îi fac să aibă încredere în ei în continuare. Jocul, după părerea mea, era bun. Nu aveam motive ca să schimb. La pauză nu prea ai timp, ci doar trebuie să corectezi câteva lucruri.

Cu Spania am mai jucat, o cunoaștem. Am jucat în toamna trecută aici, la București. Am jucat cu ei și în Spania, la ei. Spania a câștigat de 9 ori Campionatul European, este o echipă! Copiii ăștia au dovedit și ei că sunt o echipă și vom aborda jocul așa cum le abordăm pe toate, anume să câștigăm”, a declarat Ion Marin la finalul partidei.