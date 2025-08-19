Ion Marin, dezvăluiri teribile despre lupta cu cancerul: “La 6 zile după diagnostic am fost operat. După chimioterapie eram mort!”

Ion Marin a fost invitatul lui Cristi Coste de marți, 19 august, în emisiunea „FANATIK Dinamo”. Unul dintre subiectele abordate de fostul selecționer a fost lupta teribilă pe care a dus-o cu cancerul.

Ion Marin, dezvăluiri teribile despre lupta cu cancerul

, vizibil emoționat, a povestit cum a reușit să învingă lupta cu cancerul. Antrenorul s-a aflat pe masa de operații la doar 6 zile de la aflarea diagnosticului, iar în momentul în care făcea chimioterapie simțea efectiv că „moare”. După ce s-a vindecat, doctorii din spitalul de la Regensburg l-au „obligat” să revină pe banca de antrenor. De la revenirea din Kuweit,

„(n.r. – Ce înseamnă forța unui om? Acum câțiva ani ați învins cancerul) Sunt lucruri în viață care te construiesc, te întăresc. Educația pe care am primit-o în clubul Dinamo, oamenii speciali, deosebiți pe ce care i-am întâlnit m-au întărit. Faptul că am jucat atâta timp un fotbal de performanță m-a lăsat cu un organism puternic, care a putut să lupte.

E foarte adevărat și trebuie să spunem că fotbalul de mare performanță nu înseamnă și sănătate, el lasă multe sechele. Dacă m-aș naște încă o dată, la fel aș face. Poate unele lucruri le-aș schimba cu înțelepciunea și experiența de acum.

A trebuit, m-am confruntat cu problema aceea de cancer. A venit din senin atunci! Am rămas trăsnit, cu gura căscată când mi s-a spus ‘folosește-te de tot ce știi, de toate relațiile pe care le ai și du-te și operează-te, că ai cancer’. A fost direct totul!

Singura procedură care mi-a dat acest rezultat a fost colonoscopia. Mi-a spus doamna doctor, familia a luat măsuri imediat. L-am găsit pe doctorul Rusu, care s-a ocupat de noi. Am plecat la Regensburg, în Germania. Am fost operat acolo și Dumnezeu mi-a mai dat niște ani.

„În 6 zile s-a întâmplat totul! După chimioterapie eram mort”

În 6 zile s-a întâmplat totul! Am primit verdictul și după 6 zile eram operat, s-au mișcat foarte repede. Am avut și șansa să dau acolo de niște specialiști. Perioada de după operație a fost groaznică, a trebuit să fac chimioterapie. După chimioterapie eram mort! Am trecut și peste aia.

După ultima ședință de chimioterapie și după ultimul control pe care l-am făcut la Regensburg, doctorii de acolo m-au obligat să mă apuc să antrenez din nou, să mă duc la muncă. Mi-au spus ‘obligat, tu te duci să muncești’. Am muncit, am sunat din Kuweit și am antrenat acolo după operația de cancer.

M-am dus la muncă și probabil că au știu ei ce au știut, că am fost în regulă, nu am avut probleme. Nu am probleme nici acum. Îmi fac verificările în fiecare an, toate analizele sunt în regulă. Au trecut 8 ani de atunci, a fost în 2017.

Viața te pune în situații delicate, important e și cum o privești. Dacă stai cu capul în jos și plângi într-una, nu e în regulă. Am acceptat-o așa cum e, am terminat și cu Kuweit-ul, m-am întors acasă.

E un moment foarte bun să le mulțumesc celor din Federație. Sunt ani buni de când sunt în Federație, muncesc acolo, iau din seva celor tineri, mă hrănesc din seva, râsul, bucuria, glumele lor. Trebuie să știi când să acorzi un zâmbet, dar și când te încrunți. Trebuie să fii foarte atent când crești acești copii. Eu mi-aș dori să-i văd pe acești tineri jucători să reprezinte România la nivelul cel mai mare”, a povestit Ion Marin.