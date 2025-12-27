Ion Marin, dueluri de cinci stele cu forţele Europei: “Eram puternici la vremea respectivă!”

ADVERTISEMENT

Ion Marin a petrecut 11 sezoane în tricoul lui Dinamo, iar în această perioadă a strâns 30 de partide în cupele europene, unele fiind împotriva unor adversari incredibili. Fostul mare fotbalist a rememorat acele dispute la emisiunea „FANATIK Dinamo”.

Ion Marin, meciuri incredibile în Europa

Pe parcursul carierei sale de jucător, Ion Marin s-a aflat pe teren în dueluri împotriva unor echipe imense ale fotbalului european: Real Madrid, Atletico Madrid, Liverpool, AC Milan, Inter, Bordeaux sau Hamburg. Fostul mare fotbalist a vorbit despre acea perioadă fabuloasă la emisiunea „FANATIK Dinamo”.

„Între 1977 și 1981 nu am mai câștigat nimic. A rămas Cornel (n.r. Dinu) cu noi, au plecat nea Mircea (n.r. Lucescu), Dumitrache, Dudu (n.r. Georgescu), Sătmăreanu II, Dobrău, Cheran, Deleanu. Îl aveam ca și conducător pe Vasile Anghel, cu Costică Anghelache pe lângă el.

Doi oameni deștepți, care au făcut un lucru. În această perioadă ne-au dus în străinătate și am jucat cu cele mai puternice echipe din Europa. Am luat bătaie, dar am învățat. Dintr-o dată, noi, care eram copii, ne-am trezit maturi, că putem să luptăm cu echipele de elită din Europa.

Am eliminat Interul, a venit mai apoi perioada aceea foarte bună, în care ne-am dus până în semifinala cu Liverpool. Din generația aceea, s-a constituit un grup, o echipă extrem de unită și puternică”, a declarat Ion Marin.

Ion Marin, poveste fabuloasă de la victoria obținută de Dinamo contra campioanei Europei

Cea mai importantă performanță a lui Dinamo în Cupa Campionilor Europeni a fost în sezonul 1983-1984, când .

În optimile de finală, , după 3-0 la București și 2-3 în Germania. „La meciul cu Hamburg de la București, i-am prins de 17 ori în offside. Cornel a muncit două săptămâni cu noi pentru treaba aia.

Să ai curajul, tupeul, să joci cu Hamburg la offside, să îți alegi momentele, să conduci linia defensivă, să o oprești… (n.r. munca aceea de două săptămâni s-a materializat în acel 3-0 uluitor, care putea fi și mai mare) Exact. Fantastic. Ajungem iar la muncă, la știință, la informație”, a afirmat Ion Marin.