Ion Marin, invitatul special al lui Cristi Coste la „Fanatik Dinamo", marți, 19 august, ora 13:30! Dezvăluiri și povești de senzație din partea fostului fotbalist și antrenor al „câinilor"

Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK DINAMO, vă așteaptă la o nouă ediție spectaculoasă marți, 19 august, de la ora 13:30, cu Ion Marin în platou
18.08.2025 | 17:51
Ion Marin, invitat special la Fanatik Dinamo. Foto: colaj Fanatik

Ion Marin este invitatul special al lui Cristi Coste la ediția de marți, 19 august, a emisiunii FANATIK DINAMO, difuzată cu începere de la ora 13:30.

Este bineînțeles vorba despre un fost mare fotbalist al echipei din „Ștefan cel Mare”, dar și despre un fost antrenor, atât secund, cât și principal, al „câinilor”, dar și tehnician de la formația secundă a clubului alb-roșu, în mod evident în perioada în care aceasta exista.

Așadar, ne putem aștepta la dezvăluiri extrem de interesante făcute cu această ocazie de selecționerul naționalei U19 a României care a participat în această vară la Campionatul European găzduit chiar de țara noastră, atât referitoare la perioada în care el a jucat pentru Dinamo și a obținut rezultate mai mult decât notabile, dar și vizavi de momentele în care a antrenat în „Ștefan cel Mare”.

De asemenea, așa cum s-a întâmplat și la ediția precedentă de FANATIK DINAMO, când invitat a fost un alt fost mare jucător dinamovist, Costel Orac, și acum este de așteptat ca Ion Marin să povestească anumite episoade inedite petrecute în vestiarul „câinilor” în acea perioadă de glorie pentru clubul bucureștean.

Nu în ultimul rând, fără îndoială că experimentatul antrenor va face și diferite analize privitoare la situația din prezent de la echipa sa de suflet, de la randamentul fotbaliștilor până la modul în care se descurcă Zeljko Kopic, dar și conducerea clubului, în frunte bineînțeles cu Andrei Nicolescu, președintele Consiliului de Administrație. 

Cum poți vedea live emisiunea FANATIK DINAMO

În fiecare zi de marți, începând cu ora 13:30, pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe FANATIK.RO emisiunea „Fanatik Dinamo”. Premiera show-ului dedicat câinilor roșii va fi transmisă în această săptămână în cursul zilei de joi, de la ora 10:30, pe platformele Facebook și YouTube.

Suporterii, în special cei ai echipei Dinamo, vor putea urmări materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii „Fanatik Dinamo”. Nu ratați emoția și dedicarea pentru Dinamo, disponibile doar pe FANATIK.RO, site-ul exclusivităților!

