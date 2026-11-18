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Tehnicianul a vorbit despre nivelul adversarelor întâlnite, problemele cu care se confruntă tinerii fotbaliști români la echipele de club, dar și despre lipsurile sistemului de formare din România.

Ion Marin, prima reacție după calificarea României U19 în faza finală a preliminariilor EURO 2027

România U19 a încheiat pe ultimul loc grupa A6 din runda a doua a preliminariilor, însă a obținut accesul în faza următoare deoarece a ocupat primul loc în ierarhia echipelor clasate pe locul patru.

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Situația specială a Cehiei, țara gazdă a turneului final EURO 2027, a făcut ca un loc suplimentar să fie disponibil pentru cea mai bine clasată națională de pe această poziție.

Astfel, de a ajunge la turneul final. În ultima rundă preliminară, programată în primăvara anului 2027, cele 28 de reprezentative vor fi împărțite în șapte grupe de câte patru echipe. Doar câștigătoarele grupelor vor obține biletele pentru Campionatul European din Cehia.

După victoria împotriva Ucrainei, scor 1-0, datorită reușitei lui Fernando Pellegrini, jucătorii și staff-ul naționalei au rămas cu ochii pe rezultatele din celelalte partide.

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„După joc, am rămas conectați, prin mijloacele pe care le aveam la dispoziție, la celelalte meciuri. Noi depindeam de acele rezultate. Nivelul echipelor participante a fost unul bun. Am jucat împotriva celor mai buni jucători din țările respective, bineînțeles, născuți în 2008. Jocurile au avut ritm și intensitate. S-a folosit mult pressingul avansat”, a declarat Ion Marin, pentru FANATIK.

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Ion Marin, îngrijorat de situația juniorilor români!

Dincolo de rezultatul obținut de naționala U19, selecționerul a atras atenția asupra dificultăților pe care le întâmpină tinerii fotbaliști români la echipele de club. Ion Marin a explicat că o parte dintre jucători reușesc să acumuleze minute în Liga a 2-a și în SuperLiga, însă situația celor care evoluează în străinătate este mai complicată.

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„Această generație întâmpină dificultăți la cluburile lor. Avem jucători în Liga a 2-a și suntem mulțumiți că joacă. În SuperLiga prind minute de joc, uneori chiar și un meci întreg. Jucătorii din străinătate au probleme. Unele cluburi au renunțat la ei și au fost cedați la alte echipe. Până se vor acomoda, prind mai puține minute. Ceilalți jucători din străinătate evoluează la nivelul categoriei lor de vârstă.

La lotul național, noi încercăm să-i ajutăm să se dezvolte. Au ocazia să evalueze nivelul la care se află, putând să se compare cu ceilalți. În procesul de dezvoltare de la club, trebuie să-și dorească să fie mâine mai buni decât astăzi. Depinde de evoluția lor și de atingerea nivelului de seniori pentru a progresa și a avea speranțe de a ajunge la celelalte loturi naționale”, a mai spus selecționerul.

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Selecționerul U19, mesaj pentru tinerii fotbaliști

. Selecționerul consideră că România dispune de foarte multe talente, însă nu este suficient să deții calități individuale pentru a face pasul către fotbalul de mare performanță.

„Acum 20 de ani nu antrenam juniori. Promovam foarte mulți tineri și îi ajutam să se integreze și să performeze. Avem foarte multe talente, dar numai talentul nu este suficient. Viața le oferă foarte multe oportunități. Ei trebuie să-și fixeze obiectivele personale și să fie în stare să facă și niște sacrificii pentru ele. Este foarte adevărat că nici noi nu facem suficient pentru ei. Am văzut inclusiv în Liga a 3-a mulți jucători străini, în detrimentul promovării acestor copii”, a adăugat Ion Marin.

La final, selecționerul a ținut să precizeze că meritele pentru această calificare le aparțin în primul rând fotbaliștilor, dar și adversarelor Germania și Franța, care și-au respectat blazonul în meciurile cu Lituania, respectiv Grecia, și au trimis România în ultima rundă preliminară.

„Nu trebuie să mă felicitați pe mine, ci pe jucători, în primul rând, iar în această situație, și pe Germania și Franța”, a încheiat Ion Marin.