Ion Marin, transferat la Dinamo după o discuție decisivă cu o legendă a clubului: “Mi-a schimbat cursul vieții!”

Tehnicianul care și-a amintit de cina pe care a avut-o cu Radu Nunweiller chiar înainte de transferul la Dinamo și despre care spune că i-a schimbat cursul vieții.

Cum s-a transferat Ion Marin la Dinamo

Invitat special la cea mai recentă ediție a , Ion Marin a dezvăluit faptul că cina luată alături de marele dinamovist Radu Nunweiller l-a ajutat apoi să progreseze în viață.

”Mi-a schimbat cursul vieții. Un om care m-a invitat, era soția lui Mariana (n.r. – Mariana Ciogolea), marea campioană de tenis de câmp, am mâncat împreună, a stat de vorbă cu mine, mi-a pus o întrebare, i-am răspuns și de atunci m-am schimbat.

Radu Nunweiller, prin ceea ce mi-a spus atunci și ajutându-mă în continuare prin faptul că am intrat în anturajul lui, mi-a schimbat viața. Am stat la masă cu doctori, cu ingineri, cu profesori. Seara aceea pe care am avut-o împreună cu familia lui a fost decisivă pentru următori pași pe care i-am făcut”, a declarat cel poreclit ”Săpăligă”.

Recunoscător că a crescut lângă nume mari

Fostul fundaș de la Dinamo a rememorat debutul în tricoul ”alb-roșu” și a precizat că marele noroc al generației sale a fost că a putut să crească și să învețe de la unii dintre cei mai mari fotbaliști români.

”Au trecut 50 de ani de la debutul meu la Dinamo, într-un meci cu FC Argeș. Noi, generația ’54-’56, am crescut într-un mediu extraordinar. Noi am avut posibilitatea să ne antrenăm și să ne jucăm cu Dinu, Lucescu, Radu Nunweiller, Cheran, Deleanu, Mircea Constantinescu, Sătmăreanu II, Dobrău, Dumitrache, Florian Dumitrescu, ‘Roșu’ Moldovan.

Am crescut lângă oamenii aceștia, am stat lângă ei, am mâncat cu ei. Este foarte adevărat că ne-au ocrotit și ne-au învățat foarte multe, ne-au acceptat. Probabil că în ziua de astăzi există la unele cluburi, atunci când se promovează niște juniori, să-i privească ceilalți jucători ca pe niște pericole.

Inclusiv Lucescu, inclusiv Dinu care venea si spunea: ‘Du-te și învață. Când ai examen?’. S-au ocupat de noi, iar noi nu am putut decât să învățăm meserie de la ei, să fim respectuoși, să-i iubim și să căutăm să ne ridicăm la nivelul lor.

Am avut o echipă frumoasă și la juniorii lui Dinamo când am câștigat campionatul în 1973 jucând în deschiderea Cupei României. S-a jucat pe ’23 August’, cu Vagonul Arad. Echipa de tineret-speranțe juca în deschiderea echipei mari, oriunde te duceai”, a mai spus Ion Marin, la emisiunea ”FANATIK Dinamo”.