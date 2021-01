„Ion Oblemenco” devine casa naționalei de rugby! Un fost jucător din Liga 1, inspector al arenei

Stadionul „Ion Oblemenco” devine casa naționalei de rugby pentru o partidă internațională! De arenă are grijă chiar un fost jucător al Ligii 1, Ion Lăpădat, fotbalist care a reușit și o promovare istorică cu echipa Pandurii Târgu Jiu.

Chiar dacă „stejarii” au testat gazonul de pe stadionul „Arcul de Triumf” și abia așteaptă să joace pe noua bijuterie a Capitalei, rugby-ul românesc este nevoit să apeleze la stadionul „Ion Oblemenco” pentru duelul cu reprezentativa Belgiei, de pe 7 februarie.

În același sfârșit de săptămână ar urma să aibă loc și derby-ul dintre Universitatea Craiova și Dinamo București, dar Liga Profesionistă de Fotbal va căuta să nu afecteze programul naționalei de rugby, astfel că fotbalul ar putea fi mutat vinerea, pe 5 februarie.

Duminică, 7 februarie, ora 15:30, arena de 30.000 de locuri a Bănie va avea parte de un eveniment inedit, un meci de rugby. Federația Română de Rugby a comunicat oficial faptul că jocul internațional restanță din ediția 2020 a Rugby Europe Championship, dintre România și Belgia, se va juca la Craiova.

„Partida cu Belgia este una foarte importantă pentru noi, astfel că le mulțumim gazdelor din Craiova pentru posibilitatea pe care ne-au oferit-o de a juca pe această arenă. Facilitățile de care vom dispune aici vor constitui un plus și sperăm să facem un spectacol sportiv și să câștigăm meciul.”, a spus Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby.

„Cu siguranță, spectatorii ar fi venit măcar de curiozitate. Am fi pus foarte multe bilete în vânzare. Am primit multe refuzuri pentru disputarea meciului, dar la Craiova am fost primiți cu brațele deschise. Am vorbit și la LPF pentru a devansa meciul Craiovei cu Dinamo. Știm că Bănia respiră pentru echipele pe care le are și abia așteptăm să jucăm acolo. Încercăm să facem acest sport din ce în ce mai popular. Delegația noastră va sosi cu câteva zile înainte pentru a lua contact cu atmosfera de acolo,” a mai declarat Petrache la Oltenia TV.

Din cauza pandemiei de COVID-19, ultimul etapă a competiției, care conține meciurile România – Belgia, Georgia – Rusia și Spania – Portugalia, a fost amânată de mai multe ori. Inițial, trebuia să se joace pe 14 martie 2020, după aceea s-a luat decizia să aibă loc pe 1 noiembrie 2020, însă acest lucru a fost imposibil. Astfel, 7 februarie este data aleasă pentru disputarea jocurilor.

Eduard Novak, ministrul MTS, și-ar fi dorit ca această dispută să aibă loc pe stadionul „Arcul de Triumf”, dar formalitățile prevăzute pentru noua „bijuterie” nu se vor putea rezolva până la ora meciului: „Noi vrem ca acest meci să se joace pe Stadionul Arcul de Triumf, nu pe „Oblemenco“, dar nu putem face asta în afara legii.

Eu nu pot promite astăzi, când nici nu am preluat stadionul, că meciul se poate juca pe 7 februarie, cu toată bunăvoinţa. Încercăm să ajutăm pe toată lumea, dar în primul rând trebuie să respectăm legea.”

Un fost jucător din Liga 1 este administrator al arenei! Ion Lăpădat, fostul atacant al „pandurilor” din Târgu Jiu, are grijă ca totul să aibă loc în condiții perfecte

Rugby-ul în Cetatea Băniei nu are mare tradiție și, cu siguranță, dacă s-ar fi jucat cu spectatori, arena „Ion Oblemenco” ar fi avut parte de o asistență numeroasă, iar „Stejarii” nu și-ar mai fi dorit să plece de la Craiova.

Clubul Sportiv al ElectroPutere Craiova a avut la un moment dat o secție de rugby, cele mai mari performanțe fiind în anii 70. Echipa a evoluat în liga secundă.

Rămâne de văzut cum se va comporta gazonul de pe „Ion Oblemenco” după o astfel de partidă. În 2021 se vor juca chiar și mai multe meciuri de fotbal, deoarece FCU Craiova a primit acceptul de a evolua pe cel mai mare stadion al Craiovei. De mentenanța acestuia se ocupă chiar un fost jucător din Liga 1, Ionuț Lăpădat.

Component al echipei Pandurii Târgu Jiu în sezonul 2004-2005, atunci când oltenii au reușit un an competițional excepțional și au promovat în Liga 1, Lăpădat este unul dintre inspectorii stadionului și va avea grijă ca naționala de rugby să fie primită așa cum trebuie. Din păcate, România – Belgia se va juca fără spectatori.

Unul dintre momentele de răscruce ale stadionului „Ion Oblemenco” a fost schimbarea gazonului. Victor Pițurcă, antrenorul de atunci al Universității Craiova, are un mare merit pentru faptul că a ajutat prin dialogul său cu autorităților locale. În acest moment, gazonul din Bănie este cel mai bun din țară, fiind de tip mixt.