Ion Oblemenco „fierbe“ pentru Champions League! Câți fani sunt așteptați la duelul dintre Universitatea Craiova și ML Vitebsk. Exclusiv

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Universitatea Craiova este la un pas să transforme returul cu ML Vitebsk într-o adevărată sărbătoare a fotbalului. După victoria categorică din tur, scor 4-1, entuziasmul din Bănie a atins cote impresionante, iar toate estimările indică faptul că peste 20.000 de suporteri vor fi prezenți marți seară pe stadionul „Ion Oblemenco”. Va fi un moment special pnetru club, deoarece reprezintă primul meci din istorie din UEFA Champions League disputat în Bănie.

„Ion Oblemenco” se umple pentru prima seară de Champions League din istorie

Interesul suporterilor Universității Craiova pentru debutul european de pe stadionul „Ion Oblemenco” este unul uriaș. Potrivit informațiilor FANATIK, clubul a vândut deja aproximativ 11.000 de abonamente, la care se adaugă încă 3.000 de pachete speciale pentru meciurile cu ML Vitebsk și UTA Arad.

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Practic, peste 14.000 de locuri sunt deja ocupate, iar ritmul vânzărilor îi face pe oficialii clubului să creadă că arena va găzdui în jur de 20.000 de spectatori la partida de marți.

11.000 de abonamente a vândut Universitatea Craiova pentru noul sezon

de abonamente a vândut Universitatea Craiova pentru noul sezon 3.000 de pachete pentru meciurile cu ML Vitebsk și UTA a vândut Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a lansat pachete speciale pentru meciurile cu ML Vitebsk și UTA Arad

Pentru a umple tribunele la cele două partide consecutive de pe teren propriu, conducerea Universității Craiova a pus în vânzare pachete speciale care oferă acces atât la returul cu ML Vitebsk, din preliminariile UEFA Champions League, cât și la confruntarea cu UTA Arad, din SuperLiga României.

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În mesajul transmis pe rețelele de socializare, oficialii alb-albaștrilor au făcut un apel direct către suporteri:

„Știința intră în război, bătăliile pentru Liga Campionilor și SuperLiga se dau săptămâna viitoare, iar tribunele trebuie să fie pline. Nu e un favor, e o datorie!”, a fost mesajul clubului.

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Pachetele sunt disponibile la următoarele prețuri:

Peluze

• Peluza Nord – 60 lei

• Peluza Sud – 90 lei

Tribuna VIP

• Sector A – 270 lei

• Sector B – 285 lei

• Sector C – 300 lei

• Sector D – 300 lei

• Sector E – 285 lei

• Sector F – 270 lei

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Tribuna a II-a

– Sector 13 – 95 lei

• Sector 12, inel I – 100 lei

• Sector 12, inel II – 95 lei

• Sector 11, inel II – 100 lei

• Sector 10, inel II – 110 lei

• Sector 9, inel II – 100 lei

• Sector 8, inel I – 100 lei

• Sector 8, inel II – 95 lei

• Sector 7 – 95 lei

Universitatea Craiova se apropie de o bornă fără precedent la numărul de abonamente

Entuziasmul creat în jurul Universității Craiova după câștigarea titlului și campania spectaculoasă de transferuri se vede din plin și în tribune. Cu doar câteva zile înaintea primului meci oficial pe stadionul „Ion Oblemenco”, campioana României a depășit pragul de 11.000 de abonamente vândute și se îndreaptă spre o bornă impresionantă, fără precedent în fotbalul românesc.

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Interesul suporterilor Universității Craiova pentru noul sezon este uriaș. Conform informațiilor FANATIK, clubul se apropie de pragul de 11.000 de abonamente vândute, iar toate indiciile arată că, în cel mai scurt timp, până la meciul din turul II preliminar al Ligii Campionilor, oltenii au șanse foarte mari să ajungă la 12.000-13.000 de abonamente vândute. Dacă acest ritm se va menține, , dat fiind faptul că aproape jumătate din capacitatea stadionului „Ion Oblemenco” va fi ocupată de abonați.

Situația se vede cel mai bine pe harta stadionului. La Tribuna I, în sectoarele 9, 10 și 11, toate locurile de la primul inel au fost ocupate, iar la inelul al doilea mai sunt disponibile doar locurile situate de la rândurile 37-40 în sus.

Un scenariu asemănător se regăsește și la Peluza Nord. În sectoarele 4 și 5, primul inel este complet sold-out, în timp ce la al doilea inel au mai rămas disponibile doar locurile din ultimele rânduri, începând cu rândul 30.

Universitatea Craiova și-a depășit propriul record la abonamente

Valul de interes al suporterilor nu este întâmplător. , cifră care reprezenta deja un record absolut atât pentru club, cât și pentru SuperLigă. De altfel, precedentul record fusese depășit încă din 25 iunie, când conducerea anunța atingerea pragului de 8.000 de abonamente, o performanță fără precedent în fotbalul românesc.

Între timp, ritmul vânzărilor a rămas unul extrem de ridicat, iar estimările arată că numărul abonamentelor va continua să crească în perioada următoare.

Interesul fanilor s-a reflectat și în zona corporate. Toate lojele stadionului „Ion Oblemenco” au fost rezervate, indiferent de pachetul ales – Clasic (20.000 de euro), Business (21.500 de euro) sau Exclusiv (23.500 de euro) –, semn că și mediul de afaceri din Craiova susține proiectul campioanei României.

Un alt argument important pentru suporteri este faptul că abonamentele sunt valabile pentru toate partidele disputate pe teren propriu în SuperLigă, Cupa României și în tururile preliminare ale cupelor europene, indiferent de competiția în care va evolua Universitatea Craiova. Singura excepție o reprezintă eventualul play-off european, pentru care accesul se va face pe bază de bilete.