Universitatea Craiova abia a încheiat sărbătoarea titlului cucerit după 35 de ani, însă pe stadionul „Ion Oblemenco” deja au început schimbările importante pentru noul sezon. Arena din Bănie s-a transformat în șantier imediat după ultimul meci oficial disputat pe teren propriu, victoria spectaculoasă cu 5-0 împotriva Universității Cluj, partidă care a adus matematic trofeul de campioană în Oltenia.

Gazon nou pe „Oblemenco” pentru debutul Craiovei în Liga Campionilor

Lucrările au început imediat după fiesta de duminică de pe stadion, iar întreg terenul va fi refăcut. Pe lângă schimbarea gazonului, pe arena din Craiova vor fi înlocuite și sistemele tehnice care țin de întreținerea suprafeței de joc, astfel încât stadionul să fie pregătit la cele mai bune standarde pentru noul sezon.

Până anul trecut, gazonul de pe „Ion Oblemenco” era schimbat abia după festivalul Intencity, atunci când suprafața stadionului era protejată cu sisteme speciale pentru evenimentele organizate pe arenă. Din acest motiv, Universitatea Craiova era nevoită aproape în fiecare an să solicite LPF disputarea primului meci din noul sezon în deplasare, pentru ca noul gazon să aibă timp să se prindă și să fie în condiții optime.

De această dată, lucrările au început mult mai devreme, chiar dacă stadionul nu mai găzduiește festivalul, semn că autoritățile și clubul își doresc ca arena să fie pregătită impecabil pentru sezonul în care Craiova va reveni în preliminariile Ligii Campionilor.

Universitatea Craiova începe aventura din Liga Campionilor pe 7-8 iulie

Prin cucerirea titlului de campioană a României, . Debutul european în noul sezon al formației pregătite de Filipe Coelho va avea loc pe 7 sau 8 iulie, atunci când oltenii vor disputa prima manșă din turul inaugural al competiției.

Universitatea Craiova va avea statut de cap de serie la tragerea la sorți pentru primul tur preliminar al Ligii Campionilor, din data de 16 iunie. Printre posibilele adversare ale campioanei României se numără:

Inter Club d’Escaldes (Andorra)

Levski Sofia (Bulgaria)

Ararat-Armenia (Armenia)

Differdange 03 (Luxemburg)

Vllaznia (Albania)

Sabah FK (Azerbaidjan)

Kauno Zalgiris (Lituania)

Sutjeska Niksic (Muntenegru)

ETO Györ (Ungaria)

Iberia 1999 (Georgia)

Floriana (Malta)

Tre Fiori (San Marino)

Vardar Skopje (Macedonia de Nord)

ML Vitebsk (Belarus)

Cum poate arăta traseul Craiovei spre grupele UEFA Champions League

Dacă va trece de primul tur preliminar, Universitatea Craiova poate întâlni adversari mult mai puternici în faza următoare. Printre posibilele echipe din turul al doilea se numără:

Steaua Roșie Belgrad (Serbia)

Dinamo Zagreb (Croația)

Slovan Bratislava (Slovacia)

Lech Poznan (Polonia)

NK Celje (Slovenia)

Omonia Nicosia (Cipru)

Shamrock Rovers (Irlanda)

KuPS Kuopio (Finlanda)

Hapoel Beer Sheva (Israel)

FC Drita (Kosovo)

Lincoln Red Imps (Gibraltar)

FK Borac Banja Luka (Bosnia și Herțegovina)

Tragerea pentru turul al doilea preliminar este programată pe 17 iunie, iar . Universitatea Craiova poate deveni chiar cap de serie și în turul al treilea preliminar, însă pentru acest lucru trebuie să elimine în turul secund o echipă cotată superior. Dacă oltenii vor trece de adversari precum Steaua Roșie, Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava, Lech Poznan, NK Celje sau Omonia Nicosia, atunci ar intra în urna favoritelor pentru turul următor. Tragerea pentru turul al treilea preliminar va avea loc pe 20 iulie, iar meciurile sunt programate pe 4-5 august și 11 august.

În eventualitatea ajungerii în play-off-ul Ligii Campionilor, campioana României ar fi în urna a doua valorică și ar putea întâlni formații precum AEK Atena (Grecia), Steaua Roșie, Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava sau Lech Poznan. Play-off-ul UEFA Champions League va fi tras la sorți pe 3 august, iar meciurile se vor disputa pe 18-19 august și 25-26 august.

Eliminarea din Liga Campionilor nu ar fi o tragedie! Craiova poate avea un drum excelent spre grupele Europa League

Pentru Universitatea Craiova, calificarea în grupa Europa League pare un obiectiv realizabil, mai ales datorită traseului accesibil pe care îl poate avea în preliminarii. Chiar și în cazul unei eliminări în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, campioana României ar continua aventura europeană în turul 3 preliminar al Europa League, acolo unde ar avea statut de cap de serie.

Conform unei simulări actuale, posibilele adversare ale oltenilor în turul 3 preliminar din Europa League ar putea fi:

Larne FC (Irlanda de Nord)

Petrocub Hîncești (Republica Moldova)

The New Saints (Țara Galilor)

AGF Aarhus (Danemarca)

FC Thun (Elveția)

Mjallby (Suedia)

Tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar al Europa League va avea loc pe 20 iulie, iar meciurile se vor disputa pe 6 și 13 august.

Play-off-ul Europa League poate garanta o grupă europeană pentru Craiova

Accederea în play-off-ul Europa League ar asigura automat prezența Universității Craiova în grupa Conference League, astfel că oltenii au șanse importante să prindă din nou faza grupelor unei competiții europene.

În play-off-ul Europa League, dacă favoritele își respectă statutul și nu apar surprize majore în preliminarii, Universitatea Craiova ar urma să fie în urna a doua valorică. Posibilele adversare ar putea fi:

Braga (Portugalia)

Rangers (Scoția)

Ferencvaros (Ungaria)

Viktoria Plzen (Cehia)

Midtjylland (Danemarca)

FC Salzburg (Austria)

Celtic (Scoția)

Shamrock Rovers (Irlanda)

KuPS Kuopio (Finlanda)

Hapoel Beer Sheva (Israel)

FC Drita (Kosovo)

Tragerea la sorți pentru play-off-ul Europa League este programată pe 3 august, iar meciurile se vor juca pe 20 și 27 august.