Ion Oncescu a reușit să câștige, la Rădăuți, noi titluri de campion la skandenberg, reușita lui fiind cu atât mai admirabilă cu cât, de 25 de ani, este în topul acestui sport, în România.

a reușit performanța de a câștiga nu mai puțin de 5 medalii de aur la campionatele de skandenberg de la Rădăuți.

”Primul campionat național l-am câștigat acum 25 de ani și de atunci nu am pierdut nicio competiție importantă din România. Acum am reușit să câștig mai multe medalii de aur, la categoria master, și open. Aș fi putut câștiga și cea de-a șasea medalie, dar a fost o mică eroare de arbitraj, s-a considerat că am depășit padul pentru cot și am pierdut aurul”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Ion Oncescu.

Mai mult decât atât, Ion Oncescu ne-a dezvăluit că a fost încântat că a putut să lupte în toate competițiile de la campionatul național.

Ion Oncescu a avut peste 30 de meciuri

Ion Oncescu ne-a dezvăluit că, la acest campionat național, a avut, la toate categoriile, peste 30 de înfruntări, câștigate toate.

”Am avut vreo 30 de meciuri, au fost, în totoal 410 participanți, dar nici nu am apucat să mă încălzesc! I-am ghilotinat, ca să spun așa, iar cei din piața din Rădăuți unde avea loc campionatul erau toți în picioare. Și, ca să fiu sincer, am și suferit de o insomnie de vreo 36 de ore înainte de concurs”, a mai spus, pentru FANATIK, Ion Oncescu.

În altă ordine de idei, recunoaște fostul concurent de la Exatlon din primul sezon al emisiunii, marea lui bucurie a fost că, pentru a fi eliminate dubiile, a fost și testat antidoping înainte de concurs.

Ion Onescu se gândește la retragere

Ion Oncescu, multiplul campion național, european și mondial la skandenberg, a dezvăluit pentru FANATIK că se gândește la modul serios la retragere.

”Eu sunt, deja, pe jumătate retras. La aceste campionate nu aș fi mers dacă nu insistau niște oameni și dacă nu s-ar fi făcut atât de multă reclamă pentru un tânăr, de altfel bunicel, și dacă nu mi-aș fi dat seama că unii au uitat că eu, totuși, sunt campion național, european, mondial…”, a mai spus Ion Oncescu.

Cu toate acestea, încă rezistă să facă față la solicitantele campionate, în ciuda faptului că, așa cum recunoaște chiar el, nu este chiar tânăr.

”Doar partea cerebrală mă mai ține pe creștere, acum, iar față de în urmă cu trei ani, sunt mai puternic doar ca înțelepciune”, a spus, pentru FANATIK, .

Și, dacă tot a ajuns la campionatele de la Rădăuți, Ion Oncescu s-a impus, din prima, în fața rivalului ridicat în slăvi.

”L-am accidentat în primul meci și a ieșit din competiție”, a explicat Ion Oncescu, regretând că și-a folosit la maximum forța contra tânărului.

Cine este Ion Oncescu?

Ion Oncescu este cel mai cunoscut luptător de skandenberg din România, este multiplu campion mondial, european și național și a ajuns în ”Top 50 Cei mai mari luptători de skandenberg din lume”.

Ion Oncescu s-a făcut remarcat și prin numărul uriaș de meciuri disputate de-a lungul carierei sale, dar și pentru show-urile televizate la care a participat, el reușind să transforme sportul în care a câștigat atâtea medalii, într-un sport de masă.

”La Rădăuți, din cei 410 concurenți, am aflat că vreo trei sferturi s-au apucat de sport datorită mie. M-am simțit flatat, e și normal”, a spus, pentru FANATIK, Ion Oncescu.

Ion Oncescu a ajuns și în Cartea Recordurilor după ce, în 2012, în ore, s-a luptat cu 1.024 de oameni, într-un mall din București.

Acum trei ani, Ion Oncescu a participat la show-ul Exatlon, eliminarea lui fiind cauzată de niște probleme de sănătate.