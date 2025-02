Ion Șaulescu de la Mireasa 4, revoltat după moartea lui Andrei Perneș: „L-am sfătuit să se reorienteze”

Ion Șaulescu de la Mireasa, sezonul 4, este extrem de revoltat după moartea lui Andrei Perneș. Fostul concurent și-a exprimat starea, în exclusivitate pentru FANATIK, după ce a aflat că frățiorul lui a încetat din viață.

Ion Șaulescu de la Mireasa 4, revoltat după moartea lui Andrei Perneș

Deși au participat în ediții diferite la Mireasa (Ion în sezonul 4, iar Perneș în sezonul 5), cei doi au legat o frumoasă prietenie în culisele emisiunii. Ion Șaulescu a devenit unul din colaboratorii de bază ai producției, fiind prezent în platou la show prezentat de Gabriela Cristea la Antena Stars, dedicat evenimentelor din casa Mireasa.

ADVERTISEMENT

La început, Ion recunoaște că a fost destul de critic cu Andrei Perneș, ba chiar l-a sfătuit să se reorienteze în casă legat de relația pe care o avea. După ce l-a cunoscut mai bine, a legat o prietenie rară cu acesta.

În revolta exprimată pentru FANATIK, Ion Șaulescu de la Mireasa ne-a zis că el se poate considera un prieten adevărat de-ai lui Perneș. Spre deosebire de alte persoane care acum îl plâng, deși abia au schimbat câteva vorbe cu decedatul.

ADVERTISEMENT

Ion l-a criticat pe Perneș când a participat în emisiune, dar apoi s-au împrietenit

„Pentru cei ce nu mă știu, eu sunt Ion Șaulescu, unul dintre prietenii exagerat de buni ai lui Perneș. Spun așa, neștiind exact ce fel de prieteni mai avea în afară de mine, dar știind legătura mea cu el, așa pot să numesc ce am avut noi doi. O prietenie exagerat de bună.

L-am cunoscut pe Andrei atunci când a venit concurent în sezonul 5 la Mireasa, în timp ce eu eram părerist la Capriciile Iubirii, cu doamna Gabriela Cristea și restul colegilor noștri de atunci. Am fost prieten de atunci, de când a intrat. Spiritul lui, vibe-ul lui cumva se asemăna cu al meu. Vedeam în el un frățior, un frate mai mare sau mai mic. Încă nu știam ce vârstă are atunci.

ADVERTISEMENT

L-am apreciat foarte mult în primă fază pentru libertatea cu care își exprima sentimentele, pentru bunătatea de care dădea dovadă și inocența lui. Pentru că oricine, orice ar zice, Andrei Perneș a fost un om inocent. N-a căutat în viața lui să facă rău, nimănui. Am început să ne apropiem ceva mai mult atunci când eu am început să-i critic relația pe care la acea vreme o avea el în casa Mireasa. L-am sfătuit să se reorienteze. După aceste sfaturi nu mă vedea prea bine, nu considera că aș putea fi un prieten foarte bun pentru el”, a declarat Ion Șaulescu de la Mireasa 4, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

„Era dulceața tuturor deserturilor”

Lucrurile s-au schimbat, însă, în timp. După ieșirea lui Andrei Perneș din casă, cei doi s-au întâlnit și s-au cunoscut mai bine. Perneș mergea acasă la Șaulescu și au început să se apropie.

„Era dulceața tuturor deserturilor și orice situație, cât de nasoală o aveai, reușea el cumva cu un zâmbet, cu o privire, uneori nici măcar nu folosea cuvinte, doar scotea niște sunete și reușea cumva, dacă nu te scota cu totul din stare, mă-ți-o îmbunați, o făcea puțin mai bună, că așa era el”, a completat Ion Șaulescu.

Fostul concurent de la ne-a spus și cum a primit lui Andrei Perneș. Ex-partenerul Ralucăi a refuzat să creadă la început, ba chiar a fost destul de acid cu persoanele care l-au bombardat cu mesaje despre moartea bunului său prieten.

Ion Șaulescu n-a crezut până în ultima clipă că Andrei Perneș a murit

„Încă de dimineață (n.r. ziua de 19 februarie a.c.) am primit mesaje în legătură cu decesul lui. Mesaje pe care am refuzat să le cred, ba mai mult, cu unele persoane chiar am fost destul de acid, pentru că nu îmi convenea să aud că nu mai este. Eu am refuzat până în ultima secundă, până n-a confirmat absolut toată lumea în măsură să confirme situația asta. Eu nu am vrut să cred că este reală și că s-a întâmplat.

În ultima instanță, după ce a trebuit să dau piept cu realitatea și să conștientizez. Nu avea de ce să mă mintă atâta lume și că adevărul ăsta e. A fost un șoc. Nu are rost să vă spun că am plâns, că m-am enervat. Nu-mi venea să cred, nu-mi venea să cred cum e viața. Eu mă uitam la el, la story, că avea pe Instagram pus de când fusese la cursurile lui de dansuri. După aceea am aflat tragedia. Am inima grea și numai păreri de rău. S-a dus unul dintre cei mai buni oameni pe care îi putea avea România”, a încheiat Ion Șaulescu.