Ion Șaulescu și Raluca de la Mireasa s-au împăcat, deși au fost depuse actele de divorț: “E o ciorbă reîncălzită, dar ce să faci”

Ion Șaulescu și Raluca de la Mireasa au decis să se împace. Cei doi s-au separat cu mai bine de o lună în urmă, iar fostul concurent a depus actele de divorț. Se pare că au decis să-și mai acorde o șansă.

După ce au fost depusele actele de divorț, Ion Șaulescu a anunțat împăcarea cu Raluca

La o lună după ce au anunțat că s-au despărțit și că vor divorța, au luat decizia să mai dea o șansă căsniciei lor. Cei doi s-au cunoscut în sezonul 4 al show-ului matrimonial, iar la final s-au căsătorit.

Nu ei au fost marii câștigători ai emisiunii, ci Ela și Petrică au obținut marele premiu. Ion și Raluca s-au clasat pe locul al treilea la momentul respectiv.

Între timp, au apărut probleme între ei, iar cu o lună în urmă. Fostul concurent a spus că relația sa cu Raluca nu mai funcționa, iar decizia despărțirii a fost luată de comun acord.

După o perioadă mai lungă în care au locuit în Germania, unde aveau și locurile de muncă, el revenise în România. Cei doi s-au separat, dar lucrurile s-au schimbat între timp.

Raluca și Ion Șaulescu se afișează, din nou, împreună, iar fostul concurent de la Antena 1 a confirmat împăcarea. După ce a vorbit cu el la telefon, soția lui și-a dat demisia de la job și a luat avionul spre România.

“La concluzia de a ne împăca am ajuns spontan, deodată. Noi nu prea mai vorbeam, însă am vorbit puțin și apoi am decis că ar trebui să ne mai dăm o șansă. Am vorbit marți, la 2 dimineața, iar miercuri dimineață ea era deja în București. A renunțat la jobul de acolo, din Germania, și s-a întors în București”, a declarat Ion Șaulescu pentru .

De când s-au împăcat cei doi, de fapt

Actele de divorț au fost retrase, iar de două săptămâni este din nou împreună cu partenera de viață. Ion Șaulescu a mai spus că speră să nu mai fie vreodată separați și să aibă o relație fericită.

“Eu am depus actele și tot eu le-am și retras. Acolo unde am mers să le depun, am avut posibilitatea să opresc acest ‘proces’ și să retrag dosarul de divorț, ceea ce am și făcut. Avem deja două săptămâni de când ne-am împăcat. Au fost niște zile foarte frumoase până acum și sper să se mențină în acest ritm.

Eu n-am vrut să creadă nimeni că facem ceva de reclamă, ca să mai apărem sau ceva. Separarea s-a întâmplat din motive întemeiate: amândoi am decis că e mai bine așa… până la acel apel”, a mai povestit acesta.

Fostul concurent al emisiunii moderate de Simona Gherghe este conștient că împăcarea dintre el și Raluca este, acum, o “ciorbă reîncălzită”, însă nu îl deranjează acest aspect și speră să-și petreacă viața alături de ea.

“E o ciorbă reîncălzită, dar ce să faci. Poate că și ciorba reîncălzită are farmecul ei. Eu am declarat mai demult că trebuie ca următorii 45 de ani să-i petrecem împreună. Au trecut abia trei, mai avem 42”, a adăugat el.