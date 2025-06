Nina și Ion Iliescu, poveste fabuloasă de dragoste de aproape 80 de ani. Tragedia care i-a legat pentru totdeauna. Cum a început totul

Ion și Nina Iliescu trăiesc o poveste de dragoste de aproape 80 de ani. Relația lor este una dintre cele mai durabile din spațiul public, construită pe baza unei suferințe comune: și-au pierdut tații la vârste fragede. Ambii aveau doar 15 ani atunci când au rămas orfani de tată, iar durerea i-a apropiat și i-a învățat ce înseamnă sprijinul reciproc.

Ion și Nina Iliescu, poveste de dragoste de aproape 80 de ani. Cum a început totul

Cei doi s-au cunoscut în adolescență, în anul 1948, în București. , iar ea învăța la Colegiul Național „Iulia Hașdeu”. Aveau doar 18 ani când și-au dat primul sărut în Grădina Cișmigiu. Deși s-au iubit din prima clipă, au fost nevoiți să treacă prin multe greutăți încă de tineri. Mama Ninei Iliescu nu era de acord cu relația, fiind de părere că fiica ei este mult prea tânără pentru o relație serioasă. Cu toate acestea, cei doi nu s-au dat bătuți.

ADVERTISEMENT

„Ne-am căsătorit de tineri, fiind studenți, și căsătoria noastră a fost rezultatul unei prietenii, inițial, și apoi al unei relații de profundă afecțiune care ne-a legat, din toate punctele de vedere. Aveam 21 de ani atunci când ne-am căsătorit, ne-am cunoscut pe la 17-18 ani. N-a fost numai atracție fizică, ci și o comuniune pe toate planurile și o completare reciprocă.

Și am rămas legați pe viață, pentru că am trecut, și eu, și soția, printr-o viață deloc ușoară. Amândoi am rămas orfani la 15 ani, în același an. În 1945, imediat după război, au murit și tatăl meu și tatăl ei. N-a fost ușor, eram în studenție, într-o perioadă în care țara era afectată de război: secetă și situație economică dificilă. Toate astea ne-au legat și mai mult, printr-o înțelegere comună a lumii și a relațiilor umane”, a declarat Ion Iliescu în 2018.

ADVERTISEMENT

De ce nu au avut copii Ion și Nina Iliescu, deși trăiesc o poveste de dragoste de aproape 80 de ani

În 1951, Ion și Nina Iliescu s-au căsătorit civil, iar destinul i-a dus apoi la Moscova, acolo unde și-au trăit anii de studenție. Deși în următorii ani fostul președinte al României a devenit o figură publică și cunoscută, soția lui a rămas mereu o prezență discretă. Un alt moment dificil care i-a unit au fost pierderile de sarcină prin care a trecut soția fostului șef de stat.

Nina Iliescu a fost însărcinată de trei ori, însă nu a reușit să ducă nicio sarcină până la capăt. De multe ori au apărut în spațiul public informații date de persoane apropiate lor, conform cărora lipsa unui copil a fost cel mai mare regret al cuplului. De-a lungul timpului, Ion Iliescu și-a lăudat soția, spunând că a fost umărul pe care s-a putut baza în toate momentele tensionate, atât din viața personală, cât și din politică.

ADVERTISEMENT

Cine este, de fapt, Nina Iliescu. Povestea femeii care i-a fost alături lui Ion Iliescu timp de aproape 80 de ani

Elena Iliescu, pe numele din buletin, s-a născut pe 4 martie 1930, în cartierul Crângași din București. A preferat să trăiască mereu discret, departe de lumina reflectoarelor. ea nu a ieșit în public. Rămasă orfană de tată la doar 15 ani, Nina a fost crescută de mama sa. Femeia, simplă, a muncit cât a putut să aibă grijă de Nina și de sora sa.

ADVERTISEMENT

La vârsta de 18 ani l-a cunoscut pe Ion Iliescu, iar viața ei s-a schimbat radical. Cei doi sunt născuți la o zi distanță, respectiv pe 3 și pe 4 martie 1930. Au plecat amândoi în Rusia, acolo unde femeia a studiat la Universitatea de Stat din Moscova. Ulterior, Nina Iliescu a lucrat în domeniul coroziunii metalelor, o specializare rară pentru o femeie în acea vreme.

Lucrurile s-au schimbat în ultima lună când Ion Iliescu s-a dus singur la Spitalul „Agrippa Ionescu” din București. Fostul președinte se plângea de probleme respiratorii, iar diagnosticul medicilor a fost crunt: cancer la plămâni. Deși are o vârstă înaintată și are nevoie de baston pentru a se deplasa, Nina Iliescu își sprijină în continuare soțul. Zilele trecute, femeia l-a vizitat la spital pe fostul președinte, internat de aproape trei săptămâni la Terapie Intensivă, potrivit

Nina Iliescu, în continuare sprijinul lui Ion Iliescu. Femeia l-a vizitat la spital

Pe 26 iunie, medicii de la Spitalul SRI „Agrippa Ionescu” au oferit ultimele informații despre starea de sănătate a acestuia. Potrivit acestora, , fiind, în continuare, dependent de aparatul de oxigen. Cadrele medicale au transmis că îl vor ține în continuare sub supraveghere medicală.

„Precizăm că pe fondul evolutiv al bolii de bază, corelat cu fragilitatea asociată vârstei înaintate și comorbiditățile existente, indicele de performanță fizică este semnificativ scăzut, cu limitarea aproape completă a capacității de autoîngrijire sau de mobilitate. Rămâne internat în secția de terapie intensivă, unde beneficiază de îngrijire medicală avansată sub supravegherea echipei medicale multidisciplinare”, au transmis reprezentanții Spitalului ”Prof. Dr. Agrippa Ionescu”.