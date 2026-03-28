Ion Țiriac a desființat noul stadion Dinamo: „Este cea mai mare prostie pe care am auzit-o!”

ADVERTISEMENT

În curând, Dinamo va avea o nouă casă. Lucrările de demolare la vechea arenă din Ștefan cel Mare sunt în toi, iar în câțiva ani un stadion ultramodern îi va lua locul. Nu toată lumea este însă mulțumită de proiect. Ion Țiriac a tras un semnal de alarmă. Fostul mare tenismen este de părere că locația a fost aleasă greșit.

Ce spune Ion Țiriac despre stadionul lui Dinamo. De ce nu vede cu ochi buni proiectul

Ion Țiriac a fost întrebat ce părere are despre planul arenei din bulevardul Ștefan cel Mare. se bucură că echipa va avea un nou stadion, însă consideră că locația este prost aleasă, întrucât arenele moderne se construiesc în afara orașelor mari, special pentru a nu crea aglomerație.

ADVERTISEMENT

. Ion Țiriac a comparat situația din jurul arenei lui Dinamo cu cele din marile orașe din Europa și spune că în țara noastră nu există o cultură a fotbalului atât de puternică. Unul dintre puținele avantaje pe care le are locația este acela că metroul este aproape.

Ion Țiriac, vehement. Ce probleme are planul construcției stadionului Dinamo

Ion Țiriac consideră că stadionul trebuie construit într-o altă zonă din București, mult mai puțin populată, și a venit cu varianta Săftica. Dinamo are un teren destul de mare acolo, însă, tradițional, echipa joacă în bulevardul Ștefan cel Mare. În ultimele sezoane, „câinii” au evoluat fie pe Arena Națională, fie pe Arcul de Triumf.

ADVERTISEMENT

„Mă puneți din nou într-o situație dificilă. Este cea mai mare prostie pe care am auzit-o eu în ultimii ani. Știm foarte bine că nu mai poți face stadioane și săli de sport în mijlocul unui oraș. Îl faci undeva unde ai loc de 1.000 de locuri de parcare, dacă ai o sală de 2.000 de locuri. Dacă ai un stadion de 10.000 de locuri, trebuie să ai 5.000 de parcări.

ADVERTISEMENT

Un stadion care să fie corect făcut, chiar dacă ai metrou lângă el, îți trebuie mii de locuri de parcare. Stadionul lui Dinamo a fost foarte frumos acum 50 de ani, însă nu își mai are locul acolo. Toată lumea trebuie să se uite puțin împrejur și să vadă ce se întâmplă în lume. Dacă nu ai parking, nu este în regulă din punct de vedere al securității.

ADVERTISEMENT

Mă încântă că s-au găsit banii pentru a se face un stadion pentru Dinamo. Însă, Dinamo avea teren la Săftica, Dinamo își poate cumpăra un teren pe autostrada București – Ploiești, care să aibă 5.000 de locuri de parcare. Vă dați seama cât o să coste blocarea circulației doar ca să faci stadionul Dinamo? Nu suntem în Barcelona, unde fotbalul e religie și jumătate din oraș se oprește când joacă Barcelona sau Madrid. Și acolo este un dezastru, dar toată lumea acceptă treaba asta”, a declarat Ion Țiriac la inaugurarea turneului ATP 250 Țiriac Open.