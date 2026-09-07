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În rândurile de mai jos Ion Țiriac a discutat despre un subiect care are legătură cu cariera sa și care va uimi pe multă lume. Fostul mare jucător de tenis și-a dezvăluit talentul său cel mai mare. Descoperă despre ce este vorba, în realitate.

Ion Țiriac, detalii despre cea mai mare vocație a sa

În urmă cu ceva vreme anunța că și-a donat întreaga avere fundației care îi poartă numele. Ion Țiriac (87 ani) nu mai are niciun ban din cele 2,3 miliarde de dolari, însă se bucură de un venit lunar destul de mare. Cu toate acestea, este pentru a se ocupa de afaceri.

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A anunțat că și anume Timișoara. Partea de business este cea mai importantă din viața sa, după cariera de sportiv. E un nume notabil atât în tenis, cât și în hockey. De-a lungul timpului a adunat premii importante și mai ales, prestigiu.

În schimb, afaceristul susține că are o aptitudine la care puțini oameni s-ar fi gândit. E un talent pe care l-a pus în aplicare la un moment dat, în circuitul internațional de tenis. Mai exact, fostul sportiv a activat în principal ca manager, mentor și sfătuitor tactic, între anii ’70 și ’90. Așadar, are experiență în acest domeniu.

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Prin urmare, a asociat în repetate rânduri rolurile de antrenor și impresar, fiind un exemplu pentru mulți sportivi de top. Mai mult, a construit o metodă revoluționară de pregătire care a depășit barierele tactice, concentrându-se în mod special pe psihicul fiecărui campion. Ion Țiriac consideră că antrenoratul este punctul său forte.

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„După părerea mea, cel mai mare talent l-am avut ca antrenor. Nu au fost mulți antrenori care au luat copii și i-au făcut campioni mondial sau campioni de Grand Slam. Dacă îl iei pe unul la zece ani și câștigă un Grand Slam, ai avut noroc”, a spus miliardarul român, pentru .

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Ion Țiriac: ”Deja lumea începe să se gândească”

„Te-a făcut ăla antrenor. Dar dacă sunt doi copii, deja lumea începe să se gândească: «Poate o ști ăla ceva!». Și când ai patru sau cinci devii Papa”, a completat Ion Țiriac, mai arată sursa menționată mai sus. Fostul jucător de tenis a avut metode inedite de testare fizică pe care le aplica elevilor săi.

În plus, a colaborat cu sportivi de renume, cum ar fi Guillermo Vilas sau Goran Ivanišević. Cel mai cunoscut nume este, însă, Boris Becker pentru care a ocupat funcția de manager general. A avut acest post în perioada de ascensiune a tenismenului german. Ion Țiriac i-a impus un regim drastic de pregătire fizică, mai ales în cantonamente.

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În aceeași notă, a avut un rol rol direct în transformarea lui Boris Becker în campion la Wimbledon la vârsta de doar 17 ani (în 1985). Pe de altă parte, Ion Țiriac a deţinut licenţa puternicului turneu Masters de la Madrid, pe care omul de afaceri l-a vândut la un cost extraordinar de bun. Procesul de înstrăinare a început în decembrie 2021.