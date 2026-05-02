Ion Țiriac a împărțit aceeași lojă cu un afacerist mai bogat decât el. Cei doi sunt prieteni de ani buni

E al treilea cel mai bogat român, însă Ion Țiriac este depășit când vine vorba de partea materială de unii dintre apropiații săi. În cadrul unei competiții importante din Spania a împărțit aceeași lojă cu un afacerist care are mai mulți bani decât el. Despre cine este vorba.

Ion Țiriac, surprins cu un magnat mai avut decât el

Într-un interviu pe care l-a acordat de curând, Ion Țiriac (86 ani) a făcut publice mai multe informații prețioase despre viața privată și nu numai. A discutat despre afacerile și investițiile pe care urmează să le facă, dar și despre zgârcenia sa caracteristică. Miliardarul român a dezvăluit .

A subliniat că uneori are parte de multă supărare deși vrea să facă acte de caritate menite să-i ajute pe români. pe care-l construiește în București. După ce a oferit o reacție neașteptată a decis să se relaxeze și a plecat la turneul care i-a aparținut cândva.

Prezent la Turneul de Master Series de la Madrid, care se încheie pe 3 mai, a fost imortalizat în loja pentru care plătește o sumă impresionantă de bani. Afaceristul român nu a fost singur, ci alături de un bărbat care are o avere mai mare decât a lui. Acesta este de origine britanică și are o avere de 2,5 miliarde de euro. Se numește Bernie Ecclestone (95 ani).

Magnatul a avut-o aproape pe soția sa, dar și pe băiatul de 5 ani pe care-l au împreună. Micuțul a fost supravegheat în permanență de bonă. În loja lui Ion Țiriac care are 6 locuri și care este păzită de doi bodyguarzi Prosegur și-au făcut simțită prezența și directorul turneului WTA de la Madrid, Feliciano Lopez. Nu a lipsit nici Garbine Muguruza, co-director Madrid Open.

Pasiunile care-i leagă pe cei doi afaceriști

Ion Țiriac și Bernie Ecclestone sunt prieteni vechi și au multe pasiuni comune, printre care se numără mașinile de lux. Ion Țiriac și magnatul britanic adoră, de asemenea, tenisul. Prin urmare, au căzut de acord să urmărească sfertul de finală dintre Jannik Sinner și Rafael Jodar, câștigat de către liderul mondial, în vârstă de 24 de ani.

Autoturismele de mii de euro sunt un punct forte între cei doi afaceriști, deși britanicul și-a vândut colecția. Fondatorul și fostul CEO al grupului Formula 1 a încasat aproximativ 500 de milioane de lire sterline pentru cele 69 de mașini de colecție. Noul proprietar este Mark Mateschitz, fiul miliardar al lui Dietrick Mateschitz, fondatorul Red Bull.

„Am 94 de ani și cu noroc poate că mai trăiesc câțiva ani. Cine știe? Dar nu voiam să o las pe Fabi să se întrebe cum să gestioneze colecția după ce eu nu voi mai fi prin preajmă. Îmi iubesc mașinile, dar probabil că ar fi trebuit să fac asta acum 5 ani, însă nu am reușit până acum.

Sunt vehicule unice. Au scris istoria sportului și au consemnat borne tehnice. Întrupează 70 de ani de istorie a F1. Pentru mine e foarte important să știu că această colecție în cele mai bune mâini. Mark este cel mai bun și cel mai vrednic proprietar pe care mi l-aș fi putut imagina vreodată”, a declarat prietenul lui Ion Țiriac, conform .

Ion Țiriac, despre relația cu magnatul britanic

Ion Țiriac a fost martor la tranzacția de milioane de euro printre care amicul său și-a vândut colecția de mașini. Fostul jucător de tenis are numai cuvinte de laudă pentru magnatul britanic pe care-l vizitează adesea. În plus, îi cunoaște destul de bine familia.

„Ecclestone e unul dintre puținii mei prieteni. E un om senzațional din toate punctele de vedere și alături de Havelange și Samaranch a schimbat lumea sportului. Și am fost să-l vizitez, stă în Elveția, nu ne-am mai văzut de mult timp.

Fiică-mea aia mică (n.r. – Petra Ecclestone), care e mai șmecheră, vine și-l ia pe al doilea și-l vinde. De asta trebuie să le vindem. Când am plecat, nimeni nu-și mai aduce aminte de mine și de colecție. Și atunci, las colecția asta să se numească Ecclestone».

Până la urmă a vândut-o cu câteva sute de milioane bune. Am fost martor principal, negociator acolo, fără să fiu interesat. Colecția e la Salzburg, tânărul Mateschitz a cumpărat-o, taică-su e proprietarul Red Bull. Nu cred că lumea își mai aduce aminte de nimic. Dar e logic și normal”, a povestit Ion Țiriac, potrivit .