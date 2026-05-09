Ion Țiriac a împlinit 87 de ani! Cum și-a clădit miliardarul român averea și ce cadou incredibil și-a făcut la 14 ani

Ion Țiriac a împlinit 87 de ani sâmbătă, 9 mai. Fostul mare tenismen are o avere estimată de Forbes la 2,3 miliarde de dolari și a explicat care a fost secretul său ce l-a ajutat să devină unul dintre cei mai bogați români. Omul de afaceri a povestit și o întâmplare din urmă cu mai bine de șapte decenii, de pe vremea când împlinea 14 ani.

Foarte mulți sportivi câștigă sume importante din performanțele sportive, însă puțini știu să folosească banii pentru a face și mai mulți. Ion Țiriac este unul dintre puținii oameni care au ajuns miliardari prin inteligența de care au dat dovadă la finalul carierei sportive. Astăzi, 9 mai 2026, el împlinește respectabila vârstă de 87 de ani, iar într-un discurs din trecut a explicat care este secretul vieții.

„(n.r. Care e secretul vieții?) Oricine poate face tot ce vrea în viață atât timp cât are picioarele pe pământ, are contact cu realitatea şi rămâne în contact cu această realitate tot timpul vieții. Dacă în fiecare dimineață te uiţi în oglindă şi spui că astăzi ai făcut tot ce ai putut, dar trebuie să fac puţin mai mult decât ieri, atunci sigur ai făcut un pas înainte”, a explicat Ion Țiriac, conform

„Dacă îţi vezi lungul nasului şi apreciezi ceea ce ţi se întâmplă, atât lucrurile pozitive, cât şi negative, acesta este tot secretul vieţii. Niciodată nu există doar zile cu soare. Există şi ploaie, şi ger. Niciodată să nu te aştepţi că plouă din cer, de undeva. Ceea ce faci cu mâinile tale rămâne personal şi bine făcut. Dacă aştepţi pe altcineva să le facă pentru tine, n-o să ajungi nicăieri. Sunt două filosofii: banii nu aduc fericirea şi banii sunt o modalitate de a face mai puţin. Cu cât ai mai mulţi bani, cu atât faci mai puţin în viaţă”, a mai spus miliardarul român.

Ce cadou a primit Ion Țiriac de la Bernie Ecclestone

iar unul dintre ei este chiar Bernie Ecclestone, care are în acest moment vârsta de 95 de ani. Omul de afaceri a dezvăluit că l-a vizitat în Elveția pe fostul șef din Formula 1, acolo unde britanicul locuiește împreună cu familia sa. Fostul tenismen a primit cadou din partea lui Bernie Ecclestone una dintre cele 5 cărți ale sale: „Ecclestone are 95 de ani și este unul dintre puţinii mei prieteni. E un om senzațional din toate punctele de vedere și e unul dintre ăștia: Havelange, Samaranch, Ecclestone, care au schimbat lumea sportului.

Am fost să-l vizitez, stă în Elveția, nu ne-am mai văzut de mult timp, în special de când a vândut Formula 1, eu eram membru. Cel puţin zece curse vedeam pe an. Acum, nu am mai văzut una din tribună. La acea vreme stăteam cu el. Când mai erau 10 tururi, trebuia să luăm elicopterul repede, plecam la aeroport. La 94 de ani, are un băieţaş de trei ani. A avut o colecţie superbă de maşini de curse, vreo 90 şi ceva, eu am cartea, mi-a făcut cadou una dintre cele 5 cărţi pe care el le-a făcut, e în colecţie la mine“, a declarat Ion Ţiriac, conform

Felul incredibil în care Ion Țiriac și-a sărbătorit ziua de naștere în urmă cu mai bine de 70 de ani

Astăzi, Ion Țiriac își permite să facă orice își dorește de ziua lui de naștere, însă în tinerețe lucrurile nu au stat tocmai așa. Miliardarul român a povestit că în ziua în care a împlinit 14 ani și-a serbat ziua cumpărându-și două felii dintr-o franzelă. În ciuda averii uriașe, „Absolut că sunt zgârcit! Eu încă sunt cu picioarele pe pământ și spun că banii trebuie câștigați și nu aruncați. Eu pot să fac lucruri… Dacă o fac, nu o fac pentru notorietate și publicitate. Sunt prea bătrân! Am ajuns să fiu atât de supărat pe mine și pe societate încât nu vreau să mai aud. Mă duc cu căciula în mână la toată lumea și numai piedici avem peste tot. La treburile cele mai simple!

Dar la treaba cu zgârcenia, nu arunc banii. Pentru că știu că banii s-au muncit greu, iar o felie de franzelă în 1954 costa 30 de bani. Se vindea franzela cu felia! La 14 ani am avut un leu și mi-am cumpărat două felii de franzelă de ziua mea. Nu regret nimic, chiar dacă lumea o să spună: «Mitocanul ăla nu regretă că e în scaunul în care este». Se poate, dar am muncit mai mult decât alții”, a declarat Ion Ţiriac, potrivit