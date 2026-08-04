Ion Țiriac a primit aviz favorabil pentru proiectul la care visează de ani buni. Primăria unui oraș important al României investește 14,5 milioane de lei

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Primăria unui oraș renumit din țara noastră i-a dat lui Ion Țiriac o veste foarte mare. Fostul jucător de tenis a primit aviz favorabil pentru proiectul inedit la care visează de ani buni. Despre ce este vorba, în realitate.

Pas important în planul lui Ion Țiriac dintr-un mare oraș

Are o avere de 2,3 miliarde de dolari, dar Ion Țiriac continuă să investească în diferite afaceri. Românul ocupă locul 1.817 în clasamentul mondial al miliardarilor, conform revistei Forbes, datorită ideilor în care a crezut de-a lungul timpului. După retragerea din tenis a dat lovitura cu planurile în care s-a implicat activ.

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În urmă cu puțină vreme s-a aflat că . Celebrul afacerist a mai făcut un pas notabil, de această dată într-o investiție pe care o plănuiește de multă vreme. E un proiect ce se va găsi în orașul său de suflet, Brașov.

Oficialitățile i-au dat un aviz favorabil pentru ridicarea complexului sportiv. Acesta urmează să se ridice pe terenul unde a fost Ștrandul Noua, chiar sub Muntele Tâmpa. Ansamblul sportiv se construiește datorită unui parteneriat semnat între primărie și fundația fostului mare sportiv. Consiliul Local Brașov a aprobat deja indicatorii tehnico-economici pentru proiect, precum și suma pe care o alocă.

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Astfel, Primăria investește aproximativ 14,5 milioane de lei. Proiectul este estimat la 25 de milioane de lei, ceea ce înseamnă că diferența este suportată de Ion Țiriac. Ultimele informații arată că administrația locală va avea responsabilitatea amenajării terenului, precum și realizarea infrastructurii necesare viitorului complex.

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”Numai pentru copii, mie nu-mi trebuie competiție”

„De ce Brașov? Pentru că m-am născut aici, pentru că am trăit aici până la 16-17 ani. A venit rândul să facem și ceva sport, pe lângă turneele de tenis pe care le făceam înainte. Aici am crescut, aici am avut primele patine în picioare, aici am luat prima dată racheta de tenis în mână.

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Încerc, oarecum puțin, să dau înapoi la ceea ce mi-a adus sportul mie. Astăzi sunt în fața dumneavoastră, după multe discuții cu domnul primar, să facem acel patinoar pentru tineret și copii, de la 0 la 12 ani. Această sumă de 3 milioane este disponibilă astăzi.

Numai pentru copii, mie nu-mi trebuie competiție. Pentru competiție, dumneavoastră aveți celălalt patinoar. Eu vreau să aibă și Brașovul 300 de copii în fiecare an care vin și se cern încet”, a spus Ion Țiriac, conform .

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Cum va arăta proiectul lui Ion Țiriac

Ion Țiriac a luptat foarte mult pentru a-și vedea visul îndeplinit cu privire la acest proiect din Brașov. Afaceristul vrea să construiască un patinoar după ultimele norme datorită faptului că a avut o carieră importantă în hockey pe gheață. Astfel, complexul va dispune de un asemenea spațiu, dar și numeroase zone pentru antrenamente de judo și scrimă.

Edilul din localitate a subliniat că este vorba de două mari obiective. Primarul a transmis că unul dintre acestea vizează patinoarul, care se va realiza în parteneriat cu Fundația Ion Țiriac. Fiecare parte implicată în acest demers are resposabilități clare pe care și le-a asumat atât din punctul de vedere al implementării, cât și al contribuției financiare.

„Al doilea obiectiv vizează amenajarea întregii suprafețe din domeniul public într-un spațiu dedicat sportului și recreerii, destinat copiilor, familiilor și persoanelor cu dizabilități. Ne dorim să dezvoltăm un concept de tip «verde-albastru», care să valorifice inclusiv cursul de apă din zonă.

Încercăm, în paralel, să obținem și o finanțare pentru dezvoltarea acestei zone publice. Scopul nostru este să transformăm zona Noua într-un spațiu modern, atractiv și accesibil, destinat în primul rând copiilor, dar de care să se poată bucura întreaga familie”, a declarat primarul orașului Brașov, George Scripcaru, printr-un comunicat de presă, scrie .

În altă ordine de idei, Ion Țiriac s-a ținut de cuvânt în ceea ce o privește pe Nadia Comăneci. În ziua în care s-au împlinit 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii i-a oferit un . „Zeița de la Montreal” a fost numită „femeia perfectă” datorită performanței sale de la Jocurile Olimpice de la Montreal.