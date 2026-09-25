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A fost prezent la acțiunea de selecție a copiilor pentru cursurile gratuite de inițiere în gimnastică, dar s-a remarcat datorită automobilului. Iată cu ce mașină unicat a ajuns Ion Țiriac la sala dedicată Nadiei Comăneci, supranumită „Zeița de la Montreal”.

Ion Țiriac, observat într-un autoturism special

Ion Țiriac (87 ani) are afaceri în imobiliare, comerț auto, servicii financiare, leasing, transport aerian și energie. Fostul tenismen este implicat în business, dar nu uită de sport. Într-un interviu acordat recent a dezvăluit care este , precizând că ar fi putut să aibă o carieră de succes în calitate de antrenor.

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Cu toate acestea, a devenit un nume celebru în România prin prisma ideilor pe care le-a pus în aplicare. Are suficienți bani pentru a-și satisface toate micile plăceri, dovadă că se bucură din plin de colecția sa de mașini, deși a decis să nu o mai administreze. A cedat-o către fundația sa, care a ajuns la fiul său cel mare, Alexandru Țiriac.

În schimb, folosește autoturismele destul de des. Într-o deplasare către sala de gimnastică „Nadia Comăneci” din Otopeni a fost surprins într-un model unicat. Potrivit , a coborât dintr-un Mercedes-Benz 600 Pullman. Automobilul este unul dintre cele mai rare modele ale constructorului german.

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Marca a construit doar 487 de exemplare. În momentul lansării mașina reprezenta o demonstrație de lux și tehnologie. Producătorul a realizat-o cu un sistem hidraulic complex care acționează geamurile, scaunele, ușile, trapa și capacul portbagajului. De asemenea, dispune de suspensie pneumatică. Exemplarul afaceristului este echipat cu un motor V8 de 6,3 litri, care dezvoltă 250 de cai putere.

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În plus, are o transmisie automată cu patru trepte, în timp ce greutatea vehiculului este de aproximativ 3,34 tone. Mașina lui Ion Țiriac are puțin peste 57.000 de kilometri la bord. Culoarea este spectaculoasă și iese în evidență pe străzile din România. Mai mult decât atât, fostul sportiv a menționat la un moment dat că are două modele de la această marcă.

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Câte mașini are în colecție Ion Țiriac

„E cea mai mare colecție de automobile și câteva motociclete din Europa. Toate valorile dinăuntru au fost plătite, am un singur cadou, o mașină de Formula 1. Dar veți vedea modele de la final de 1800, până la cele care au ajuns săptămâna trecută. De la 180 de mașini pe care le aveam înăuntru.

Sunt acum circa 300 de exponate aici, plus 100-150 afară. Le mulțumesc celor care au muncit să ajungem aici. E o treabă care nu ne mai aparține nouă, familiei. Familia a decis în unanimitate să o doneze fundației, în felul acesta să țină fundația și colecția, cu toate că am primit o ofertă ieșită din comun săptămâna trecută.

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Nu este de vânzare și rămâne aici”, a declarat Ion Țiriac, conform . Fostul mare jucător de tenis a mărturisit că a existat o persoană care i-a oferit suma de 12 milioane de euro pentru o singură mașină, dar nu a acceptat. În cele din urmă, în noiembrie 2025, care îi poartă numele.

A făcut acest pas și în ceea ce privește averea adunată de pe urma afacerilor pe care le-a construit după ce a renunțat la sport. A acumulat aproximativ 2,3 miliarde de dolari, conform unui clasament realizat de celebra revistă Forbes, în 2026. Cu toate acestea, Ion Țiriac nu a renunțat la muncă și merge frecvent la birou.