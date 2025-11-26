Sport

Ion Țiriac a surprins pe toată lumea. Cele trei cuvinte rostite de miliardar: ”Extraordinar de inteligent”

Ion Țiriac a făcut o declarație care va uimi foarte multe persoane. Iată care sunt cele trei cuvinte pe care celebrul om de afaceri le-a spus despre sine.
Alexa Serdan
26.11.2025 | 19:30
Ion Tiriac a surprins pe toata lumea Cele trei cuvinte rostite de miliardar Extraordinar de inteligent
Afirmația lui Ion Țiriac despre inteligență. Sursa foto: Facebook.com
Fostul mare jucător de tenis Ion Țiriac a surprins pe toată lumea cu ultima afirmație. Cel mai bogat român, cu o avere de 2,1 miliarde de euro, a rostit cele trei cuvinte după care s-a ghidat până la vârsta de 86 de ani.

De ce Ion Țiriac se consideră inteligent

Ion Țiriac a muncit enorm și a adunat foarte mulți bani în conturile bancare. Are o colecție impresionantă de 300 de mașini, însă a investit și în domeniul imobiliar. Miliardarul a făcut avere datorită proiectelor în care a crezut.

De asemenea, are o carieră impresionantă în hockei și în tenis. Fostul mare jucător știe care sunt lucrurile la care se pricepe cel mai bine. Așadar, nu este deloc de mirare că a uimit cu afirmația pe care a rostit-o în urmă cu puțin timp.

După ce a primit laude de la fiica sa, Ioana, a dezvăluit că este o persoană care știe când să ceară ajutor de specialitate. Se consideră o persoană „extrem de inteligentă”, cele trei cuvinte atrăgând, cu siguranță, oamenii care îl apreciază.

„Grădinar nu am fost niciodată şi nu mă pricep. Întotdeauna am spus că eu sunt extraordinar de inteligent fiindcă îmi dau seama când sunt prost şi îi întreb pe alţii. Aşa că am aranjat un grădinar să îmi spună cum să facem.

Am vorbit cu el jumătate de oră în care mi-a spus că floarea e aşa şi că cealaltă e nu ştiu cum. Acum aţi venit dumneavoastră şi trebuie să îmi schimb mintea să facem un interviu.

E o treabă care-mi e cu mult mai uşoară”, a mărturisit Ion Ţiriac, conform iamsport.ro. Miliardarul român este o persoană care are un cuvânt de spus în multe domenii de activitate, pe lângă sport.

Ce adicție are Ion Țiriac

Într-un interviu acordat în urmă cu ceva vreme, Ion Țiriac a recunoscut că are o adicție care l-a făcut să cheltuie foarte mulți bani. Acesta are legătură cu mașinile pe care le-a achiziționat, deși pe multe nu le-a condus niciodată.

Concret, are o colecție de aproximativ 300 de autoturisme pe care oamenii le pot admira în cadrul expoziției din Otopeni. Recent, vehiculele au fost donate către asociația pe care o conduce în momentul de față fiul său, Alexandru Țiriac.

„De puterea mașinii poți să ai nevoie o dată în viață. În rest, da, sunt mașini și atât […] Sunt dependent de cai putere.

Da, sunt dependent de design și dependent de mărcile care au fost făcute în ultimii 100 de ani”, a povestit Ion Țiriac, pentru Țiriac Collection. În colecția lui se află un Rolls-Royce Phantom, care i-a aparținut lui Aga Khan al III-lea, Imam al comunității Nizari Ismaili.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
