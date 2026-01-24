Ion Țiriac a taxat-o dur pe Naomi Osaka! Ce a spus milionarul după incidentul cu Sorana Cîrstea, iubita fiului său: ”Cum e posibil?”

ADVERTISEMENT

Naomi Osaka a avut un incident joi cu Sorana Cîrstea, iar momentul nu a fost trecut cu vederea de Ion Țiriac. Milionarul nu doar că a criticat ținuta lui Naomi, dar și atitudinea acesteia.

Ce s-a întâmplat între Sorana Cîrstea și Naomi Osaka la Australian Open 2026

Menționăm faptul că Naomi Osaka și-a luat o pauză de vestiar și a solicitat un time-out medical în timpul meciului din turul doi contra Soranei Cîrstea de la Australian Open. Mai mult de atât, cele două au avut și un schimb de replici tensionat la fileu.

Acesta ar fi început după ce românca a reclamat faptul că Naomi a strigat „come on” între primul și al doilea serviciu al româncei. Finalul a fost și el unul pe măsură. Mai exact, Naomi Osaka a învins-o pe Sorana Cîrstea cu 6-3, 4-6, 6-2.

Astfel, românca nu a mai putut merge mai departe la Australian Open. Aceasta a participat pentru ultima oară la turneu, având în vedere că 2026 este ultimul său an competițional.

Ce spune Ion Țiriac despre cele întâmplate

Ion Țiriac este și el la curent cu ce s-a întâmplat. De altfel milionarul a și comentat . În primă fază, acesta a .

Mai exact, Țiriac a dezvăluit că nu înțelege cum sponsorul tehnic al lui Osaka a fost de acord să creeze echipamentul purtat de aceasta la Australian Open. Totodată, el a pomenit și cuvântul ”circ” în declarațiile sale.

„Eu mi-aduc aminte, şi vă spun poveşti de acum 50 de ani sau cât era, când sportul alb s-a terminat şi a fost un şoc pentru noi toţi. Întrebaţi-l pe domnul «Tănase», că jucam dublu cu dumnealui, sau Năstase, cum îl cheamă.

În săptămâna după ce au dat drumul la culori şi nu ştiu ce, ne-am prezentat în Statele Unite, nu-mi aduc aminte unde, în pijamale. Şi au spus «Asta e interzis». Acum te întreb şi o iau pe altă parte: cum e posibil ca prietenul meu de la Nike, patronul, pe care îl cunosc, să facă o ţinută ca asta? Unde suntem, la circul Struţki?”, a spus Țiriac, citat de as.ro.

Cum a apărut Naomi Osaka pe teren

Referitor la ținuta sportivei, menționăm faptul că Naomi Osaka și-a făcut apariția în arena de la Australian Open purtând o fustă mini plisată, suprapusă peste pantaloni cu croială largă.

Mai mult de atât, aceasta a purtat și niște accesorii neobișnuite, inclusiv o umbrelă și un voal la meciul din primul tur. Iar acesta a fost rezultatul colaborării dintre sportivă și Nike, sponsorul său tehnic.

Ce greșeală ar fi făcut Sorana Cîrstea

Revenind la declarațiile lui Ion Țiriac, miliardarul e de părere că Sorana Cîrstea a făcut o greșeală uriașă pe teren. Acesta este și motivul pentru care .

Cât despre Naomi Osaka, aceasta ar fi jucat cât se poate de bine, a remarcat Ion Țiriac. Totuși, fostul mare tenismen e de părere că lucrurile ar fi putut merge și într-o cu totul altă direcție.

„După câte am văzut eu, Sorana a făcut o greşeală capitală. În momentul în care s-a dus, are dreptul la cele două seturi, la 10 minute. A venit înapoi. 22 de minute doctorul. Doctorul are alea 5 minute sau 4. Eu, dacă eram Sorana, după 10 minute, nu după 4, îmi luam rachetele, spuneam «Mulţumesc, nu s-a respectat regulamentul, eu am plecat acasă».

Pe de altă parte, Osaka, o cunoaştem toţi. Cea care a câştigat US Open nu mai există demult. Dar e în regulă. Atât timp cât sunt regulile astea care sunt confuze, şi permit aşa ceva… (n.r. – Sorana) A jucat bine, a jucat ca lumea, a avut un gol după acea jumătate de oră care s-a întâmplat şi după aia i s-a tras toată treaba. Nu am văzut tot, aşa că nu pot să-mi dau cu părerea”, a transmis fostul tenismen.