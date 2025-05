Ion Țiriac a votat, purtând pe cap șapca primită de la Donald Trump! Semnalul de alarmă tras de miliardarul român. Foto

Ion Țiriac a votat în București . Miliardarul român a întors toate privirile, deoarece s-a prezentat la vot, purtând pe cap șapca primită cadou de la președintele SUA, Donald Trump.

Ion Țiriac a votat! Miliardarul român a purtat pe cap șapca „Make America Great Again”

Ion Țiriac a ieșit la vot în prima parte a zilei de duminică, 18 mai, . Omul de afaceri a ales să voteze la secția de la Liceul „Jean Monnet” din București.

ADVERTISEMENT

Fostul mare tenismen s-a prezentat la urna de vot cu un accesoriu care a întors toate privirile. Ion Țiriac a purtat pe cap șapca primită cadou de la Donald Trump: „Make America Great Again”.

Șapca, de culoare albă, are broderie aurie, iar modelul exclusivist conține și semnătura lui Donald Trump. Modelul „45-47 MAGA hat – White/Gold” este disponibil pe Trump Store și costă 55 de dolari.

ADVERTISEMENT

Ion Țiriac a declarat în trecut că șapca reprezintă un simbol al prieteniei pe care fostul sportiv o are cu Donald Trump de peste 40 de ani. La ieșirea de la vot, Ion Țiriac a transmis un mesaj ferm.

Ion Țiriac a dezvăluit cum trebuie să arate viitorul președinte

„Eu și toți românii cred că ne dorim un președinte care să ne reprezinte și pe cei care l-am votat, dar și pe cei care am votat adversarul dumnealui, și pe cei care sunt în afara țării, adică pe toți românii.

ADVERTISEMENT

Mai important este, însă, să reprezinte țara. Noi, în ultimii ani, nu am fost reprezentați așa cum trebuie, ca țara care am fost, ca țara care suntem și țara pe care vrem să o câștigăm, să fim ceea ce am fost odată.

ADVERTISEMENT

Trebuie să-i facem pe partenerii noștri să ne înțeleagă că suntem granița Europei, că avem datoriile pe care le avem față de comunitatea în care suntem, de care ne-am achitat întotdeauna.

Noul președinte ar trebui, cu o demnitate și cu o hotărâre tipic românească, să fie acolo și să ni se audă glasul. Nu vrem război, suntem la granița unui război, după părerea mea noul președinte ar trebui să vadă cum poate să scoată 5% din PIB pentru arme, mai bine să nu le scoată pentru arme și să vedem dacă nu le putem pune într-un fond global pe tot pământul ăsta, să vedem ce facem într-un viitor foarte apropiat, când o să fim 16 miliarde nu 8, cât suntem acum. Deci demnitate, hotărâre și să ne reprezinte pe toți românii și să ne adune la un loc. Pentru asta am venit aici, pentru asta am votat”, au fost cuvintele lui Ion Țiriac.