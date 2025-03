Ion Țiriac, acuzații grave de dopaj pentru Serena Williams și Zverev: “Îți da până la 50% acuratețe în execuții! În sport toți sunt bolnavi”

În ultima perioadă, lumea tenisului mondial a fost zguduită de tot mai multe scandaluri legate de dopaj. Simona Halep, dublă câștigătoare de Grand Slam, a avut mult de suferit în urma suspendării primite, iar acum Ion Țiriac face câteva acuzații grave, care îi vizează pe Sasha Zverev și Serena Williams.

Ion Țiriac, nemilos! Ce spune despre dopajul din sport

Cazul suspendării Simonei Halep rămâne unul greu de înțeles dacă îl comparăm cu pedepsele primite de Jannik Sinner și Iga Świątek. Cei doi sportivi au scăpat mult mai ușor. Românca a stat departe de teren aproape doi ani și, ulterior, a ales să se retragă.

Acum, Omul de afaceri este de părere că sportul din ziua de astăzi are o mare problemă. Acesta a dat de înțeles că foarte mulți jucători ar apela la substanțe interzise, oferind-o ca exemplu pe Serena Williams.

„Există un medicament, dacă îmi dai voie, și aici îți spun și numele, că feciorul meu s-a informat foarte mult în momentul când Serena i-a spus lui Halep. Se pare că Serenuța a luat, timp de 20 de ani, excepții de pe lista neagră. Se pare! Eu nu pot să acuz, nu vreau să acuz! Trebuia doar să spună medicului de familie…

Vasilică, ia scrie, mă, aici! Scrie aici că eu am nevoie, am nevoie de Ritalin! În general, există oameni care se nasc în lumea asta și au nevoie de acest Ritalin. Este un produs care, dacă te naști și ești un pic mai încet…

Îți dă până la 50% acuratețe în execuțiile nervilor, ale mâinilor. Deci ce mai vrei mai mult decât un doping ca ăsta pentru un sportiv? Ce vrei mai mult?

În jurul populației globului, se nasc 1,2% – 1,3% cu diferite boli. Dar în sport, 40% sunt bolnavi, nu 1%! Începând cu neamțul nostru cel iubit – sau rus, ce este – Alexander Zverev, care își face injecția de insulină pe teren. De aceea spun: ia puneți-mi mie pe masă pe toți ăia care iau… toate zecile de mii de sportivi, și aia din categoria C, și aia din categoria A, și din categoria B, și nu știu, care sunt?

Toți or să spună: Domnule, fac lucrurile terapeutic! Hai să facem atunci un Campionat Mondial pentru ‘terapeutici’. Cum facem pentru persoanele cu dizabilități, facem și pentru ‘terapeutici’! Dacă nu, scoateți tot ce este terapeutic din lista neagră și toată lumea poate să ia! Sau, dacă nu, desființați lista neagră cu totul și ne-ntoarcem unde am fost acum 40 de ani, 30 de ani, și fiecare e liber, trăiască libertatea!”, a declarat Ion Țiriac, conform .

Problemele cu care se confruntă Serena Williams și Zverev

Ritalin este un medicament care se eliberează de medicul psihiatru pacienților care suferă de tulburări de atenție, precum ADHD. Medicii avertizează că această substanță, combinată cu un efort fizic masiv, poate duce la probleme cardiovasculare.

„A avea ADHD și a lua medicamente pentru asta nu este ceva de care să-ți fie rușine sau ceva ce să-ți fie teamă să împărtășești cu ceilalți”, declara Serena Williams în 2016

despre care a vorbit Ion Țiriac, a făcut public, în anul 2022, faptul că are diabet de tip 1. El este nevoit să își injecteze corpul cu insulină. În plus, tenismenul are foarte multe restricții alimentare.

„Nu mă duc la doctor, nu am mai fost de zece ani. Cred că diabetul este o boală individuală. Având în vedere stilul meu de viață, nu sunt multe lucruri pe care un medic mi le poate spune.

În general, sunt un pic alergic la doctori. Pentru unii medici, diabetul este o afacere. De aceea, nu vor să te simți cât mai confortabil posibil. Asta mă enervează. Dar să revenim la întrebare: nu sunt limitat. Cred că, dacă te adaptezi bine, dacă ai diabet de la o vârstă fragedă, așa cum am avut eu, te descurci bine. Trebuie doar să-ți adaptezi corpul pentru a trăi cu el”, a explicat germanul.