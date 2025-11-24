Sport

Ion Țiriac, aprecieri remarcabile de la unica sa fiică. Ioana are numai cuvinte de laudă pentru fostul jucător de tenis

Ion Țiriac, stimă uriașă de la singura sa fată. Ioana a făcut o declarație complet neașteptată despre afaceristul român, cu o avere de 1,2 miliarde de euro.
Alexa Serdan
24.11.2025 | 23:00
Ion Tiriac aprecieri remarcabile de la unica sa fiica Ioana are numai cuvinte de lauda pentru fostul jucator de tenis
Ion Țiriac, lăudat de fiica sa, Ioana. Sursa foto: Facebook.com
Celebrul om de afaceri Ion Țiriac a primit aprecieri remarcabile de la unica sa fiică, Ioana. Tânăra în vârstă de 28 de ani este extrem de discretă, însă are numai cuvinte de laudă pentru fostul jucător de tenis. Ce declarație a făcut de această dată.

Ce părere are Ioana despre tatăl său, Ion Țiriac

Ion Țiriac este cel mai bogat român. A reușit să-și facă un nume în sport, dar și în business. De-a lungul timpului a primit numeroase remarci pozitive de la oameni și acum a venit și rândul fetei sale să facă acest lucru.

Frumoasa brunetă are o stimă uriașă pentru fostul mare tenismen. Ioana este singura fată a afaceristului romn și nu este de mirare că îl însoțește la diferite evenimente. Recent, a fost prezentă la deschiderea noului sediu auto din Otopeni, unde are o colecție de 300 de mașini.

Tânăra a tăiat panglica alături de figura paternă, iar după eveniment a făcut o declarație complet neașteptată despre afaceristul român. Ajunsă la vârsta de 28 de ani, aceasta a remarcat devotamentul și implicarea fostului jucător de tenis.

„Ceea ce a făcut întotdeauna această colecție cu adevărat remarcabilă este diversitatea ei. Doar un bărbat cu un devotament autentic față de măiestrie ar fi putut să aducă toate acestea împreună”, a scris fiica lui Ion Țiriac, pe contul de Instagram.

De ce Ion Țiriac se consideră inteligent

Ion Țiriac a excelat în mai multe domenii de activitate. A știut să investească pentru a aduna o avere considerabilă, subliniind că este o persoană inteligentă. A ajuns la această concluzie, deși nu se pricepe la toate aspectele.

Acolo unde simte că nu are pregătirea necesară cere de fiecare dată ajutor. Un exemplu concret în acest sens are legătură cu grădinăritul, fostul tenismen român precizând că învață de la ceilalți cu foarte mare drag.

„Grădinar nu am fost niciodată şi nu mă pricep. Întotdeauna am spus că eu sunt extraordinar de inteligent fiindcă îmi dau seama când sunt prost şi îi întreb pe alţii. Aşa că am aranjat un grădinar să îmi spună cum să facem.

Am vorbit cu el jumătate de oră în care mi-a spus că floarea e aşa şi că cealaltă e nu ştiu cum. Acum aţi venit dumneavoastră şi trebuie să îmi schimb mintea să facem un interviu.

E o treabă care-mi e cu mult mai uşoară”, a spus Ion Ţiriac, în urmă cu ceva vreme, conform iamsport.ro. Afaceristul român care are 86 de ani a primit de curând un cadou inedit, o Dacia 13o0. Mașina se alătură colecției sale auto, donată în urmă cu puțin timp Fundației Țiriac.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
