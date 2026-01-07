Ion Țiriac, aprecieri uriașe din partea lui Codin Maticiuc: ”A fost dispus să îi folosim imaginea în campaniile noastre”

ADVERTISEMENT

Unul dintre cei mai bogați români, Ion Țiriac, a primit aprecieri uriașe din partea lui Codin Maticiuc. Fostul „crai de Dorobanți” a transmis un mesaj foarte frumos în social media, unde a vorbit în termeni laudabili despre fostul jucător de tenis.

Codin Maticiuc, laude impresionante pentru Ion Țiriac

Codin Maticiuc a simțit nevoia să facă o postare emoționantă în mediul virtual. Cu ocazia Sfântului Ion, o sărbătoare cinstită de mulți români, i-a adus o serie de laude unui fost sportiv. Acesta este nimeni altul decât Ion Țiriac, care .

ADVERTISEMENT

Renumitul actor și producător a dorit să discute despre persoanele care au contribuit la cauzele sale umanitare. Acestea au donat de-a lungul timpului sume impresionante de bani pentru ridicarea unui spital, dar și pentru alte proiecte.

Primul pe listă a fost tatăl său, Ion Maticiuc, iar a doua, Ioana State. Însă, cea mai mare apreciere o are pentru omul de afaceri care a donat, dar a făcut și un alt gest inedit. L-a lăsat pe fostul iubit al Ginei Pistol să-i folosească imaginea.

ADVERTISEMENT

„Astăzi este Sfântul Ion. Dați-mi voie să vă vorbesc de trei băieți care sunt stâlpii fundației Metropolis. Dar cea mai mare contribuție a lui a fost că ne-a mai trimis un Ion în ajutor:

ADVERTISEMENT

Ion Țiriac. Domnul Țiriac nu ne-a trimis doar bani, deși au fost și aceia de ordinul sutelor de mii la început și milioane apoi. El a fost dispus să îi folosim imaginea în campaniile noastre în fel și chip.

Asta e greu de cuantificat în bani”, a notat Codin Maticiuc, pe , unde nu l-a uitat nici pe fiul lui Ion Țiriac, și anume Alexandru Țiriac. Celebrul om de afaceri este cunoscut în showbizul autohton drept Ion Ion.

ADVERTISEMENT

Pe cine mai apreciază Codin Maticiuc

„Promit să fiu scurt. Primul este Ion Maticiuc, tatăl meu. A construit orfelinatul, centrul de zi și de tineri din banii lui. 3,5 milioane de euro. O biserică în București și vrea să facă acum și la Ostrov una.

Nu știu sume aici, nu-mi spune că ne cam certăm că eu vreau spitale de toți banii. Al doilea în ordine cronologică este Ion Alexandru Țiriac, zis Ion Ion. 50.000, apoi 100.000, până la 1 milion din companii în care familia lui este acționară.

A văzut la mine pe story câteva acțiuni pe care le făceam conduse de altă sfântă de azi, Ioana State și a început să trimită bani”, a completat Codin Maticiuc, pe rețelele de socializare.

Ion Țiriac cu este renumit pentru proiectele în care s-a implicat de-a lungul vremii. Miliardarul român donează în fiecare an, prin intermediul fundației sale, sume colosale către căminele de copii, azilele de bătrâni și trimite ajutoare pentru sportivi.

De asemenea, de peste 20 de ani trimite bani către şcoli, grădiniţe, spitale și biserici. Totodată, afaceristul ajută la plantarea a milioane de copaci, precum și la construirea și renovarea unor campusuri sportive.

În aceeași notă, Ion Țiriac contribuie la evenimente neaşteptate, anual 25% din profitul său ducându-se către caritate și ajutoare. Pentru acest proces există o echipă de peste 30 de oameni care muncesc enorm pentru a sprijini astfel de cauze.