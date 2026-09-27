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Cu o avere de peste 2 miliarde de euro, Ion Țiriac nu a făcut niciodată un secret din pasiunea sa de a colecționa mașini, dar și motociclete. A adunat peste 400 de modele, unele vechi de peste 100 de ani. Mai mult, mașinile sale sunt expuse și publicului larg, care poate astfel să admire și să fie parte din istoria evoluției auto.

Ion Țiriac are o colecție impresionantă auto de peste 400 de modele. Care sunt cele mai scumpe?

Ion Țiriac a explicat ce l-a determinat să recurgă la acest „gest” de a colecționa mașini. „Din pasiune pentru mașini, am colecționat vehicule fabricate începând cu anii 1899. Am acum bucuria de a împărtăși aceasta pasiune cu vizitatorii galeriei. O parte din istoria evoluției auto se regăsește in aceasta colecție”, declara Ion Tiriac în 2013, în momentul în care era inaugurată Galeria Țiriac Collection conform

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Galeria Țiriac Collection are o suprafață de 4.300 de metri pătrați și este peste drum de aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Este singura colecție din lume care deține toate cele 7 modele Rolls Royce Phantom ale seriei I-VII, inclusiv două unități din seria a IV-a, doar 18 astfel de autovehicule fiind produse între 1950 și 1956.

Cel mai vechi exponat este un Hurtu 3/12 Quadricycle, fabricat in 1899, practic unul din cel șapte exemplare care mai există în lume. Mai trebuie menționat că toate exponatele din colecție sunt funcționale și întreținute de o echipă dedicată de mecanici, multe dintre autoturisme fiind restaurate complet. Colecția conține, totodată, și motociclete.

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Ion Țiriac a ieșit la plimbare cu un superb Mercedes-Benz 600 Pullman

. Este vorba despre un exemplar de lux din 1968 care le-a atras atenția, de-a lungul anilor, unor nume cunoscute precum John Lennon, Coco Chanel, Nicolae Ceaușescu sau Saddam Hussein. Miliardarul a fost văzut la volanul unui Mercedes-Benz 600 Pullman, exemplare echipat cu un motor V8 de 6,3 litri, care dezvoltă 250 de cai putere, și cu o transmisie automată cu patru trepte.

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și are peste 57.000 de kilometri la bord. Mercedes-Benz 600 Pullman este considerat unul dintre cele mai rare modele ale constructorului general, fiind construite doar 487 de exemplare. Pentru acele vremuri, limuzina era considerată una de lux mai ales că dispunea de un sistem hidraulic complex care acționa scaunele, geamurile, ușile, trapa și capacul portbagajului.

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Ion Țiriac are în colecția sa două astfel de modele. Pe lista proprietarilor Mercedes 600 Pullman se numără personalități precum Hugh Hefner, Coco Chanel, Elizabeth Taylor, John Lennon. A fost o mașină iubită și de dictatori, printre care Nicolae Ceaușescu, Josip Broz Tito, Fidel Castro, Kim Il-Sung, Kim Jong-Il sau Saddam Hussein.

Care sunt, însă, cele mai valoroase mașini din colecția lui Țiriac? Cu siguranță „nava-amiral” este un Rolls-Royce Phantom IV Sedanca de Ville, pentru care Ion Țiriac spune că a refuzat o ofertă de 12 milioane de euro. Alte „bijuterii” marca Mercedes sau Ferrari au prins, desigur, topul.

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Top 10 cele mai valoroase mașini din colecția lui Ion Țiriac

1. Rolls-Royce Phantom IV (1952): cel puțin 12 milioane euro ca ofertă refuzată

Cu siguranță „bijuteria coroanei” din Țiriac Collection. Autoturismul a fost construit pentru Aga Khan al III-lea și este special în condițiile în care Rolls-Royce a produs doar 18 astfel de modele Phantom IV, exclusiv pentru șefi de stat sau pentru membri ai caselor regale din toată lumea. Ion Țiriac a dezvăluit că a refuzat o ofertă de 12 milioane de euro pentru automobil.

2. Ferrari LaFerrari F150 (2014): valoare aproximativă între 5 – 8,7 milioane euro

Primul hypercar marca Ferrari hibrid și succesor spiritual al legendelor F40, F50 și Enzo. Acest model a fost construit în doar 499 de exemplare coupe, iar combinația dintre V12 și sistemul electric poate dezvolta 963 de cai putere. În 2026, un astfel de exemplar se vindea pentru aproape 9 milioane de euro.

3. Ferrari Daytona SP3 (2025): valoare aproximativă între 5,3–6,5 milioane euro

Cu siguranță unul dintre cele mai spectaculoase modele Ferrari din colecția lui Ion Țiriac. Daytona SP3 face parte din exclusivista serie „Icona”, are un V12 aspirat de 6,5 litri și a fost produs în numai 599 de exemplare. Pe piața colecționarilor o astfel mașină se vinde cu peste 5 milioane de euro.

4. Ferrari F40 (1989): valoare aproximativă între 3,5–6+ milioane euro

Un bolid de lux considerat una dintre marile legende Ferrari, practic ultimul model aprobat personal de Enzo Ferrari înainte de moartea sa. F40 a fost lansat pentru aniversarea de 40 de ani a companiei și combina un V8 biturbo cu o caroserie extrem de ușoară. Un astfel de exemplare se poate vinde cu peste 5 milioane de euro.

5. Rolls-Royce Phantom IV by Hooper (1951): valoare aproximativă între 2-3 milioane euro

Pentru că astfel de mașini apar foarte rar la vânzare, al doilea Phantom IV din colecția lui Ion Țiriac este aproape imposibil de evaluat. Automobilul a fost asociat inițial cu Sir Ernest Hives, conducătorul Rolls-Royce, iar ulterior a ajuns la Prințesa Marina, Ducesa de Kent. O piesă de muzeu care poate face, oricum, multe milioane de euro.

6. Ferrari Monza SP2 (2020): valoare aproximativă între 2,5–4 milioane euro

Un model Ferrari modern inspirat de barchetele de competiție din anii ’50. Monza SP2 nu are un parbriz convențional și oferă una dintre cele mai apropiate experiențe moderne de un automobil de curse clasic. Producția acestei serii a fost limitată de Ferrari la 499 de exemplare, iar accesul este rezervat doar clienților selectați de Ferrari.

7. Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss (2011): valoare aproximativă între 3–4+ milioane euro

Cu siguranță cel mai spectaculos Mercedes modern din colecție. Pentru că nu are plafon și nici parbriz convențional, iar designul amintește de legendarul Mercedes 300 SLR pilotat de Stirling Moss, dar și pentru că au fost construite doar 75 de exemplare, colecționarii pot doar să viseze la acest model.

8. Ferrari F12 Tour de France (2017): valoare aproximativă între 1,5–4 milioane euro

Versiunea extremă a lui F12 Berlinetta poartă numele celebrei competiții Tour de France Automobile, dominată cândva de Ferrari. Este dotat cu un motor V12 aspirat care dezvoltă 780 CP, iar producția a fost limitată la 799 de exemplare. Un astfel de model poate fi vândut cu peste 4 milioane de euro.

9. Mercedes-AMG ONE (2023): valoare aproximativă între 2,8–3,5 milioane euro

Este considerat încercarea Mercedes de a pune tehnologia unui monopost de Formula 1 pe drumurile publice. AMG ONE utilizează un V6 turbo-hibrid de numai 1,6 litri derivat din tehnologia F1 și dezvoltă peste 1.000 CP.Pentru că au fost construite doar 275 de exemplare, unul cu 89 de kilometri la bord s-a vândut în 2026 cu 2,82 milioane de euro.

10. Ferrari 812 Competizione Aperta (2024): valoare aproximativă între 1,5–3,5+ milioane euro

Top 10 este încheiat de una dintre ultimele expresii radicale ale Ferrari-ului V12 aspirat fără electrificare, versiunea Aperta. Mai rară în sine decât 812 Competizione coupe, la o producție limitată a 599 de exemplare, un astfel de autoturism se poate vinde chiar și cu 4-5 milioane de euro.

La limita Top 10: Mercedes-Benz 540K Cabriolet A din 1937 și Porsche 918 Spyder din 2015, ambele limuzine fiind estimate la aproximativ 2-3 milioane de euro. La aceeași valoare intră și bolizi ca Ferrari 599 GTO și Duesenberg Model J Torpedo Berline Convertible.