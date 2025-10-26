Ion Țiriac dă o lovitură pe piața europeană! Achiziția de peste 1 milion de euro făcută de miliardar

ADVERTISEMENT

Ion Țiriac a făcut o mega achiziție. Miliardarul român a cumpărat trei modele Bentley realizat exclusiv pentru România. Iar asta este o premieră pe piața europeană dacă ar fi să ne raportăm la țara noastră.

Ce achiziție a făcut Ion Țiriac

Este bine cunoscut faptul că Ion Țiriac adoră mașinile. De altfel miliardarul deține o colecție impresionantă, a cărei valoare depășește lejer 100 de milioane de euro. Iar achizițiile sale par că nu se mai opresc.

Cea mai recentă dovadă o reprezintă noua achiziție făcută de afacerist. Ion Ţiriac a cumpărat 3 maşini de lux Bentley, dintr-o serie produsă exclusiv pentru România. Bentley Bucureşti a prezentat prima colecție unică din Uniunea Europeană.

Aceasta a fost realizată de Mulliner Athenaeum Collection, divizia de personalizare auto a brand-ului de maşini de lux. Iar simbolul central care se regăsește în modelele exclusiviste produse pentru România este cel al Ateneului Român.

De menționat e faptul că în total au existat 4 mașini personalizate, iar 3 dintre ele au fost achiziționate de miliardar. Ion Țiriac a plătit peste 1 milion de euro pentru ele, iar acestea vor merge direct la Ţiriac Collection, urmând să fie expuse în curând.

Țiriac Collection, pe locul 3 în topul celor mai bune muzee auto din lume

Amintim faptul că în momentul de față, Țiriac Collection ocupă locul 3 în topul celor mai bune muzee auto din lume. De altfel muzeul miliardarului este și singurul din lume care are 6 mașini de epocă Rolls-Royce Phantom, produse până în anul 1972.

Se estimează că în viitor, întreaga colecție ar putea valora sute de milioane de euro. Ţiriac Collection a obținut de asemenea un scor de 4.9 și a fost căutat de 79.200 de persoane pe Google.

Totodată, în colecţia auto a lui Ion Ţiriac se regăsesc mașini de top deținute de nume celebre. Printre acestea se numără Sir Elton John sau Bernie Ecclestone. Iar Ţiriac Collection are atât de mult modele de top încât reușește să întreacă cu brio faimoase muzee auto din SUA, precum The Henry Ford Museum din Michigan şi Studebaker National Museum din Indiana.

Ion Țiriac are planuri mari pentru colecția sa

Menționăm faptul că încă de acum câteva luni, . Miliardarul dezvăluia că vrea să strângă peste 300 de automobile de lux, cu proveniență din Europa.

Totodată, el promitea atunci că va prezenta și o machetă a viitoarei colecții. Și-a dorit ca oamenii din România să se bucure și ei și să poată admira .

„Ca să fiu onest, că până acum am mințit, nu cred că s-au mai adunat 21 de Ferrari-uri din epoci diferite ca cele de azi (n.r. joi, 15 mai), dar nici nu cred că domnul director de la Ferrari le-a auzit pornite pe toate.În viitor o să vedeți macheta viitoarei colecții.

O să fie cea mai mare din Europa, cu 300 de mașini europene. Să se bucure și oamenii din România. Pe unul știu că l-am condus prin anii ’60 pe la Roma. Nu vreau să jignesc pe cineva, dar mie îmi place Daytona. Fiecare e diferită. Asta îmi place mai mult decât celelalte”, a declarat Ion Țiriac.