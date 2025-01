Ion Țiriac, decizie importantă în privința unei investiții majore: ”Am un buget de peste 50 de milioane de euro, dar nu o mai fac”

După ce de curând a dezvăluit , Ion Țiriac a vorbit despre faptul că a dorit să construiască o Sală Polivalentă, dar în cele din urmă a oprit investiția.

Ion Țiriac a stopat investiția într-o Sală Polivalentă

În ciuda faptului că are 85 de ani, fostul jucător de tenis este în continuare extrem de activ și încearcă să ajute cât mai mult lumea sportului. Țiriac a investit în baze sportive la Otopeni și vrea să modernizeze zona.

”Domnule, eu am un buget acolo. Am investit, dar nu contează. Am peste 50 de milioane de euro pe care Fundația mi le-a dat pentru o Sală Polivalentă. Dar nu o mai fac! Nu mai fac sala, chiar dacă am bani peste poate.

Și arena de tenis nu o mai fac acoperită, cum voiam să facem. Eu voiam o sală de cel puțin 15.000 de locuri, costa undeva aproape de 100 de milioane de euro. O să mă coste undeva peste 25-30 de milioane.

Terenul de la Roland Garros, pe care îl vedeți dumneavoastră și unde mă vedeți în loje de 45 de ani, a costat, refăcut acum, 500 de milioane. Nu ne trebuie așa ceva. Ne trebuie ceva funcțional, cum au făcut cei de la Cluj acum 10 ani. Dar ceva mai mare, că totuși suntem Capitala.

Într-un contract cu statul, România ar pierde milioane de euro pentru anumite organizații care nu fac treabă ca lumea și profită de faptul că nu sunt taxe”, a declarat Țiriac, pentru .

Țiriac, supărat pe aleșii locali

Omul de afaceri, care între timp , a povestit că Primăria din Otopeni nu are banii necesari nici pentru a avea grijă de bazele existente și consideră că pe lângă ridicarea unei Săli Polivalente este nevoie de un teren important pentru crearea locurilor de parcare.

”Primarul din Otopeni, săracul, zice că n-are bani să îngrijească bazinul care e acolo. Dacă facem o Sală Polivalentă, ne trebuie un teren pentru trei mii de parkinguri (n.r. – locuri de parcare).

Alea sunt alte șase hectare, șapte hectare! De exemplu, nici patinoarul ’23 August’ nu trebuie făcut acolo. S-a terminat acolo, în înghesuiala aia. Nu mai e nimica de făcut”, a mai spus Ion Țiriac.