Ion Țiriac, Donald Trump de Europa! “A dat peste 1 milion de euro, banul jos!”

Dumitru Dragomir a vorbit la PROFEȚIILE LUI MITICĂ despre forța financiară pe care o are fostul tenismen Ion Țiriac, în contextul în care afaceristul a cumpărat, recent, trei Bentley-uri dintr-o colecție în care erau doar patru astfel de mașini. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) este de părere că pentru miliardar, această investiție este asemănătoare cu „un nasture pus la cămașă”.

Dragomir: „Ion Țiriac a investit peste un milion de euro pe Bentley”

Discuția în cadrul emisiunii a pornit de la ultima achiziție de lux făcută de marele afacerist. Ion Țiriac și-a mărit colecția impresionantă de automobile, care depășește 100 de milioane de euro, cu trei dintre cele patru modele lansate în premieră mondială de Bentley București, în cadrul Mulliner Athenaeum Collection.

Mitică Dragomir a comentat achiziția spectaculoasă făcută de Ion Țiriac și a menționat că miliardar, aceste trei Bentley-uri de colecție nu înseamnă nimic, ținând cont de averea pe care o are: „Pentru el este o nimica toată. Ăsta e băiat deștept. Și e ca o scobitoare pentru el, una, nu trei, o pioneză dintr-un pachet, atât”, a spus fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, în cadrul emisiunii PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Ion Țiriac, președintele României? Mitică Dragomir: „Era un Donald Trump al Europei”

Cât despre adevărata valoare a averii lui Ion Țiriac, Mitică Dragomir consideră că afaceristul este „om de două-trei miliarde, nu de un miliard”. De asemenea, fostul șef LPF a estimat în cadrul emisiunii că la 1,2 milioane de euro, însă nici de data aceasta nu a fost impresionat: „Pentru el e un nasture la cămașă”.

Întrebat dacă Ion Țiriac ar fi putut Mitică Dragomir nu a stat pe gânduri și a spus clar că miliardarul are toate calitățile pentru a ocupa cea mai înaltă funcție în stat: om serios și deștept. Mai mult decât atât, l-a comparat cu președintele american Donald Trump.

„Dacă îl aveam pe Țiriac, ține minte, se lua la trântă cu toată conducerea Uniunii Europene. Îi punea la punct pe toți. Era cel mai bun. Un fel de Trump al Europei, un colos”, a mai afirmat fostul șef al LPF, care, însă, a ținut să menționeze că la vârsta pe care o are miliardarul, și anume 85 de ani, preferă să își vadă liniștit de afaceri și de pasiunea pentru mașini, în loc să se implice în politică.