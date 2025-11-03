News

Ion Țiriac, Donald Trump de Europa! “A dat peste 1 milion de euro, banul jos!”

Ion Țiriac a cheltuit peste 1,2 milioane de euro pe cele trei Bentley-uri de colecție. Verdictul lui Dragomir la PROFEȚIILE LUI MITICĂ: „O scobitoare pentru el, una, nu trei”.
Mădălina Cristea
03.11.2025 | 05:46
Ion Tiriac Donald Trump de Europa A dat peste 1 milion de euro banul jos
EXCLUSIV FANATIK
Ion Țiriac a fost comparat de Dumitru Dragomir cu Donald Trump. Ce s-ar fi întâmplat dacă miliardarul ajungea președintele României. Sursa foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a vorbit la PROFEȚIILE LUI MITICĂ despre forța financiară pe care o are fostul tenismen Ion Țiriac, în contextul în care afaceristul a cumpărat, recent, trei Bentley-uri dintr-o colecție în care erau doar patru astfel de mașini. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) este de părere că pentru miliardar, această investiție este asemănătoare cu „un nasture pus la cămașă”.

Dragomir: „Ion Țiriac a investit peste un milion de euro pe Bentley”

Discuția în cadrul emisiunii a pornit de la ultima achiziție de lux făcută de marele afacerist. Ion Țiriac și-a mărit colecția impresionantă de automobile, care depășește 100 de milioane de euro, cu trei dintre cele patru modele lansate în premieră mondială de Bentley București, în cadrul Mulliner Athenaeum Collection.

ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir a comentat achiziția spectaculoasă făcută de Ion Țiriac și a menționat că miliardar, aceste trei Bentley-uri de colecție nu înseamnă nimic, ținând cont de averea pe care o are: „Pentru el este o nimica toată. Ăsta e băiat deștept. Și e ca o scobitoare pentru el, una, nu trei, o pioneză dintr-un pachet, atât”, a spus fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, în cadrul emisiunii PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Ion Țiriac, președintele României? Mitică Dragomir: „Era un Donald Trump al Europei”

Cât despre adevărata valoare a averii lui Ion Țiriac, Mitică Dragomir consideră că afaceristul este „om de două-trei miliarde, nu de un miliard”. De asemenea, fostul șef LPF a estimat în cadrul emisiunii că suma totală cheltuită de miliardar pe cele trei mașini se ridică la 1,2 milioane de euro, însă nici de data aceasta nu a fost impresionat: „Pentru el e un nasture la cămașă”.

ADVERTISEMENT
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă...
Digi24.ro
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”

Întrebat dacă Ion Țiriac ar fi putut să ajungă președintele României, Mitică Dragomir nu a stat pe gânduri și a spus clar că miliardarul are toate calitățile pentru a ocupa cea mai înaltă funcție în stat: om serios și deștept. Mai mult decât atât, l-a comparat cu președintele american Donald Trump.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se văd și apoi a dat...
Digisport.ro
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se văd și apoi a dat declarația zilei, după ”nebunia” de la Verona

„Dacă îl aveam pe Țiriac, ține minte, se lua la trântă cu toată conducerea Uniunii Europene. Îi punea la punct pe toți. Era cel mai bun. Un fel de Trump al Europei, un colos”, a mai afirmat fostul șef al LPF, care, însă, a ținut să menționeze că la vârsta pe care o are miliardarul, și anume 85 de ani, preferă să își vadă liniștit de afaceri și de pasiunea pentru mașini, în loc să se implice în politică.

Ion Țiriac, Donald Trump de Europa! “A dat peste 1 milion euro pe Bentley!”

“Dacă-l tunzi pe Nicușor Dan, zici că e Colea Răutu!”. Comparație epocală a...
Fanatik
“Dacă-l tunzi pe Nicușor Dan, zici că e Colea Răutu!”. Comparație epocală a președintelui României cu vestitul actor
Milionarul pe care îl știu sute de mii de români care merge cu...
Fanatik
Milionarul pe care îl știu sute de mii de români care merge cu metroul ca un om obișnuit. ”Într-un oraș aglomerat cum este Bucureștiul, este cel mai comod mijloc de transport”
După doi ani de absență, România se întoarce la Eurovision! Decizie de ultim...
Fanatik
După doi ani de absență, România se întoarce la Eurovision! Decizie de ultim moment luată de TVR
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Nervi și urlete după Craiova-Rapid! Oficialii celor două formații, surprinși într-un conflict aprins:...
iamsport.ro
Nervi și urlete după Craiova-Rapid! Oficialii celor două formații, surprinși într-un conflict aprins: ”Da mă, Ioane, dar...”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!