Sport

Ion Țiriac, donație de 90.000 de euro pentru copiii din Brașov! Proiectul gândit de miliardar în orașul natal

Ion Țiriac a efectuat o donație de 90.000 de euro pentru copiii din Brașov. Cu ce idei pentru dezvoltarea orașului natal a venit cunoscutul miliardar român.
Iulian Stoica
30.10.2025 | 20:43
Ion Tiriac donatie de 90000 de euro pentru copiii din Brasov Proiectul gandit de miliardar in orasul natal
ULTIMA ORĂ
Ion Țiriac, donație de 90.000 de euro în Brașov. Ce proiect are omul de afaceri. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Brașov este orașul în care s-a născut Ion Țiriac, iar miliardarul în euro nu uită locul din care a plecat. Fostul tenismen se implică activ în dezvoltarea comunității, iar acest lucru se reflectă în ultima donație efectuată.

Ion Țiriac, proiect fabulos pentru Brașov

Ion Țiriac a discutat cu primarul din orașul Brașov, George Scripcaru, vizavi de viitorul complex sportiv amenajat, în parteneriat, de fundația fostului sportiv și om de afaceri și Municipalitate. Principalul subiect s-a referit la propunerea locului de amplasament.

ADVERTISEMENT

Omul de afaceri consideră că cel mai bun mod în care poți scoate un copil din casă este prin sport, iar de aici dorința de a inova orașul unde s-a născut. Pentru a încuraja sportul din Brașov, Ion Țiriac a donat deja echipamentul complet pentru cei 130 de copii de la secția de hochei a Coronei, constând în: patine, căști, mănuși, crose, pantaloni, tricouri, jambiere. Valoarea totală a acestui sprijin a fost de aproape 90.000 de euro.

Ion Țiriac și-a anunțat tot sprijinul pentru următorul amplasament, iar primarul George Scripcaru s-a angajat ca în viitorul apropiat să se întâlnească echipele tehnice pentru a stabili locația viitorului complex sportiv, dar și care vor fi disciplinele care vor beneficia de noua bază.

ADVERTISEMENT
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe...
Digi24.ro
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”

Ion Țiriac vrea să termine proiectul în vara anului 2026

După discuția avută cu primarul din Brașov, Ion Țiriac a mărturisit că vrea ca proiectul să înceapă cât mai devreme. Fostul tenismen consideră că sportul este foarte important pentru comunitate, iar o bază sportivă modernă ar ajuta în dezvoltarea copiilor.

ADVERTISEMENT
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost...
Digisport.ro
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost făcute publice. Surprinzător: ce a făcut victima

„Gândesc minifotbal, baschet, 6 terenuri de tenis. Mai de agrement decât un teren de fotbal, o pistă de alergat în jurul stadionului sau 20 de coșuri de baschet nu există pentru copii.

Trebuie să prind treaba aceasta și să o termin până vara viitoare!”, a declarat Ion Țiriac, conform postării oficiale de pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

George Scripcaru, mândru de colaborarea cu Ion Țiriac

George Scripcaru a mărturisit că e încântat de colaborarea cu Ion Țiriac, prin intermediul Fundației Ion Țiriac. Primarul Brașovului a transmis că se vor identifica soluții vizavi de un amplasament potrivit, iar ulterior se vor decide și sporturile care vor fi dezvoltate în noul complex sportiv.

„Am ajuns cumva să identificăm soluții privind un amplasament care să fie participarea noastră la acest parteneriat pentru infrastructură sportivă. Aici ne referim la hochei, judo și alte sporturi.

Domnul Țiriac vine cu propuneri să creăm infrastructură, noi venim cu cota noastră de participare, cu amplasament. Investiția respectivă este pentru copii. Săptămâna viitoare vom avea o altă întâlnire cu proiectanții, cu tehnicienii, în așa fel încât să facem încă un pas în parteneriatul pe care ni-l dorim cu Fundația Ion Țiriac”, a declarat George Scripcaru.

Mutare bombă în Liga Florilor! Bogdan Burcea pleacă de la Corona Braşov la...
Fanatik
Mutare bombă în Liga Florilor! Bogdan Burcea pleacă de la Corona Braşov la o forţă din campionat cu patru jucătoare. Exclusiv
Cupa României Betano, etapa 1. FC Botoșani – Farul 1-1. Două goluri în...
Fanatik
Cupa României Betano, etapa 1. FC Botoșani – Farul 1-1. Două goluri în 3 minute. Echipele de start la Dumbrăvița – Rapid
David Popovici a renunțat la lux pentru ceva total neașteptat. Gestul cu care...
Fanatik
David Popovici a renunțat la lux pentru ceva total neașteptat. Gestul cu care uimește România
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Ciprian Marica l-a descoperit pe 'sifonul' din cantonamentul naționalei: 'La antrenor bingănește sigur'
iamsport.ro
Ciprian Marica l-a descoperit pe 'sifonul' din cantonamentul naționalei: 'La antrenor bingănește sigur'
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical....
viva.ro
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Revolta medicilor, după tragedia de la Buzău! Urgentist: „Sistemul de gărzi din România...
Jurnalul.ro
Revolta medicilor, după tragedia de la Buzău! Urgentist: „Sistemul de gărzi din România este un abuz, o condamnare la muncă silnică!”
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe...
adevarul.ro
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe Internet după ce cutremurul cu magnitudinea de 6,1 a zguduit țara
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. Jurnalista a...
unica.ro
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. Jurnalista a avut doi soți celebri și un iubit la fel de cunoscut. Pe primul soț l-a acuzat public că le-a furat soțiile unor prieteni / FOTO
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient,
Observatornews.ro
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient, "eroi" în 2015. Ar fi încercat să îşi acopere fapta
Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul...
as.ro
Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul şi autobuzul în Capitală!
Povestea proiectului „Adoptă o Casă la Roșia Montană”. Oamenii care dau o nouă...
Libertatea.ro
Povestea proiectului „Adoptă o Casă la Roșia Montană”. Oamenii care dau o nouă viață clădirilor vechi de sute de ani
10 Ani de la Colectiv | Supraviețuitorii își exprimă dezamăgirea despre modul în...
informat.ro
10 Ani de la Colectiv | Supraviețuitorii își exprimă dezamăgirea despre modul în care este trata...
Anunţul momentului după necropsie. Controverse legate de &quot;laptele uitării&quot;, medicamentul găsit lângă doctoriţa...
RTV.NET
Anunţul momentului după necropsie. Controverse legate de &quot;laptele uitării&quot;, medicamentul găsit lângă doctoriţa moartă la 37 de ani
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!