Ion Țiriac, donație de 90.000 de euro pentru copiii din Brașov! Proiectul gândit de miliardar în orașul natal

Brașov este orașul în care s-a născut Ion Țiriac, iar miliardarul în euro nu uită locul din care a plecat. Fostul tenismen se implică activ în dezvoltarea comunității, iar acest lucru se reflectă în ultima donație efectuată.

Ion Țiriac, proiect fabulos pentru Brașov

Ion Țiriac a discutat cu primarul din orașul Brașov, George Scripcaru, vizavi de viitorul complex sportiv amenajat, în parteneriat, de fundația fostului sportiv și om de afaceri și Municipalitate. Principalul subiect s-a referit la propunerea locului de amplasament.

Omul de afaceri consideră că cel mai bun mod în care poți scoate un copil din casă este prin sport, iar de aici dorința de a inova orașul unde s-a născut. Pentru a încuraja sportul din Brașov, Ion Țiriac a donat deja echipamentul complet pentru cei 130 de copii de la secția de hochei a Coronei, constând în: patine, căști, mănuși, crose, pantaloni, tricouri, jambiere.

, iar primarul George Scripcaru s-a angajat ca în viitorul apropiat să se întâlnească echipele tehnice pentru a stabili locația viitorului complex sportiv, dar și care vor fi disciplinele care vor beneficia de noua bază.

Ion Țiriac vrea să termine proiectul în vara anului 2026

După discuția avută cu primarul din Brașov, Fostul tenismen consideră că sportul este foarte important pentru comunitate, iar o bază sportivă modernă ar ajuta în dezvoltarea copiilor.

„Gândesc minifotbal, baschet, 6 terenuri de tenis. Mai de agrement decât un teren de fotbal, o pistă de alergat în jurul stadionului sau 20 de coșuri de baschet nu există pentru copii.

Trebuie să prind treaba aceasta și să o termin până vara viitoare!”, a declarat Ion Țiriac, conform postării oficiale de pe rețelele de socializare.

George Scripcaru, mândru de colaborarea cu Ion Țiriac

George Scripcaru a mărturisit că e încântat de colaborarea cu Ion Țiriac, prin intermediul Fundației Ion Țiriac. Primarul Brașovului a transmis că se vor identifica soluții vizavi de un amplasament potrivit, iar ulterior se vor decide și sporturile care vor fi dezvoltate în noul complex sportiv.

„Am ajuns cumva să identificăm soluții privind un amplasament care să fie participarea noastră la acest parteneriat pentru infrastructură sportivă. Aici ne referim la hochei, judo și alte sporturi.

Domnul Țiriac vine cu propuneri să creăm infrastructură, noi venim cu cota noastră de participare, cu amplasament. Investiția respectivă este pentru copii. Săptămâna viitoare vom avea o altă întâlnire cu proiectanții, cu tehnicienii, în așa fel încât să facem încă un pas în parteneriatul pe care ni-l dorim cu Fundația Ion Țiriac”, a declarat George Scripcaru.