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Descoperă în rândurile de mai jos care este, în realitate, ultima decizie luată de Ion Țiriac. Fostul jucător de tenis a recurs la un pas semnificativ după ce a donat averea estimată la 2,1 miliarde de euro fundației sale.

Ion Țiriac, schimbare uriașă în business

Ion Țiriac (87 ani) se numără printre cei mai bogați români. Revista Forbes îl include în topul miliardarilor care au strâns sume impresionante din activitățile pe care le-a desfășurat după retragerea din sport. Fostul tenismen investește constant în România, din țara noastră.

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Anunțul a venit după ce din Brașov, orașul său de suflet. Acesta este estimat la o valoare foarte mare, primăria urmând să cheltuiască 14,5 milioane de lei pentru construirea complexului sportiv. Cu toate acestea, renumitul afacerist a decis să facă un pas uriaș în spate.

În urmă cu ceva vreme a dezvăluit că a donat întreaga avere fundației care îi poartă numele. Cei 2,1 miliarde de euro au ajuns la instituția care se ocupă cu numeroase planuri și idei. În schimb, fostul jucător de tenis și hockey are un venit pe care se bazează lunar și nu duce lipsă de absolut nimic. E vorba de o pensie de 12.000 de lei.

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Mai mult, a subliniat că se simte extrem de trist că trebuie să meargă în continuare la birou, în ciuda vârstei sale destul de înaintate. Cel mai probabil ar vrea să se bucure de timpul liber. Ion Țiriac a transmis astfel că nu se mai ocupă de partea de business. I-a cedat întreaga responsabilitate fiului său cel mare, Alexandru, care luna aceasta va împlini 50 de ani.

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„E trist că și la vârsta mea trebuie să fiu aici, la birou. Mai ales că am renunțat să mă mai ocup de business, se ocupă feciorul meu”, a mărturisit Ion Țiriac, în urmă cu ceva vreme. Afirmația a fost făcută în primul număr tipărit al revistei I AM SPORT Magazine, relatează .

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”E o treabă care nu ne mai aparține nouă, familiei”

„E o treabă care nu ne mai aparține nouă, familiei. Familia a decis în unanimitate să o doneze fundației, în felul acesta să țină fundația și colecția, cu toate că am primit o ofertă ieșită din comun săptămâna trecută, nu este de vânzare și rămâne aici. E cea mai mare colecție de automobile și câteva motociclete din Europa.

Toate valorile dinăuntru au fost plătite, am un singur cadou, o mașină de Formula 1. Sunt acum circa 300 de exponate aici, plus 100-150 afară”, a mai punctat fostul tenismen, care a donat întreaga colecție de autoturisme. Ion Țiriac a spus în repetate rânduri că mașinile sale nu au un preț bătut în cuie, valoarea totală fiind una care nu a fost stabilită până acum.

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Costul depinde foarte mult de cumpărătorul care este dispus că facă o ofertă la o licitație. În altă ordine de idei, miliardarul are un adevărat imperiu financiar, ritmul său de viață fiind unul solicitant. Afaceristul are un program cu care s-a obișnuit de multă vreme, deși nu mai conduce afacerile ca în urmă cu ani buni.