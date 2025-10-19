Ion Țiriac, gest superb pentru familiile din blocul din Rahova, devastat de explozie. ”Rămânem implicați”

S-a remarcat ca jucător profesionist de hochei și tenis, iar acum Ion Țiriac face un gest superb. Acesta se îndreaptă către familiile din blocul din Rahova, care a fost devastat de explozie în cursul dimineții de vineri, 17 octombrie 2025.

Ion Țiriac se implică în diferite cauze umanitare, având o pe care nu a folosit-o deloc. Fostul mare jucător de tenis acționează în cazul familiilor din imobilul din Rahova, afectat de explozie prin intermediul companiei de asigurări pe care o deține.

Renumitul om de afaceri este cunoscut pentru faptele sale și nu stă deoparte nici de această dată. Prima societate privată de asigurări din România va sprijini persoanele care au rămas fără un acoperiș deasupra capului.

Anunțul a fost făcut de directorul de operațiuni, Daniela Covăcescu. Aceasta a subliniat că toate familiile afectate de explozia din Rahova au fost contactate la scurtă vreme după evenimentul nefericit din data de 17 octombrie 2025.

Prin urmare, s-a luat legătura în special cu cei care au poliție la compania miliardarului român, Ion Țiriac. În felul acesta acesta societatea de asigurări dorește să le fie alături oamenilor pentru a primi cât mai repede despăgubirile materiale.

„Echipele noastre au acționat imediat”

„Prioritatea noastră acum este să fim alături de oamenii afectați, cu soluții rapide și sprijin concret în aceste momente dificile.

Echipele noastre au acționat imediat pentru a contacta toți clienții din zonă, a evalua pagubele și a facilita accesul la despăgubiri, inclusiv la cazare temporară acolo unde este nevoie.

În paralel, gestionăm procesele de constatare atât online, cât și în teren, imediat ce condițiile o vor permite.

Rămânem implicați până la soluționarea completă a tuturor dosarelor de daună”, a declarat directorul de operațiuni al Allianz-Țiriac Asigurări, Daniela Covăcescu, scrie .

Ion Țiriac, distincții

Ion Țiriac și-a încheiat cariera de sportiv în urmă cu mulți ani, dar s-a implicat în dezvoltarea tinerelor talente. De-a lungul timpului, afaceristul a primit numeroase distincții pentru gesturile sale, implicându-se activ.

În perioada 1998-2004, a fost președintele Comitetului Olimpic Român și Președintele de Onoare al Asociaţiei Române de Tenis. De asemenea, a primit Ordinul Serviciul Credincios în Grad de Mare Ofiţer (în noiembrie 2000) și Ordinul Meritul Sportiv clasa I (martie 2004).

În plus, deține Ordinul Steaua României în Grad de Cavaler, primit în septembrie 2004. În martie 2003, i-a fost înmânată o altă distincție importantă. E vorba de cea de Doctor Honoris Causa la Universitatea de Vest din Timişoara.

Mai mult decât atât, în anul 2014, Ion Țiriac a primit încă o distincție Doctor Honoris Causa. Aceasta a venit din partea Academiei Naționale de Educație Fizică și Sport din București. Afaceristul a absolvit această instituție urmă cu multă vreme.