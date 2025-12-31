Sport

Ion Țiriac, în topul celor mai bogați oameni din lumea sportului. Ce loc ocupă miliardarul român

Ion Țiriac a fost inclus în clasamentul celor mai bogați sportivi. Poziția pe care o are celebrul fost jucător de tenis, ajuns la vârsta de 86 de ani.
Alexa Serdan
01.01.2026 | 00:00
Ion Tiriac in topul celor mai bogati oameni din lumea sportului Ce loc ocupa miliardarul roman
ULTIMA ORĂ
În ce clasament a fost inclus Ion Țiriac. Sursa foto: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Celebrul milionar român, cu o avere impresionantă în conturi, Ion Țiriac, se bucură de o realizare uriașă. A fost introdus în topul celor mai bogați oameni din lumea sportului. Fostul jucător de hochei pe gheață și tenis are toate motivele să fie mândru.

Ion Țiriac, inclus în clasamentul celor mai bogați sportivi

Un site specializat în statistici globale l-a luat în calcul pe Ion Țiriac. E unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din țara noastră, în anul 2023 făcându-și un cadou în valoare de 3 milioane de euro. În plus, a adunat de-a lungul timpului rezultate notabile în carieră.

ADVERTISEMENT

Potrivit Celebrity Net Worth, cel mai bogat român a fost inclus în clasamentul celor mai bogați sportivi. Ocupă o poziție importantă la care puțini s-ar fi așteptat. Cel mai probabil, fostul jucător de tenis a fost surprins de această realizare.

„Pe locul al treilea se află un nume mai puțin cunoscut publicului larg, Ion Țiriac, fost jucător de tenis”, au notat jurnaliștii internaționali de la Belfastlive, despre celebrul afacerist, cu o avere de 2,4 miliarde de dolari.

ADVERTISEMENT
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de...
Digi24.ro
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul războiului. Ce le-a spus dictatorul

Mai mult decât atât, publicația a transmis că Ion Țiriac, care are o pensie de 2.000 de euro, și-a construit averea valorificându-și notorietatea sportivă. A transformat-o după retragerea din activitate, reușind să aibă un imperiu vast în domeniul afacerilor.

ADVERTISEMENT
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo...
Digisport.ro
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!

Totodată, a investit foarte mulți bani în sectorul bancar, asigurări și imobiliare. De asemenea, a deschis mai multe reprezentanțe de automobile de lux, motiv pentru care în momentul de față este cel mai bogat român.

Cine sunt sportivii care ocupă primele locuri

Ion Țiriac ocupă locul al treilea în clasamentul realizat de Celebrity Net Worth. Primele poziții sunt ocupate de sportivi de renume, Michael Jordan fiind numele care nu lipsește din top. A fost poziționat pe locul 1.

ADVERTISEMENT

Celebrul jucător de baschet american, în vârstă de 62 de ani, are o avere de 3,6 miliarde de dolari. Acesta și-a acumulat averea impresionantă la fel ca renumitul afacerist român, după ce a renunțat la activitatea sportivă.

Vince McMahon se află pe locul al doilea. Sportivul care este fost wrestler, crainic sportiv și producător de film are un imperiu uriaș. Averea sa provine din companiile de producții de filme, precum și din alte investiții. Are o avere de 3,2 miliarde de dolari.

Radu Drăgușin, confesiune despre cel mai greu moment din 2025: „Mii de gânduri...
Fanatik
Radu Drăgușin, confesiune despre cel mai greu moment din 2025: „Mii de gânduri în cap, telefonul suna non-stop”. Românul și-a spus povestea într-un documentar
Niciun club de fotbal în top 10 cele mai valoroase din 2025! 13...
Fanatik
Niciun club de fotbal în top 10 cele mai valoroase din 2025! 13 miliarde de dolari e echipa de pe primul loc
Cum l-a cunoscut Ioan Becali pe Julio Iglesias: “Erau 2000 de persoane importante”
Fanatik
Cum l-a cunoscut Ioan Becali pe Julio Iglesias: “Erau 2000 de persoane importante”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Elena Udrea, apărată în cazul `Galei Bute` de un candidat la prezidențiale: `E...
iamsport.ro
Elena Udrea, apărată în cazul `Galei Bute` de un candidat la prezidențiale: `E nedrept!`
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!