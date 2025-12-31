Ion Țiriac, în topul celor mai bogați oameni din lumea sportului. Ce loc ocupă miliardarul român

ADVERTISEMENT

Celebrul milionar român, cu o avere impresionantă în conturi, Ion Țiriac, se bucură de o realizare uriașă. A fost introdus în topul celor mai bogați oameni din lumea sportului. Fostul jucător de hochei pe gheață și tenis are toate motivele să fie mândru.

Ion Țiriac, inclus în clasamentul celor mai bogați sportivi

Un site specializat în statistici globale l-a luat în calcul pe Ion Țiriac. E unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din țara noastră, în anul 2023 făcându-și . În plus, a adunat de-a lungul timpului rezultate notabile în carieră.

Potrivit Celebrity Net Worth, cel mai bogat român a fost inclus în clasamentul celor mai bogați sportivi. Ocupă o poziție importantă la care puțini s-ar fi așteptat. Cel mai probabil, fostul jucător de tenis a fost surprins de această realizare.

„Pe locul al treilea se află un nume mai puțin cunoscut publicului larg, Ion Țiriac, fost jucător de tenis”, au notat jurnaliștii internaționali de la , despre celebrul afacerist, cu o avere de 2,4 miliarde de dolari.

Mai mult decât atât, publicația a transmis că Ion Țiriac, care și-a construit averea valorificându-și notorietatea sportivă. A transformat-o după retragerea din activitate, reușind să aibă un imperiu vast în domeniul afacerilor.

Totodată, a investit foarte mulți bani în sectorul bancar, asigurări și imobiliare. De asemenea, a deschis mai multe reprezentanțe de automobile de lux, motiv pentru care în momentul de față este cel mai bogat român.

Cine sunt sportivii care ocupă primele locuri

Ion Țiriac ocupă locul al treilea în clasamentul realizat de Celebrity Net Worth. Primele poziții sunt ocupate de sportivi de renume, Michael Jordan fiind numele care nu lipsește din top. A fost poziționat pe locul 1.

Celebrul jucător de baschet american, în vârstă de 62 de ani, are o avere de 3,6 miliarde de dolari. Acesta și-a acumulat averea impresionantă la fel ca renumitul afacerist român, după ce a renunțat la activitatea sportivă.

Vince McMahon se află pe locul al doilea. Sportivul care este fost wrestler, crainic sportiv și producător de film are un imperiu uriaș. Averea sa provine din companiile de producții de filme, precum și din alte investiții. Are o avere de 3,2 miliarde de dolari.